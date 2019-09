Her hadde MDG større oppslutning enn i Oslo

I Vardø kan Miljøpartiet De Grønne feire landets beste resultat i kommunevalget.

MDG fikk 15,2 prosent av stemmen i hovedstaden, mens partiet sikret seg en oppslutning på 24,45 prosent i Vardø.

Nå er partiet med i kampen om ordførervervet – og det er en kamp som kommer til å stå mellom to brødre.

Storebror Robert Jensen (Ap) sitter som ordfører i dag. Hans parti var også størst under årets valg, men de har ikke flertallet i det kommende bystyret.

Dermed ligger det an til at hans lillebror Ørjan, som er MDGs ordførerkandidat, kan ta over som ordfører i Vardø kommune.

De må da få med seg Senterpartiet og muligens SV på laget om de skal ta over makten i bystyret i Vest-Europas østligste by.

– Nå skal vi gjøre en grundig jobb, og diskutere internt i partiet for å se hva vi vil. Så skal vi diskutere med de andre partiene, og så skal vi finne den beste løsningen for Vardø, sier Ørjan Jensen.

Ørjan Jensen (t.v.) er ordførerkandidaten til MDG i Vardø. Storebror Robert er Aps sittende ordfører i samme kommune. Nå kan Ørjan ta over makten i kommunen om han får flertallet med seg i bystyret. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Gratulerer broren med valgsuksessen

Eldstebror Robert Jensen (Ap) sitter som ordfører i Vardø i dag.

Han har planer om å beholde makten i kommunen, men berømmer lillebroren for hans valgkamp i år.

– Jeg vil gratulere MDG med et kjempevalg. De er størst i Norge. Da synes jeg det er på sin plass å gi dem kreditt for den jobben de har gjort i valgkampen, sier storebror Jensen.

Selv skal de begynne å sondere mulige samarbeidskonsultasjoner. Han tror at partiene på venstresiden kan finne sammen.

– Så om man blir valgt er nå opp til partiene, legger sittende ordfører til.

Regionreformen og oppdrett

Robert Jensen tror at de har blitt straffet lokalt på grunn av regionreformen, men oppdrett har også vært en stridstema i valgkampen.

Her tror lillebroren i Jensen-familien at noe av deres gode valgresultat ligger.

– Vi har vært tydelige på at vi ønsker mer satsing på fiskeri, vi ønsker ikke oppdrett i åpne merder og vi ønsker mer reiseliv, sier Ørjan Jensen.

Han trekker også fram at det nasjonale fokuset på klima også har bidratt til deres suksess helt nord i landet.

Ørjan Jensen er strålende fornøyd med årets valgkamp, og han trekker fram sine partikolleger som en del av suksessoppskriften. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Heier på samme lag

Brødrene er uenige politisk, men det går ikke utover stemningen rundt familiemiddagene.

De kan diskutere, men tonen er god når det ikke er debatter i det offentlige rom.

– Vi har alltid hatt en god tone med vennskapelige stikker. Du kan godt kalle det for vennskapelig ufred, sier MDG-politikeren.

Men selv om de representerer hvert sitt parti, så har de en felles interesse, og det er fotball.

Her opplyser de politisk engasjerte brødrene at de har det samme favorittlaget, og det er Manchester United.