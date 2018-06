– «Dickpics» er en enorm misforståelse

Det er vanligere enn du tror. «Dickpics». Menn fotograferer kjønnet sitt med mobilen – helst i erigert tilstand – og sender bildet til kvinner de knapt kjenner.

BLE REDD: En innsender ble redd da hun fikk penisbilder som 8.-klassing. Nå ler hun av dem. Foto: Skjermdump fra Snapchat / NRK

– Alle gutter jeg har snakket med fra for eksempel Tinder, spør om nakenbilde som noe av det første de gjør, og det kommer alltid uanmeldte og uoppfordrede «dickpics», noe jeg virkelig ikke er begeistret over, skriver en kvinne på 18 år til NRK Innafor.

– Jeg lurer veldig på hva gutter får ut av det, legger hun til.

– Du hilser på noen ansikt til ansikt før du viser dem penisen din

I en rapport fra Medietilsynet fra mars 2018 kom det frem at 13 prosent av unge mellom 13 og 18 har delt nakenbilder av seg selv. Det er jenter i 14-årsalderen og gutter i 18-årsalderen som deler mest.

For å finne ut mer om hva folk synes om å sende og å få penisbilder, tok Innafor-programleder Vilde Bratland Erikstad en spørrerunde i Oslo.

Hun traff flere menn som har sendt bilder av penisen sin, og som mente at det ble godt mottatt av kvinnene som fikk dem:

VIDEO: Innafor-programleder Vilde Bratland Erikstad intervjuer folk i Oslo om sine erfaringer med dickpics. Du trenger javascript for å se video. VIDEO: Innafor-programleder Vilde Bratland Erikstad intervjuer folk i Oslo om sine erfaringer med dickpics.

Kvinnene vi møtte på gata vil helst ikke ha penisbilder:

VIDEO: Innafor-programleder Vilde Bratland Erikstad blir sjokkert over å høre folks dickpics-historier. Du trenger javascript for å se video. VIDEO: Innafor-programleder Vilde Bratland Erikstad blir sjokkert over å høre folks dickpics-historier.

– Svarer at den ser rar ut

Sosiale medier-appen Snapchat er den foretrukne kanalen for å dele penisbilder, og derfor ba Innafor følgerne, både der og på Instagram, om å dele sine erfaringer om fenomenet.

Flere forteller om triksene de bruker for å stoppe gutter fra å sende bilder av underlivet sitt.

– Jeg har fått masse «dickpics» oppigjennom. Og jeg tar screenshots hver gang, og da gjør de det mest sannsynlig ikke igjen. Men hvis de gjør det, sier jeg at jeg skal sende det til familien deres. Da blir det stille!

BLOKKERTE: Å blokkere avsenderen av penisbilder ble løsningen for en innsender. Foto: Skjermdump fra Snapchat / NRK

En kvinne har en annen taktikk.

– Det som funker for meg, er å sende en video der jeg ler tilbake, og spør om den patetiske unnskyldningen av en penis er sendt for å imponere meg. Eller så har jeg virket bekymret og bedt dem sjekke om alt er på stell i undikken siden den ser så jævlig rar ut.

En 19-åring forteller om en episode som skjedde for noen år siden: (Se video)

VIDEO: – «Dickpics» fra eksen var den eneste kontakten vi hadde. Animasjon: Siv Nordsveen Du trenger javascript for å se video. VIDEO: – «Dickpics» fra eksen var den eneste kontakten vi hadde. Animasjon: Siv Nordsveen

Digital blotting på Østfoldbanen

Selv om datingsider på nett ofte er utgangspunktet for folk som sender penisbilder, er det også noen som velger å sende bilder til vilt fremmede.

UØNSKET: En innsender skriver hun opplevde at en person prøvde å sende et penisbilde på Airdrop. Foto: Skjermdump / NRK

– Jeg satt på toget fra Moss til Oslo da det plutselig poppet opp en forespørsel på telefonen min, skriver en tobarnsmor som følger Innafor på Snapchat.

Bildet som dukket opp på telefonen var av en erigert penis. Tobarnsmoren hadde glemt å skru av fildeling på telefonen sin, og derfor kunne en medpassasjer på toget sende henne bildet anonymt, med et brukernavn det ikke var mulig å spore.

Å sende bilder av penis eller andre kjønnsdeler til en person – uten at mottakeren har bedt om det – er etter loven likestilt med seksuell trakassering, og er dermed ulovlig.

– Det er jo blotting. Han som sendte bildet ante ikke hvem han sendte til. Jeg synes det var ubehagelig selv, men det kunne ha vært datteren min på åtte år som fikk opp en erigert penis mens hun så på en tegnefilm på iPaden.

Høsten i åttende klasse fikk jeg en Iphone. Etter det har det ramlet inn dickpicks. Innafor-følger på Snapchat

– Ingen kvinner vil ha «dickpics»

KVINNER VIL IKKE HA: Caroline Hainer har skrevet boken «Menn viser fram pikken sin». Foto: Max Brouwers / Cappelen Damm

– Det er ikke noe nytt at menn vil vise sitt erigerte kjønn. Så lenge teknikken har eksistert, med kamera, polaroidbilder, video og internett, så har man gjort det. Men det har aldri vært enklere enn i dag. Så jeg vil si at driften er gammel, men teknikken som gjør det så utbredt er ny, sier svenske Caroline Hainer til NRK.

Hun har skrevet boka «Menn viser fram pikken sin», som kom på norsk tidligere i år.

I Studio 2 på NRK P2 fortalte hun hvordan et penisbilde fra en fremmed satte i gang bokprosjektet.

– Vi hadde så vidt vekslet noen ord på en dating-side. For meg var det et helt ukjent fenomen, så jeg ble veldig overrasket. Jeg lurte på om jeg hadde gjort noe for å oppmuntre til dette, og ble veldig usikker på hva jeg burde svare. Min egen reaksjon gjorde meg nysgjerrig.

VILLE IKKE MØTES: Den som hadde sendt dickpics turte ikke å møte jenta etterpå. Foto: Skjermdump fra Snapchat / NRK

Hun mener det at menn sender penisbilder til fremmede bygger på en misforståelse, der den som sender bildet som regel ønsker å få anerkjennelse.

– Ingen kvinner jeg har møtt synes det er positivt å få «dickpics». De aller fleste opplever det negativt, fra mild irritasjon til dypt ubehag, sier Hainer.

– Det er en kommunikasjonsmiss, der avsenderen håper på en positiv reaksjon, mens mottakeren oppfatter nøyaktig det motsatte. Dickpics er en enorm misforståelse, vi prater ikke samme språk, vi har ulike signaler.

Ifølge Hainer er det kun er penisbilder som sendes ubedt, som bør kalles «dickpics». Når det er snakk om ønsket og gjensidig bildedeling definerer hun det i stedet som sexting.

– En greie mellom gutta

Mens mange kvinner synes det er ubehagelig å få «dickpics», er det i noen guttegjenger vanlig å sende hverandre penisbilder.

VANLIG: En mann forteller at det er vanlig å sende penisbilder blandt homofile. Foto: Skjermdump fra Snapchat / NRK

– I gruppechatten til guttegjengen sender vi «dickpics» eller pikk-eller-pung hele tiden. Ikke noe seksuelt med det, bare veldig morsomt å få penisbilder i uvante positurer, forteller en av Snapchat-følgerne våre.

En mann forteller at han sendte «dickpics» da han var yngre.

– Det som lå til grunn var nok en mentalt hormonell reaksjon og tankegang at «hvis McDonald's selger mye burgere ved å vise fram teite burgere på reklamebilder og folk blir subliminalt påvirket, kanskje dette gjelder sex også?», skriver han, og legger til:

– Man har heldigvis lært mer i sine voksne dager. Det endte aldri godt. Men det hender jeg sender noen til kona, men det er mest for moro og for å plage litt. Det øker ikke sjansen noen ting.

Caroline Hainer mener at menn har et veldig nært forhold til sitt kjønn, og at det kan være noe av årsaken til at de sender penisbilder.

– Menns kjønn er håndgripelig og synlig, og et symbol på styrke og potens. En stor WHO-undersøkelse viste at 7 av 10 menn har et kallenavn på penisen sin. Det tyder på en veldig intim relasjon, sier Caroline Hainer.

Sender alltid pikkbilder fordi jeg er jævlig kåt og vil knulle. Er ikke ute etter kjæreste og det er like greit at de finner det ut med en gang. Anonym bruker på Reddit

På diverse nettfora blir «dickpics» forsvart av dem som sender dem.

– Jeg har lest at jenter ikke liker uppofordredte dick pics. Vel, jeg fikk stort sett kun bra respons, skriver en anonym bruker på forumet «Kvinneguiden».

Se video med hans historie:

VIDEO: – Av de 30 jeg sendte bilde til, var det ingen som klagde. Animasjon: Siv Nordsveen Du trenger javascript for å se video. VIDEO: – Av de 30 jeg sendte bilde til, var det ingen som klagde. Animasjon: Siv Nordsveen

