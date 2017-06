Det var et helikopter fra Airlift som reddet turistene ned fra fjellet. Foto: Per Magne Eikeland / Røde Kors

Her reddes turistene ned etter 14 timer på fjellet Hittil i år har Røde Kors hatt tre ganger så mange redningsaksjoner fra Trolltunga som på samme tid i fjor. – Jeg er livredd for hvordan dette skal gå, sier Bjørn Arild Fjeldsbø.

I fjor ble de frivillige i Odda og Tyssedal Røde Kors utslitt av alle redningsaksjonene der turister måtte hjelpes ned fra Trolltunga. I år kan det skje igjen.

Det er ventet over 100.000 turister til Trolltunga i år. Foto: Henrik Evertsson / NRK

– Det er lansert mange tiltak, men vi merker ikke noe til det. Det er verre enn noen gang, sier Bjørn Arild Fjeldsbø i Røde Kors.

Et av tiltakene kommunen besluttet, var å skilte stiene bedre. Men turister går seg ennå vill. I forrige uke måtte fem utenlandske turister reddes ned av fjellet. Det var vanskelige værforhold, med tåke, snø og vind. Siden har redningsaksjoner stått i kø.

– Røde Kors reddet livene våre

Ashley Dessy fra California i USA var med i følget på fem som måtte reddes ned på tirsdag.

Ashley Dessy hadde en vellykket tur til Kjeragbolten uken før hun ble værfast i et forsøk på å nå Trolltunga. Foto: Privat

I snødrev og to grader, ringte det utenlandske turfølget nødnummeret på ettermiddagen, etter å ha gått i fjellet siden klokka sju om morgenen. De forsto at de hadde gått seg vill, og var våte og kalde.

Asley Dessy filmet selv redningsaksjonen, og skriver på sin facebookside at Røde Kors Norge reddet livene deres.

– Vi var iskalde, men ekstremt takknemlige for Røde Kors-teamet som kom til oss med varme klær og mat, og hjalp oss ned med helikopter. For en fantastisk gjeng med frivillige! Det viste seg at vi hadde gått feil og endt opp et helt annet sted, langt unna Trolltunga-stien, forteller Dessy.

Støtten underveis var også uvurderlig.

– De ringte oss og sa vi ikke skulle miste håpet, skriver Dessy.

VIDEO: Ashley Dessy og turfølget hennes gikk seg vill. Hun filmet mens de ventet på å bli reddet. Du trenger javascript for å se video. VIDEO: Ashley Dessy og turfølget hennes gikk seg vill. Hun filmet mens de ventet på å bli reddet.

– Forstår viktigheten av riktig utstyr

Ashley Dessy forteller at hun har lært av hendelsen, og at hun neste gang vil stille langt bedre forberedt og ha utstyret i orden.

– Heretter vil jeg definitivt ha med meg overlevelsesteppe, lighter og mange andre ting jeg nå forstår betydningen av, skriver hun.

Mange turister klager over dårlig skilting på stien til Trolltunga. Foto: Henrik Evertsson / NRK

Dårlig utstyr er et problem som går igjen ved Trolltunga. Turistene møter dårlig forberedt, og er ikke kledd for forholdene.

Da NRK Brennpunkt tok turen til Trolltunga i 2016, møtte vi turister i lette sommerklær, med paraply som eneste beskyttelse mot fjellværet.

Tre ganger så mange redninger ved Trolltunga til nå i år

Selv om det er svært tidlig i sesongen, har Røde Kors allerede vært ute på 15 redningsaksjoner. På samme tid i fjor hadde de hatt fem redninger.

– Det er fullt trøkk med turister nå, sier Bjørn Arild Fjeldsbø i Røde Kors.

Og det er forventet svært mange turister til Trolltunga i år. I fjor kom rundt 85.000, i år anslår kommunen at over 100.000 tar turen til Trolltunga.

– Det er et forsiktig estimat, sier Rolf Bøen i Odda kommune.

– Vi har allerede registrert en økning på 40 prosent av biler på parkeringsplassen ved turstien til Trolltunga.

– Vi har allerede sett illevarslende mange redningsaksjoner, det er en prekær situasjon vi står i, sier Rolf Bøen.

Rolf Bøen i Odda kommune jobber med å få på plass skilt og vakter langs stien til Trolltunga. Foto: Tale Hauso / NRK

Fjellvakter rundt Trolltunga

– Vi vil bruke 500.000 kroner på fjellvakter, de skal ha høyskoleutdanning, må kunne livredning og kjenne fjellet her, forteller ordfører i Odda, Roald Aga Haug.

Rolf Bøen i Odda kommune jobber nå med dette prosjektet.

Ofte må redningshelikopter delta i redningsaksjonene rundt Trolltunga. Her er Sigurd Finne fra Odda Røde Kors, sammen med en av turistene de reddet. Foto: Sigurd Finne / Røde Kors

– Vaktene vil plasseres midtveis på turen til Trolltunga, det er fra dette området de fleste av henteoppdragene kommer, sier Rolf Bøen.

– De fleste oppdragene går jo på å ledsage folk ned fra fjellet, sier Bøen.

Han håper er ordningen vil bli en god avlastning for Røde Kors.

– Dette vil ha stor effekt, men det å redde folk ned må vi nok ennå gjøre med helikopter og bruk av Røde Kors, sier ordføreren, som sier at vaktene skal være på plass i starten av juli.

Skilting og sikkerhetstiltak på vent

– Kommunen har bygget tre broer og laget ny sti på det første strekket av turen opp til Trolltunga, forteller Rolf Bøen.

– I sommer vil vi også bygge ny sti oppe ved platået, dette gjøres for å verne naturen der oppe, sier Bøen.

– Men traktorveien vi hadde håpet å kunne slippe turistene inn på, er ennå ikke godkjent, det er en vrien situasjon, sier han.

Roald Aga Haug, ordfører i Odda, sier det skal komme vakter i fjellet fra starten av juli. Foto: Henrik Evertsson / NRK

– Vi prøver å ta tak i det vi får beskjed om, sier ordfører Roald Aga Haug.

– Nytt skilt er satt opp langs stien til Trolltunga ved Gryteskaret, forteller ordføreren, men et større prosjekt har satt en del på vent.

– Vi har fått midler til utbedring av stier, bruer, skilt og sikkerhetstiltak, men vi ligger nå i forhandlinger med Statkraft om overtakelse av den sju kilometer lange adkomstveien til turområdet ved Skjeggedal.

– Denne avtalen er ennå ikke avklart, andre tiltak henger sammen med overtagelsen av veien så det må på plass først, sier Aga Haug.

– Vi vil kjøpe veien og parkeringsplassen i Skjeggedal og slik sikre kommunen inntektene fra parkeringsavgift og adkomst for turistene, sier ordførerne.

40 kroner per turist er vedtatt som en ekstra avgift til å dekke tilrettelegging, sikring og redninger.

Regjeringen etablerte i 2017 tilskuddsordningen «Nasjonale turstier». 7,5 millioner kroner er satt av til dette i statsbudsjettet for 2017, opplyser NHO reiseliv.

Da Odda kommune fikk sin del av disse midlene, skulle det også ha vært en pott på 300.000 kroner som var øremerket til Røde Kors.

– Røde Kors vil få disse pengene, men jeg kjenner ikke til hvor denne saken står, sier ordfører Aga Haug.

– Livredd for hvordan det blir utover sesongen

Bjørn Arild Fjeldsbø fra Røde Kors er bekymret for resten av sesongen, etter en vanskelig start på året. Foto: Røde Kors

Bjørn Arild Fjeldsbø fra Røde Kors ringte NRK i går kveld, mens han var ute på den 12. redningsaksjonen i 2017.

– Vi dro ut for å redde to kinesere, så fant vi en medtatt kvinne fra Florida på veien.

– De hadde aldri kommet seg ned alene, det er tøff og krevende tur, vi må jo finne dem!

Like etter kom det nok et nødanrop, aksjon nr. 13 for var i gang. Røde Kors-folkene meldte at de holdt på til klokken halv tre natt til i dag.

Da morgenen kom var tallet på aksjoner kommet opp i 15. Det er en tredobling i forhold til i 2016. Bjørn Arild er svært bekymret for hvordan denne sesongen vil bli.

– Vi ser hvordan trøkket av turister øker. Jeg er livredd for hvordan dette skal gå, om vi har folk igjen i august og september. Når kveldene blir mørke, det er da flest turister går seg vill i fjellet og Røde Kors må rykke ut.

VIDEO: – Jeg ville bare sove på toppen av verden Du trenger javascript for å se video. VIDEO: – Jeg ville bare sove på toppen av verden

– Uheldig at luftambulansen er opptatt

I fjor fulgte NRK Brennpunkt Odda og Tyssedal Røde Kors gjennom deres travleste sesong så langt.

Vakre bilder fra Trolltunga spres i sosiale medier, og gjør at stadig flere turister ønsker å den lange turen. Foto: Henrik Evertsson / NRK

Vi dokumenterte hvordan redningshelikoptre og Røde Kors-folk gikk i skytteltrafikk til Trolltunga-området for å redde ut turister i nød.

Luftambulansens kommunikasjonsrådgiver Knut Haarvik oppfordrer nå turister til å forberede seg for slike turer:

– Kle deg godt, ta med mat og drikke og lytt til kjentfolk, sier han.

– Hvis vi må fly ut på et oppdrag som kunne vært unngått, så opptar man en viktig akuttressurs. Vi bruker da lengre tid på andre viktige hasteoppdrag, og det er svært uheldig, sier Haarvik til NRK.

Dokumentaren «Alarm Trolltunga» går i reprise i kveld klokka 21.30 på NRK 2. Du kan også se filmen på NRK TV når du vil.