– Det har vært tøft for veldig mange kjørere med mye vær på etappen fra Levajok og til Tana. Det har vært opp mot 18-20 meter per sekund med mot- og sidevind og mye snøvær. De har nok fått kjørt seg, forteller Maria Sparboe.

Hun er handler for samboer Roy Åge Jensen Ugseth som kjørte som nummer sju bak blant andre Petter Jahnsen ut fra Tana, under årets lengste etappe under Finnmarksløpet.

Mange av kjørerene valgte derfor å hvile i løypa, fremfor å presse seg gjennom vinden hele veien frem til Tana for å hvile der, og kunne siden kjøre rett gjennom sjekkpunktet.

Petter Jahnsen er en av disse, og det kan være grunnen til at han kom inn som leder av løpet klokken 10.01 i formiddag.

– Det har vært fint vær og gode spor inn hit, forteller mannen som leder 1000-kilometeren Petter Jahnsen. I tillegg har hundene fått litt ekstra fart etter å ha truffet på reinsdyr på fjellet. Det kom godt med etter en værmessig tøff etappe til Tana i natt, forteller en fornøyd Jahnsen til NRK på sjekkpunktet i Neiden.

Kjørerene har brukt lang tid på den foregående etappen på grunn av det dårlige været og mye snø i sporet. I år har de brukt en og en halv time lengere på etappen frem til Tana, mye fordi de har valgt å stoppe og hvile, forteller Sparboe til NRK i formiddag.

Petter Jahnsen og spannet la seg for å hvile i sporet istedenfor å presse seg gjennom tidvis sterk vind og mye snø. En rekke kjørere har valgt å gjøre det samme, noe som kan vise seg å lønne seg på veien inn mot Neiden. Foto: Kai Erik Bull / NRK

– Har kjørt feil for andre gang

Løypekjørerene som kom over fjellet mot Tana forteller om tre meters sikt, og måtte kjøre i skuterkolonne og sikte på veistikkene langs skuterløypa.

Det samme gjelder for hundekjørerne. De har rett og slett ikke sett veistikkene, og mange har igjen kjørt feil, forteller Sparboe.

– Det er for flere av dem andre gangen de kjører feil, og det er klart det koster noe frustrasjon. Kjørerene som har fulgt GPS har fortsatt i riktig retning, så det er et skille mellom disse når de nå nærmer seg sjekkpunktet i Neiden, forteller Sparboe.

Det var derfor knyttet spenning til hvem som leder til Neiden, og også hvem som tar ut den lange og obligatoriske 16-timers hvilen der. Ekstra spenning er det også fordi deler av etappen før sjekkpunktet i Neiden ligger utenfor GPS-dekning.

Roy Ugseth og Maria Sparboe er begge hundekjørere med bosted i Eibydalen utenfor Alta. I år er det Roy Ugseth som representerer familien under årets 1000-kilometerdistanse, under svært tøffe vind- og værforhold. Foto: Allan Klo

Petter Jahnsen først til Neiden

Ett minutt etter klokken 10 mandag trenger man likevel ikke å lure lengre. Petter Jahnsen klokker inn på sjekkpunktet ved fjellstua i Neiden klokken 10.01, og kjøreren fra Tufsingdal leder dermed Finnmarksløpet.

Bare seks minutter bak kom Ola Brennodden Sunde.

Jahnsen har fortsatt ikke bestemt seg for om har velger å hvile i Neiden eller ikke, men synes det er noe varmere enn det han liker.

– Nei fysj, dette temperaturen liker vi ikke. Nå skal jeg se hvor sliten hundene er, og så får vi se hva det blir til, sier Jahnsen til NRK.

Sparboe håper selvsagt at hun snart også får se Roy Ugseth i Neiden.

– Det har vært tøffe etapper i starten av årets Finnmarksløp. Under slike forhold kan det være lurt å gi hundene noe ekstra mat og hvile i sporet, en strategi jeg og Roy bruker å benytte oss av. I tillegg vil nok kjørerne som kjørte rett gjennom sjekkpunktet i Tana hvile en del på sporet på tur til Neiden. Hvem som kommer først er usikkert.