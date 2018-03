I en ny rapport fra Medietilsynet kommer det frem at 13 prosent av unge mellom 13 og 18 har delt nakenbilder av seg selv. Det er jenter i 14 års-alderen og gutter i 18 års-alderen som deler mest.

Foreldre lever i en helt annen verden enn barna digitalt mener Mari Velsand i Medietilsynet. Foto: Lars Hægeland / NRK

Samtidig sier bare tre prosent av foreldre at de vet at barna har delt uhendige eller upassende videoklipp/bilder av seg selv på nett.

– Tallene våre tyder på at foreldrene lever i en annen verden enn barna når det gjelder hva som skjer digitalt, sier direktør i Medietilsynet, Mari Velsand.

Rapporten viser 18 prosent av ungdom mellom 13 og 18 år sier at de har fått krenkende seksuelle kommentarer på nett.

– Trenger bekreftelse

Sissel Holtan, Selma Isaksen og Tara Hefre kjenner flere som har sendt nakenbilder. Foto: Truls Antonsen / NRK

– Jeg tror mange har et behov for å få en bekreftelse på at man ser bra ut, sier Selma Isaksen (16).

Hun sitter sammen med klassevenninnene Sissel Holtan Bøgh (17) og Tara Hefte (17) og diskuterer spredning av private bilder. De har alle flere venner som har delt nakenbilder av seg selv. Bøgh forteller at det er mange som føler seg presset til å sende.

– Når en jente snakker med en gutt kan det komme til et punkt hvor hun føler at hun må sende et bilde av seg selv for å fortsatt holde kontakten. Samtidig tror jeg også mange sender frivillig til gutter de er glad i.

Isaksen mener det er viktig at voksne viser at det er greit å tabbe seg ut og forklare barna at det finnes andre personer å snakke med, som helsesøster eller andre i familien.

Vanskelig å snakke om

Barneombud Anne Lindboe mener foreldre må bli bedre rustet til å snakke med barna sine om seksuelle krenkelser på nett.

Barneombud Anne Lindboe mener voksne ikke snakker nok med barna fra tidlig alder. Foto: Alf Ivar Martinsen / NRK

– Noe av det voksne kanskje gjør feil er at de ikke snakker nok med barna sine om grensesetting og seksualitet allerede fra barna er små. Da blir det tabubelagt og vanskelig å snakke om, sier Lindboe.

Hun mener også det er viktig at voksne er til stede på de plattformene hvor unge er, og skaffer seg kunnskap om sosiale medier.

Også skolens ansvar

Selv om foreldre har et ansvar mener også Lindboe at det er på tide at skolene tar grep og lærer ungdom om konsekvenser av nettbruken.

– Sånn som seksualundervisningen er i dag så dreier den seg nesten bare om blomsten og bien og hvordan man ikke bli gravid. Ungdom trenger undervisning om grensesetting, også i det digitale rom.