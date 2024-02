Fryktet tvangsekteskap og prostitusjon: Politiet slo alarm om 14-åring

Det var noe som skurret da en 14 år gammel jente sto i passkontrollen på Torp flyplass i Sandefjord i februar 2022.

Jenta hadde ikke penger, bankkort, telefon eller returbillett. Og i bagasjen var det lite.

Sammen med en mann på 23 år og hans far ankom de Norge med fly fra et land i Øst-Europa.

PÅ FLYET: De tre tar selfies i flyet på vei mot Torp lufthavn i Sandefjord.

Mannen er tiltalt for å ha giftet seg med den da 14 år gamle jenta i hjemlandet, kort tid før hun kom til Norge.

Også hans foreldre er tiltalt for å ha bidratt til at en ekteskapslignende forbindelse er inngått. Alle tre bor i Oslo.

I tingretten ble alle tre dømt, men de anket dommen.

Denne uka ba aktor om enda strengere straffer i Agder lagmannsrett i Tønsberg. Om de blir dømt er det første gang på over ti år at noen i Norge blir dømt for barneekteskap.

SEREMONI: Dette bildet er et av bevisene til politiet på at det har vært en formell seremoni mellom de to. Begge to sier dette ikke var en vielse.

– Jeg var bekymret

I grensekontrollen på Torp var det Helene Marum i politiet som på mange måter startet saken.

– Vi har et ekstra ansvar for barn som reiser alene, fortalte Marum da hun vitnet i Agder lagmannsrett.

Politiet la merke til at jenta ikke hadde egen bagasje. Tingene hennes lå i håndbagasjen til 23-åringen. Og ID-kortet ble funnet i lommeboka til en av mennene.

– Av dameklær var det to jakker, litt bruksklær, undertøy, men ingen toalettsaker utenom litt sminke, fortalte Marum.

Hun tok med jenta inn på et enerom, med en tolk på telefon. Hun kunne ikke ett ord engelsk. Og jenta fortalte at de hun reiste med bare var hennes fetter og onkel.

– Jeg var bekymret fordi hun ikke visste hvor lenge hun skulle være i Norge og ikke hadde penger eller bankkort. Det var også forskjellige versjoner av hvor lenge hun skulle være i Norge, sa Marum.

Likevel kom det klart frem at jentas foreldre hadde godkjent turen. 14-åringen hadde med seg en samtykkeerklæring og fullmakt til å reise med de to mennene.

VANLIG: Fullmakten jenta hadde med seg gir henne lov til å reise – av hennes foreldre. Fullmakten sier ingenting om hvor lenge hun får være i utlandet eller under familiens oppsyn. Foto: Politiet

Alle tre fikk dra fra Torp flyplass, men Marum sendte likevel en bekymringsmelding til barnevernet.

Hjemmebesøket

Både politiet og barnevernet reagerte på bekymringsmeldingen. Tre dager etter dro de på hjemmebesøk i leiligheten i Oslo.

Politiet fryktet tvangsekteskap, prostitusjon og seksuell omgang med en mindreårig.

– Vi var derfor bekymret for henne, fortalte etterforsker Hanna Elisbeth Roe i retten.

Familien slapp politiet inn i leiligheten uten å protestere.

Barnevernet hadde en plan om å ganske kjapt prate med henne alene på et av rommene, via en tolk. Samtalen gjorde at barnevernet tok henne med videre til en institusjon i Oslo.

I to avhør fortalte jenta to forskjellige historier, men hun avslørte etter hvert at 23-åringen egentlig var kjæresten hennes.

Politiet pågrep 23-åringen og inndro telefonene til han og hans familie. Der fant de bilder av henne i kjoler, bilder fra en seremoni i hjemlandet, og lettkledde bilder av 14-åringen.

Politiet sikret også bilder og video fra dagen seremonien skal ha skjedd. De lokaliserte flere bilder til konkrete steder i landet, for å dokumentere de tiltaltes bevegelser på seremonidagen.

Mannen mener jenta løy og sa hun var 16 år:

– Ikke uvanlig i hjemlandet

Så hvorfor gikk myndighetene så drastisk til verks som å sette jenta på en barnevernsinstitusjon og pågripe 23-åringen?

Noe av forklaringen ligger i området disse kommer fra i Øst-Europa.

Politiet så likhetstrekk til en sak der en jente fra det samme området hadde blitt satt inn i prostitusjon.

En ekspert på menneskehandel, politioverbetjent Tove Foss Møller, forklarte i retten at det ikke er første gang unge jenter kommer til Torp fra dette området med lite i bagasjen.

I den etniske gruppen de tilhører i hjemlandet, er det ikke uvanlig at det inngås ekteskap i 14–18 års alderen, mener politiet. Og bruden flytter ofte hjem til mannens familie etter at de er gift.

I retten protesterte en av familiens forsvarere voldsomt på politiets generalisering. Advokat Veycel Ince mente politiet hadde «halvrasistiske» holdninger.

Poenget hans var at de to var kjærester og ønsket å være sammen, og at saken ikke dreide seg om prostitusjon eller menneskehandel.

I RETTEN: Statsadvokaten Vibeke Gjøslien prater med familiens forsvarere Øzkan Alkan og Veycel Ince. Foto: Fredrik Hansen / NRK

Vil ha strengere straff

Både mannen og hans foreldre har nektet straffskyld mens saken har pågått i rettssystemet. Forsvarerne til familien ba om full frifinnelse.

Både jenta og mannen har sagt at de var kjærester og at de var «søz», noe de mener er langt mindre formelt og forpliktende enn en forlovelse eller giftermål.

I tingretten ble mannen og foreldrene hans dømt til elleve måneder i fengsel. Men statsadvokat Vibeke Gjøslien avsluttet saken i lagmannsretten med å be om ett år og fire måneder i fengsel for alle tre.

Jenta, som nå er 16, skal nå være tilbake i hjemlandet sammen med sine foreldre.