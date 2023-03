Hvis jeg skal gjette, så har du alltid lurt på hvordan det er å være en geit. Eller kanskje ikke?

Uavhengig av det, kan jeg fortelle deg at geitenes virkelige liv har svært lite med «Goat Simulator 3» å gjøre – med mindre det å være geit består av å sette fyr på folk, holde stand-up-show eller frakte en fanget hval tilbake til havet.

Da er det akkurat sånn det er å være geit. I hvert fall i dette spillet.

Alle gode ting er tre?

«Goat Simulator 3» er et kaotisk og uglamorøst flerspiller sandkasse­spill hvor «målet» er veldig enkelt: Man skal være den beste versjonen av en geit det går an å være.

Om det er verdt å bryte ut av hverdagens trygge og stabile rammer for å oppnå nettopp det, skal vi finne ut av.

Spillet er opp­følgeren til det internett-virale spillet «Goat Simulator» fra 2014. Spill­skaperne hoppet nemlig over en andre utgave av spillet, og gikk like greit rett på treeren.

Kanskje alle gode ting er tre? Tittelen forteller meg at spill­skaperne har hatt det gøy på jobb, og at de har gjort akkurat som de vil. Dette er et lekent, humoristisk og sjarmerende geite­eventyr.

Hva ville du gjort hvis du var en geit for en dag? Tonje og Martin krangler som aldri før, blir spist av gigantiske haner og blir banket opp av bestemødre. SYKESTE spillet ever!

En billig latter

Spillet er morsomt fra første sekund. Man er ikke avhengig av en genial punchline eller en gjennomført dialog for å sette atmosfæren.

Jeg vil tørre å påstå at spillet vil løsne på smile­båndet til de aller fleste. Animasjonene, lyd­effektene og uhøytideligheten spillet leverer, kommer til å fremkalle en god latter hos hver og en.

Man rekker så vidt å reagere før noe nytt stjeler oppmerksomheten, for eksempel å fyre løs på en morderisk bestemor med sin med-geit.

Bedre med venner

Dersom du trår inn i denne verdenen alene, må du muligens stålsette deg for et snev av ensomhet. «Goat Simulator 3» er helt klart tilrettelagt for å spille sammen med venner.

Tidlig i spillet møter man på aktiviteter og oppdrag som faktisk er umulig å gjennomføre som singel-geit. Det kan gi et inntrykk av at man går glipp av noe, eller at man ikke får mulighet til å fullføre spillet på egen hånd.

På en annen side er det nok av elementer som ikke krever flere geiter, som gjør at man har det gøy alene også. Det sagt, kan en venn eller to bidra til at opplevelsen blir rikere.

TIL HIMMELS: «Goat Simulator 3» er fullstappet med absurditeter og galskap. Sveip for å se flere bilder fra spillet. Foto: Coffee Stain Publishing FREMAD!: Det er mye som skjer i dette bildet. Om ikke annet er «Goat Simulator 3» i hvert fall aldri kjedelig. Foto: Coffee Stain Publishing BADELAND: Man kan ha mye moro sammen i dette spillet, mener NRKs anmelder. Foto: Coffee Stain Publishing

Geita sitter fast

Til tross for at jeg har det gøy med dette spillet, både alene og sammen med venner, har det sine mangler. Oppdragene kan til tider oppleves forvirrende og vanskelige å gjennomføre.

Jeg opplevde også at spillet hengte seg litt opp, såkalt lagg. Å møte en utfordrende oppgave i et spill kan selvsagt være motiverende, men problemet oppstår når jeg lurer på om den er mulig å gjennomføre i det hele tatt.

Tatt i betraktning at dette spillet serveres som et humoristisk kaos tar jeg meg selv i å lure på om de tekniske problemene er en del av «sjarmen» i spillet, eller bare provoserende skurr.

Jeg tror det er opp til hver enkelt geit å la seg irritere eller le av dette oppstyret. For meg er det en blanding.

Jeg tar meg selv i å le av menneskene med sine gjentagende replikker som «er det en geit?», eller «jeg har sinneproblemer», etterfulgt av saftige spark. Men jeg setter ikke pris på å måtte restarte spillet fordi geita sitter fast i et hønse­hus.

Når man har gått lei av å sparke folk i hjel, slikke seg fast i gjenstander, tenne fyr på naboen sin gård eller skate på gjerder kan «Goat Simulator 3» oppleves repetitivt. Jeg ser derimot ikke bort ifra at det er et spill jeg plukker opp igjen når jeg har lyst på en enkel latter.

KAOTISK: «Goat Simulator 3» byr på ren galskap, og er neppe representativt for geiters egentlige liv. Foto: Coffee Stain Publishing

Det er ganske gøy å være geit!

Hvis timevis med uforutsigbart geitekaos, humor og absolutt null inntrykk av hvordan det egentlig er å være geit vekker nysgjerrigheten din, kan dette spillet være et underholdende avbrekk i hverdagen.

Til tross for til tider usjarmerende lagg og en smule forvirring er dette spillet veldig gøy. Både alene og med andre geitevenner.

Om ikke annet kan jeg i hvert fall slå fast at «Goat Simulator 3» motiverer meg til å ville være den beste geita jeg kan være.

