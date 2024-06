Nesten 150.000 mennesker med en kjærlighet for rock og metal har tatt turen til Tons of Rock på Ekebergsletta i Oslo denne uka.

På programmet står blant annet Metallica, Europe, ZZ Top og Black Debbath.

Men ikke alle fulgte det ordinære programmet, for Anne Brun og Tor Henrik Johansen valgte å tilføye noe ekstra romantisk til årets festivalopplevelse.

Klokken 17.00 i ettermiddag ble de nemlig erklært som rette ektefolk, under en portal midt mellom scenene «Vampire» og «Moonlight»

– Det føles veldig bra, sier det paret fra Vesterålen – som ikke bare er nygift, men som deler sin første festivalopplevelse sammen.

Tor Henrik Johansen var åpenbart fornøyd med kona like etter vielsen. Foto: Mari Garås Monsson / NRK

Større enn først tenkt

Paret, som har vært sammen i 10 år og forlovet i sju år, forklarer at det ikke lå i fremtidsplanene å gifte seg på festival.

– Dette ble noe annerledes enn først tenkt, for vi skulle ha et lite og diskré bryllup uten for mye oppmerksomhet, sier Johansen.

Det hele startet med et innlegg på Tons of Rock sin Facebook-side i vinter, der Johansen så en annonse for muligheten til å gifte seg under festivalen. Han nevnte forloveden i en kommentar, og da var det gjort.

– Jeg sa det enkelt at «vi kjører på», sier kona.

De to møttes gjennom felles kjente og en felles interesse for «Minions». I dag er deler de også gleden for god musikk.

– Gjennom ti år har vi nærmet oss fra hvert sitt ytterpunkt. Han likte den harde siden, mens jeg var mer på klassisk. Sammen har vi endt opp med en bred interesse for musikk.

I forkant av vielsen var Anne og Tor Henrik litt nervøs for det som ventet. – Jeg var vært rolig helt frem til vi satt på bussen opp til Ekebergsletta. Foto: Mari Garås Monsson / NRK

Vier gifteklare ti par

Vielsen ble holdt under en enkel portal, pyntet med blomster og hodeskaller. På veien mot portalen var det heiarop og såpeboblemaskin.

Og paret fra Nordland var ikke de eneste som rocket Ekebergsletta. Hele ti par ønsker å bli smidd i hymens lenker under festivalen.

Seremonileder Bodil Nilsen er glad for å kunne gi folk en spesiell opplevelse på festival. Foto: Mari Garås Monsson / NRK

Seremonien ble utført av Bodil Nilsen.

– Dette er perfekt, for jeg er glad i metal, hører på rock og elsker festivalen.

Nilsen er medlem i Human-Etisk Forbund. Hun sjekket opp muligheten for å ta et kurs, og etter kort tid kunne hun kalle seg sertifisert seremonileder.

– Det begynte som en tanke, og så ble det slik. Noe av det jeg liker med forbundet er at vi er der folk er, og gjør det spesielt for de som gifter seg.

Nilsen holdt sju vigsler i fjor, inkludert én Tons of Rock. I år var det betydelig flere festivalbryllup.

– Det er jo bare kjærlighet og gøy! Det er Tons of love!

Gift i ny shorts

Hvis du velger å gifte deg på festival er det ikke like enkelt for familie og venner å være til stede.

Paret skal holde bryllupsfest i hjemkommunen allerede neste helg, men ble overrasket under dagens vielse.

– Det var flere kjente der enn vi hadde trodd. Plutselig var det folk fra foreningen «Skjeggmenn» som gubben er en del av, venner fra ungdomstiden og kjente fra kommunen vår.

Og antrekket til dagens brudepar ble holdt enkelt, i nesten 30 varmegrader.

– Gubben fikk ny shorts, og en frossen nordlending som meg gikk for et penere festivalantrekk, ler bruden.