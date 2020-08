Det Emilie forteller er så vanlig at det har skjedd med nesten annenhver unge kvinne i Norge.

Hun vil ikke ha sex med ham. I alle fall ikke der og da. Men det bryr ikke han seg om.

– Jeg forsøkte først å snakke det bort, og prøvde å gi tegn for at jeg ikke ville. Jeg følte meg ikke klar.

Men han fortsetter å mase, og Emilie er redd for å såre ham. Redd for å være den kjipe.

– Han begynte å kle av meg. Kledde av seg selv. Dyttet meg ned og la seg over meg. Kysset meg. Jeg sa ingen ting. Jeg burde sagt noe. Men jeg gjorde ikke det. Greide ikke det.

– Jeg ville ikke, men satte hans følelser foran mine egne. Tenkte at han ville bli såret hvis jeg dyttet ham vekk.

Hvorfor er det så mange som opplever å få sine grenser tråkket over? Og kan vi gjøre noe med det?

Overgriper, kjæreste og venn

Historiene rant inn da NRKs dokumentarprogram Innafor spurte sine følgere på Instagram om de hadde erfaringer med ufrivillig sex.

Emilie er én av dem som fortalte om hvor vanskelig det kan være å si nei.

– Jeg vet fremdeles ikke om jeg regner det som skjedde som «voldtekt» eller om jeg bare hadde ufrivillig sex, sier hun.

Andre sa tydelig ifra, men ble likevel ikke hørt.

For å finne ut hvor vanlige disse historiene er, fikk vi hjelp av Norstat til å spørre et representativt utvalg nordmenn i 20-årene. Svarene vi fikk tilbake viser at 42 prosent av kvinnene har hatt ufrivillig sex én eller flere ganger. 37 prosent av kvinnene som forteller at de har hatt sex uten å ønske det, sier det skjedde mens de sov eller var beruset. Like mange svarer at de sa nei, men at de ikke ble hørt. 33 prosent svarer at det var lettere å la det skje, enn å si nei.



Utvalget som svarte på NRKs undersøkelse bestod av 500 kvinner og menn i alderen 20-29, fra hele Norge.

– Kobler ut empatien

– De går ikke til en kompis og forteller at «jeg hadde sex med noen som var bevisstløs eller sov eller kanskje ikke ville». Det er jo ikke noe man skryter av.

Atle Austad er psykologspesialist og spesialist i klinisk sexologi. Han har jobbet med både overgrepsofre og gjerningspersoner, og tror de som begår seksuelle overgrep ikke har tenkt godt igjennom på forhånd hvor grensene går.

– Å kalle det voldtektskultur er kanskje litt dramatisk, men det er en kultur som gir rom for at det er greit til å presse noen til sex.

Psykologspesialist Atle Austad har jobbet med grenseoverskridende sex i 25 år. Foto: NRK

Grenseoverskridelsene oppstår når én er veldig tent, og ikke godtar å bli avvist, fordi man er mer opptatt av å tilfredsstille seg selv.

– Man leter febrilsk etter det motsatte av nei-et. Veldig mange sier i ettertid at de oppfattet at det var et ja. De leter aktivt etter et lite ja, en liten bevegelse, en liten nyanse i det nei-et som kanskje tilsier at det var et ja likevel.

De fleste opplever det som ubehagelig å avvise noen. Men Austad forteller om en mekanisme som for mange gjør det umulig å si tydelig nei. Det er spesielt vanlig for folk som tidligere har opplevd traumer.

– De klarer ikke å si nei fordi at de går i frys. Det synes ikke på dem, men de klarer ikke å si noe, de blir helt handlingslammet.

Han forklarer at en beskyttelsesmekanisme gjør at hjernen kobler ut, og man mister kontrollen over kroppen sin.

– Det er rent nevrologisk. Da klarer man hverken å si ja eller nei, man blir helt passiv. Man mister regien og handlingsfriheten selv.

– Ekkelt å bli presset til sex

Ifølge vår undersøkelse er det ikke bare kvinner som opplever å få sine seksuelle grenser tråkket over. 15 prosent av norske menn i 20-årene forteller at de har hatt uønsket sex én eller flere ganger. De fleste sier at det skjedde fordi de ikke ville skape dårlig stemning ved å si nei, eller fordi det var lettere å la det skje, enn å si nei.

Atle Austad har selv opplevd hvordan det er å bli presset til sex.

– For meg var det ikke traume, men jeg ble skikkelig kvalm, og jeg fikk avsky for vedkommende som gjorde det.

Austad forklarer at han sa nei minst 10 ganger, fordi han var trøtt og ville sove, og ikke hadde lyst på sex der og da.

– Jeg sa veldig tydelig nei, men når ikke det ble respektert, så ble det på en måte vanskeligere å si enda tydeligere nei.

– Jeg hadde ikke samvittighet til å bli sint eller be henne dra. Jeg sa etter mye masing at «om du får den opp så er det greit da» fordi jeg var overbevist om at penis ikke ville bli erigert, og at hun da ville gi seg. Dessverre ble penis erigert og hun hadde sex med meg, faktisk en stund også etter at jeg sovnet mens hun holdt på. Det hele ble bare ekkelt og avskyelig, forteller han.

Fordi han var fysisk sterkere enn hun som presset ham, var han ikke redd da det skjedde.

– Det er en forskjell på hvordan man opplever situasjonen: om den er truende, eller bare feil, ubehagelig, invaderende og ekkel. På den måten har kjønn og styrke mye å si. Hvis man blir redd for at man ikke kan komme seg unna, og for at det kan skje noe mer, er det mer traumatisk.

NRKs undersøkelse viser at det er veldig forskjellig hvordan folk reagerer i etterkant av en negativ seksuell opplevelse.

Vi spurte de som har hatt uønsket sex hva de tenker om det de opplevde.

34 prosent av kvinnene svarte rett ut at det var et overgrep. 42 prosent svarte at de følte seg presset, men ikke vet om de kan kalle det et overgrep. 15 prosent svarte «Det er sånn som kan skje, men ikke verdens undergang».

Mennene som har svart på vår undersøkelse beskriver det de har opplevd veldig annerledes.

14 prosent av mennene karakteriserer det som et overgrep. 21 prosent følte seg presset, men vet ikke om de kan kalle det et overgrep. Hele 63 prosent av mennene svarte «Det er sånn som kan skje, men ikke verdens undergang».

– Noen reagerer veldig sterkt og får store problemer. De kan oppleve det som et stort traume, at beina blir sparka unna og verden blir kaotisk. Noen blir bare forbanna og syntes ikke at det er så veldig vanskelig, noen trekker på skuldrene og bryr seg kanskje ikke.

Austad sier at man alltid vil risikere at den man tråkker over grensene til utvikler et traume.

– Det er ingen grunn til at noen skal måtte ha sex uten sin vilje. I beste fall syntes alle at det er ekkelt. Det er ekkelt og ubehagelig å ha sex med noen man ikke har lyst til å ha sex med.

– Få et aktivt samtykke

Hvis den ene parten tolker alt som et ja, fordi lysten er så sterk, mens den andre ikke klarer å si nei, er det kanskje ikke rart at misforståelser oppstår. Men det er ikke uunngåelig.

– Hvis man forsikrer seg om at den andre faktisk samtykker, så slipper man utrolig mange av de situasjonene der.

Austad oppfordrer alle til å tenke igjennom på forhånd om de ønsker å være en som tråkker over andres grenser seksuelt.

– Hvis man har reflektert rundt hvordan det er å ha sex med noen som egentlig ikke vil, eller som ikke er aktiv samtykkende, da vil det slå inn selv om man er kåt.

Selv om alkohol og lyst kan gjøre grenser utydelige, tror han ikke man vil handle på tvers av sine egne verdier.

– For å gi et aktivt samtykke, må man være helt bevisst, i stand til å vite hva man gjør, og i høyeste grad våken og i stand til å si «Ja, jeg har lyst på deg». Det er ikke usexy å spørre om noen har lyst på sex. Det er et flott spørsmål, og man unngår alle misforståelser.

Se dokumentaren Innafor: Sex eller overgrep: