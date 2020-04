Terningkast 4

Frem til november 2017 var Louis C.K. anerkjent som en av verdens beste komikere, både av publikum og kolleger. Så innrømmet han å ha onanert foran flere unge kvinner i komikermiljøet. I en uttalelse sa han at han «spurte først», men innrømmet også at maktbalansen gjorde at dét spørsmålet ikke egentlig var et spørsmål. Han beklaget og hevdet å forstå omfanget av handlingene sine, og han innrømmet å ha utnyttet posisjonen sin.

Når Louis C.K. nå slipper sin første, timelange standup-spesial etter avsløringene, ser alle refleksjonene fra beklagelsen ut til å ha forduftet.

I tiden etter avsløringene gikk C.K. under jorda, og har kun gjort uannonserte og lukkede opptredener. Han har fått både kritikk og støtte fra bransjekolleger, men det har likevel vært bred enighet om at han ikke hadde tatt stort nok ansvar for handlingene sine.

«Sincerely Louie CK» er komikerens første, offentlige annonserte comeback, og må dermed sees på som en perfekt anledning til å adressere og rette opp i ansvarsfraskrivelsen han har blitt kritisert for.

Settet starter med en billig referanse til at han har hatt «store, globale problemer» de to siste årene. Som godtroende publikummer venter jeg på en slags renselsestale der han med sin selvhatende humor skal ta tak i den ekle, upløyde marka av ansvar som ligger bak ham. Slik går det derimot ikke.

Louis C.K. fortsetter i velkjent, drøy stil med nedsabling av alt fra religiøse til handikappede, og det er enten man vil eller ei, ekstremt god komedie. Han vitser om sin mors død og om hvor fælt det må være for kjæresten å ligge med ham.

Komikeren Louis C.K. ble en hyllet med mange priser for den semibiografiske serien «Louie» som ble sendt mellom 2010 og 2015. Her fra en forestilling i 2014. Foto: Brad Barket / Ap

Selv etter så mange år som komiker har C.K. en helt egen evne til å formulere tabubelagte observasjoner på nye måter vi aldri hadde tenkt på. Humorfaglig er han så godt som uovertruffen i sin sjanger, men med historiene om handlingene hans i bakhodet blir resultatet av de hatske og tidvis morbide vitsene litt annerledes enn før.

Der han tidligere kanskje bare ble oppfattet som deprimert og ensom føles han nå mer arrogant og nesten selvforherligende.

En av settets beste deler handler om at C.K. hater «små, uavhengige butikker» fordi med en gang du går inn dem innser du at du befinner deg midt i butikkeierens livslange drøm. Det er en vits som får meg til å le så mye at jeg omtrent hytter med neven: «Faen, hvorfor må du være en drittsekk?». Han er en så dyktig komiker, beundret av så mange og trekker fremdeles fulle hus.

Da er det utilgivelig at han ikke tar mer tak i handlingene enn han gjør når han mot slutten av settet endelig sier det alle har ventet på: «You wanna talk about it?». Her tennes et ørlite håp, kanskje han nå skal bruke makten sin til noe godt? Men nei, han velger det motsatte.

Refleksjonene fra 2017 er kastet over bord og han går langt i å insinuere at kvinnene selv har ansvar for det de har vært utsatt for.

Klart, dette er et standup, det skal ikke være gravalvorlig, men jeg tror Louis C.K. skaper mer problemer for både seg selv og kvinner som har vært utsatt for menn som ham når han sier «Det jeg har lært er at når du spør først, og får ja, så spør en gang til. For det er ikke sikkert hun mente ja».

Det er helt utrolig for meg at denne mannen ikke er sitt ansvar bevisst. Når du er så eksepsjonelt god på det du driver med, og kan skrive vitser på egen bekostning, men velger å underminere hele #metoo-bevegelsen i stedet, da blir jeg skuffa. Hva slags signaleffekt har det på den jevne, mannlige Louis C.K.-fan at han ikke tar det mer på alvor enn dette?

Glitrende vitser uavhengig av omstendighetene til tross – dette showet er en forspilt mulighet til å gjøre noe godt for verden, og det er fryktelig synd.

Det blir vanskelig å overse at en av verdens mest innflytelsesrike scenekomikere gjør vondt verre med muligheten dette settet gir, og det går utover totalinntrykket av showet. Da hadde det vært bedre å ikke ta tak i det i det hele tatt, spør du meg.