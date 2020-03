Klimautfordringene gjør seg gjeldende i den nye sakprosaen for barn. Det ser vi ikke minst i tilfanget av bøker om dyr og natur.

Her er tre ferske faktabøker om de aller største og minste skapninger på jorden. Her er noe for alle i alderen fra 4 til 14 år:

«Blåhvalen. Den utrolige historien om det største dyret som noen gang har levd»

Av Andreas Tjernshaugen og Line Renslebråten (ill.)

Dette er en praktbok!

Line Renslebråtens illustrasjoner er gisp-fremkallende virkelighetstro samtidig som de bærer i seg en magi som verdens største dyr er omgitt av. Allerede på den første siden, legges kapittel- og avsnittitler ut som deler av en stor bølge. Papiret er tjukt. Permen god å holde i. Rent fysisk er det en bok å bli glad i.

I tillegg er dette spennende stoff. Vi følger en blåhvalunge fra den fødes, sju meter lang et sted sør på kloden – til den er voksen og klarer seg selv. Deretter setter den kursen mot sør etter opphold i nordligere farvann.

I løpet av boken får vi svar på hvordan hvalene utviklet seg fra urtidens landdyr. Vi lærer hva de spiser, hvordan de puster og beveger seg. Her er et kapittel om da hvalene nærmest ble utryddet på grunn av intensiv fangst.

Også i dag er menneskelige aktiviteter som forsøpler havene en fare for blåhvalen. Dette kunne vært enda sterkere understreket, tatt i betraktning de kritiske utfordringene for naturens mangfold som vi står overfor.

På den andre siden skal vi ikke undervurdere unge lesere. Barn er ofte vel så miljøbevisste som voksne og kan selv trekke konklusjoner.

Bakerst i boken er det en faktadel med spørsmål, svar og kule rekorder. Der får vi også svar på om blåhvalen er truet i dag.

Forfatter Andreas Tjernshaugen skriver tydelig og kunnskapsrikt. Han scorer høyt på saklighet og fakta.

Passer for barn 8 til 14 år.

«Lemen – fjellets hjerte»

Av Nina E. Eide og Inger Lise Belsvik (ill.)

Alle har vel hørt om begrepet «lemenår» eller at et lemen kan bli så sint at det sprekker.

I denne boken følger vi en lemenbestand i fjellet gjennom flere år. Det er en god idé. Forfatter Nina Eide og illustratør Inger Lise Belsvik vil vise variasjonene som oppstår i det store samspillet i naturen. Dette er naturlige svingninger og en del av evige kretsløpet.

Storslåtte landskapsillustrasjoner lar årstidene stige frem gjennom flammende høstfarger via hvit vinter til blomstrende sommerspirer. Dette er også en bok om fjellet og det som rører seg der av insekter, fugler og rovdyr, selv om lemenet er «hovedpersonen».

Andre del av boken er en faktadel. Den inneholder konkret kunnskap om lemenet spesielt, men byr også på en stor bolk om klimaendringer generelt. I tillegg får vi råd til hva vi som lesere kan gjøre for å bidra til å hindre den globale oppvarmingen av jorden.

Lemen-boken har i motsetning til boken om blåhvalen en eksplisitt politisk eller moralsk agenda. Jeg liker godt at forfatterne understreker at svingninger i naturen er helt normalt samtidig som de gjør det klart at vi mennesker kan forrykke den skjøre balansen med våre handlinger.

Forlaget sier at boken passer for barn fra 4 til 10 år. Den teksttunge faktadelen gjør etter min mening boken mest aktuell for det øvre sjiktet.

«Dovendyret og sommerfuglen»

Av Anne Sverdrup-Thygeson og Bård Sletvold Torkildsen

Dette er den mest originale av våre tre utvalgte bøker. Det er også boken med desidert minst tekst.

Her skildres dovendyret, som lever i Sør- og Mellom-Amerika, og som lever i symbiose med en sommerfugl. Historien er pussig, men sann: Dovendyrets pels er dekket av en type alger som gjør at den ser grønn ut. Og i pelsen lever det små sommerfugler. De bringer næring til algene, som dovendyret trenger.

Som i fortellingen om Lemenet – fjellets hjerte, blir et nitid og naturlig samspill i naturen viktig. Som det står:

– Dette rare, raggete vesenet som henger der så fredelig i jungelen, er i seg selv en hel liten verden.

Forfatter Anne Sverdrup-Thygeson er professor i bevaringsbiologi og har skrevet prisbelønte bøker om insekter. Her samarbeider hun med illustratøren Bård Sletvold Torkildsen, som bringer både poesi og humor inn i sine glødende illustrasjoner fra en våt og fargerik jungel.

Også denne boken avslutter med en faktadel. Den er kort, og inneholder i større grad enn de andre bøkene humor og kuriosa.

Man kunne tro at en professor i bevaringsbiologi ville motivere barns omtanke i sin adferd i naturen. Men nei, denne boken er rett og slett en fascinerende fortelling om det rare dovendyret og dets avhengighet av en liten sommerfugl. Noen ganger er det mer enn nok å fortelle en fascinerende historie om alt det rare som finnes på kloden. Selv om verden roper på litteratur om å bevare det mangfoldet vi også er en del av.

Passer som høytlesningsbok fra 4–5 år og som egen lesing for barn som allerede har lært å lese selv.