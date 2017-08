Sentral i nynazist-miljø i Norge: Ble IS-kriger

Høsten 2010 stormer beredskapstroppen tatoveringsstudioet «Metal Tattoo» i Oslo. I det som er tilholdsstedet til russiske nynazister i Norge, gjør politiet urovekkende funn: Våpen, forsvarsuniformer og to forfalskede adgangskort til en norsk militærleir.

Den russiske statsborgeren Oleg Neganov, som flyttet til Norge med deler av sin familie da han var 17 år gammel, blir siktet for en rekke forhold. På dette tidspunktet er Neganov del av et hardkokt norsk-russisk nynazistmiljø på Østlandet.

Men nå har han gjort en oppsiktsvekkende helomvending: Han har konvertert til islam og blitt fremmedkriger for terrorgruppa Den islamske staten.

Den norske piloten

I april 2016 meldte den britiske avisa Telegraph og den syriske opposisjonsavisa Zaman al-Wasl at en norsk helikopterpilot hadde dukket opp i et hemmelig IS-register.

NORSK HELIKOPTERPILOT: I 2016 skrev britiske Telegraph at en høyt kvalifisert nordmann var medlem i IS. Foto: NRK / Faksimile

Mannen kalte seg Abu Amir al-Russi og oppga at han var pilot, skarpskytter og panservognsjåfør.

Via den syriske opposisjonsavisen har NRK fått tilgang til «Amir Russis» IS-fil. Våre undersøkelser viser at det er Oleg Neganov, nynazisten fra «Metal Tattoo», som skjuler seg bak kallenavnet.

Russerens navn og fødselsdato er oppgitt i dokumentet, og stemmer med opplysningene i det norske folkeregisteret.

ETTERLYST: Oleg Neganov ble nylig etterlyst gjennom Interpol. På bildet er han iført en lys bønnelue. Foto: Faksimile/Interpol

Nylig ble også Neganov etterlyst av russisk politi via Interpol, for deltagelse i en terrororganisasjon.

I juni 2014 var han, ifølge dokumentet NRK har sett, én av 368 jihadister som ble innrullert i en treningscamp for ledere i IS i juni 2014.

Treningen skal ha skjedd nær hovedsetet til IS i Raqqa i Syria, ifølge The Telegraph. På campen skal også ingeniører, idrettsutøvere og tidligere soldater ha deltatt.

Den tidligere nynazisten har altså oppgitt at han er snikskytter og helikopterpilot, men mye kan tyde på at Neganov har tatt hardt i da han fortalte om sine kvalifikasjoner i møte med terrorgruppa.

Luftfartstilsynet, som registrerer alle med helikoptersertifikat, finner ikke Oleg Neganov i sine systemer. Det gjør heller ikke de største helikopterskolene på Østlandet. Ingen av Neganovs venner eller bekjente som NRK har vært i kontakt med, har hørt om hans angivelige pilot-erfaring.

– Jeg tror ikke han er pilot. Han skrøt på seg mye og var sulten på eksponering, sier en kilde som kjenner Neganov.

Fra Hitler til Baghdadi

– Det som blir sagt er at han er i Syria og kriger med IS.

Det er et par år siden Ronny Alte, som tidligere har vært leder for ulike islamkritiske grupper, hørte at Neganov hadde konvertert til islam og reist til Syria.

Alte, som nå jobber for å hindre rekruttering til ulike ekstreme miljøer, husker Neganov som en «selverklært nazist».

HØRT RYKTER: Ronny Alte, som tidligere har ledet islamkritiske grupper, forteller at ryktene om at Neganov er i Syria lenge har versert. Foto: NRK

– I miljøet var nok overraskelsen stor. Men samtidig er det egentlig ikke så sjokkerende. Hvis målet er å bruke vold så er veien ganske kort fra Hitler til IS, sier Alte.

Etter det NRK kjenner til var det stor oppstandelse i det nynazistiske miljøet da Neganov byttet side.

NAZIHILSEN: Oleg Neganov ved det sovjetiske minnesmerket for falne soldater på Vestre gravlund i Oslo. Foto: VK.com/Skjermdump

Neganov var nemlig aktiv, og troppet blant annet opp på Vestre Gravlund 9. mai 2010, da den russiske Seiersdagen ble markert der. Han hadde med seg et flagg brukt av russiske høyreekstreme, strakte armen ut og lot seg avbilde mens han gjorde nazihilsen.

Neganov var også en av støttespillerne til Viacheslav «Røde Tarzan» Datsik. Datsik søkte asyl i Norge etter å ha rømt fra en lukket psykiatrisk avdeling i St. Petersburg. Russland ville ha ham utlevert, og under behandlingen i Oslo tingrett i 2011, satt Neganov som tilhører på første benkerad.

Neganov sto også nært Yan Petrovskiy, som har kriget for prorussisk milits i Ukraina. Petrovskiy er nå utvist fra Norge fordi han blir ansett som en trussel mot rikets sikkerhet.

I OSLO TINGRETT: Oleg Neganov (til høyre) på tilhørerbenken i Oslo tingrett i 2011, da utleveringsbegjæringen fra Russland ble behandlet. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Ba i Horten

– Han har jeg sett her før, sier en norsk-tsjetsjensk mann når NRK viser ham et bilde av Neganov. Etter fredagsbønnen i en av de lokale moskeene i Horten, bekrefter en rekke lokale muslimer at Neganov pleide å be her. Ingen kjenner ham godt, og sier at de ikke vet hvor han er nå.

NRK har ikke klart å bringe på det rene når Neganov konverterte til islam, men i 2013 la han ut en rekke bilder av koranen på sosiale medier. I 2014 dukket han opp i IS-dokumentet.

I dag er Neganov registrert på en adresse i Russland. NRK har oppsøkt denne adressen, der et av hans familiemedlemmer bor. Vedkommende visste ikke noe om hvor Neganov er nå.

Ifølge en kilde som kjenner Neganov, ga han livstegn fra seg våren 2016. Da skal han fortsatt ha vært i Syria.

NRK har vært i kontakt med advokat Nils Christian Nordhus, som tidligere har vært Neganovs forsvarer.

– Jeg har ingen kommentar til denne saken, sier Nordhus.

Til tross for gjentatte forsøk har det ikke lyktes NRK å få tak i Oleg Neganov eller hans familie.