Immunsviktforeningen: – Meslingvaksine bør bli obligatorisk

De svært smittsomme, og potensielt livstruende meslingene er en sjelden sykdom i Norge etter at barnevaksinasjonsprogrammet ble innført i 1969.

AVHENGIG AV ANDRE: – Risikoen for å bli utsatt for unødvendig smitte øker for gruppa med redusert immunforsvar når de er i kontakt med mennesker som ikke er vaksinert, sier Eva Brox i Immunsviktforeningen. Foto: Privat

Nå vekker et meslingutbrudd i vårt naboland bekymring. Siden desember har 13 personer blitt smittet av meslinger, de fleste voksne, men også barn.

– Særlig for dem som har alvorlig immunsvikt kan meslinger bli fatalt. Det er derfor viktig at vi tar utbruddet i Sverige på alvor, og legger en plan for å forhindre utbrudd i Norge, sier Eva Brox, leder i norsk immunsviktforening til NRK.

Frykter smittefaren øker

Som hovedregel fraråder Folkehelseinstituttet pasienter med nedsatt immunforsvar å ta MMR-vaksine. De understreker samtidig at det derfor er ekstra viktig at personer i nærmiljøet deres vaksineres.

– Generelt er det stor bekymring i vår gruppe for at flere velger å ikke vaksinere barna sine. Risikoen for å bli utsatt for unødvendig smitte øker for gruppa med redusert immunforsvar når de er i kontakt med mennesker som ikke er vaksinert, sier Brox.

Dekningsgraden for meslingvaksine er høy i Norge. Immunsviktforeningen frykter imidlertid at smittefaren øker med mer reising og innvandring fra land der vaksinasjonsdekningen er dårligere.

– Hva synes du om at det er frivillig å vaksinere seg i Norge i dag, også for helsepersonell?

– Barnevaksinasjonsprogrammet burde ha vært obligatorisk, svarer Brox kontant.

– Skulle gjerne hatt flere virkemidler

OPPFORDRER TIL VAKSINE: Smittevernoverlege ved Oslo universitetssykehus Egil Lingaas sier det ikke er vaksineplikt i Norge, men legger ikke skjul på at han gjerne skulle hatt mulighet til å kreve at folk vaksinerer seg. Foto: Nadir Alam / NRK

– Meslingutbruddet i Sverige er en påminnelse om at meslinger er en alvorlig sykdom som ikke er utryddet, selv om mange tror det, sier smittevernoverlege ved Oslo universitetssykehus, Egil Lingaas.

Han sier vaksinasjon er det absolutt viktigste forebyggende tiltaket.

– Alle bør være vaksinert, spesielt hvis du er ansatt i helsevesenet og har med sårbare pasienter å gjøre.

Lingaas legger ikke skjul på at han «gjerne skulle hatt mulighet til å pålegge» folk å vaksinere seg.

– Vaksine er i prinsippet frivillig i Norge, så vi kan ikke kommandere folk til vaksine. Det vi må gjøre er å fremme de mange gode argumentene for vaksine. Det finnes ingen motargumenter, mener Lingaas.

– God kontroll

Det siste større utbruddet av meslinger i Norge var i 2011 da 18 mennesker i Oslo ble syke.

Ifølge overlege Øystein Rolandsen Riise ved Folkehelseinstituttet har norske myndigheter god kontroll, men ønsker likevel at alle skal vaksinere seg for å redusere faren for utbrudd.

– Kan det som skjedde i Sverige skje i Norge?

– Ja, man kan få smitte på legevakt eller sykehus i Norge også, på grunn av utstrakt reisevirksomhet. Det er ikke bare i Sverige, men mange steder i Europa som har hatt utbrudd og smitte på sykehus.

