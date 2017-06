Venter på at Norges nye gullgruve skal krabbe vestover

Store kongekrabber fyller hvite plast-kar på kongekrabbemottaket til Bjørn Ronald Olsen i Nordkapp kommune i Finnmark. Bedriften hans Cape Fish har gjort stor suksess med å sende levende kongekrabbe direkte ut til markedet.

Nå vil Olsen også gjøre det samme med snøkrabben.

– Forskerne snakker om et voldsomt potensial. Snøkrabben har en fangstbar mengde på opptil 100.000 tonn, mot kongekrabbens 2.000 tonn. Vi ser et veldig stort potensial i det fisket, sier han.

Vi må forberede Norge på den nye næringen, mener forskere. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Stengte «smutthullet»

Snøkrabben har sin opprinnelse i Nord-Amerika, hvor den fiskes kommersielt. Arten ble for første gang funnet i Barentshavet av russiske fiskere i 1996, og nå 21 år senere er den blitt mer vanlig enn kongekrabben i dette havområdet.

Men foreløpig er det likevel langt mellom leveransene av snøkrabbe på mottaket i Honningsvåg. Det skyldes blant annet at Russland har stengt det såkalte smutthullet for krabbefiske for europeiske trålere.

– Det gjør at norske fiskere er utestengt fra de snøkrabbefeltene det var krabbe. Men vi håper, og tror, at krabben kommer krabbende vestover, sier Olsen.

Forskningsleder i Nofima, Ragnhild Dragøy Whitaker mener vi må høste alt på snøkrabben. Da vil det bli en gullgruve, mener hun. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Totalutnytting av snøkrabben

I mellomtiden mener forskerne at Norge må forberede seg på det som kan bli en lukrativ næring for Norge.

Forskningsleder Ragnhild Dragøy Whitaker ved matforskningsinstituttet Nofima i Tromsø mener vi er nødt til å se på alle leddene i snøkrabbe-næringen.

– Nå blir det kanskje ikke den biomassen vi så for oss som skal dra oss gjennom store volum. Men hvis vi optimaliserer alt fra levendelagring, fangst og marked, og bruker alle biprodukter til en totalhøsting og totalutnytting av snøkrabben – da kan dette bli en gullgruve for Norge, sier Whitaker.

Samme marked

Eksportverdien på kongekrabbe økte med fem prosent i mai. På Cape Fish i Nordkapp håper de snart at også snøkrabben kan bidra til videre vekst i det samme markedet.

– Det er nesten de samme kundene på markedet i Asia som etterspør kongekrabbe, som også vil ha snøkrabbe. Så det ser veldig interessant ut, sier Bjørn Ronald Olsen.