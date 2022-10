Etter å ha lest Åsne Seierstads «Afghanerne» har jeg tenkt at jeg begynte lesingen i feil ende. Jeg begynte nemlig forfra, slik jeg jo oftest gjør.

I stedet burde jeg gått til slutten. Der, bakerst, finnes nemlig drøyt ti sider med tittelen «Slik ble boken til».

Det var da også dit jeg bladde etter omtrent 150 sider og mye undring over hva slags tekst jeg leste. De sidene avklarer mye, men om det holder til at boka virkelig er vellykket, er jeg mer usikker på. Jeg kommer tilbake til fortellergrepet.

Dette er en bok om afghanerne – ved tre av dem – og om hvordan landet deres har formet dem, men også om hvordan de selv har forsøkt å trekke landet i den retning de vil ha det.

Slik åpner Åsne Seierstad åpner den avsluttende teksten.

Tre hovedpersoner

Tre personer altså, to kvinner og én mann. Det er Jamila, Ariana og Bashir – men også menneskene rundt dem: foreldre, menn, koner, søsken og barn.

De er alle født under viktige perioder i landets historie. Fra Sovjetunionens innmarsj i 1979, via deres uttrekning ti år senere til de famøse angrepene på tvillingtårnene i New York 11. september 2001.

Gjennom disse tre menneskenes beretninger og hendelsene som omga dem, preget dem, forteller Seierstad en oversiktlig versjon av linjer i afghansk historie fra monarkiets siste glansdager og fram til Talibans totale maktovertagelse i august 2021.

Strid fra flere vinkler

Så åpner teksten for innblikk i svært ulike sider av denne omtumlede og for det meste voldelige historien. Kvinnenes kamp for rett til utdanning og en grad av likestilling, Koranens plass og strid om fortolkning, men også den unge gutten Bashirs vei til å bli talibankriger og kommandant.

Vi tas med til kamper, bakhold, selvmordsbombere, kvinner som produserer eksplosiver på et kjøkken når jobben ikke er å lage mat til krigerne.

Listen er lang og interessant, innblikkene er mange, dramatikken betydelig. Og, altså, sett gjennom aktørenes øyne, deres beretning.

En viktig fordel ved Seierstads tilnærming, samtaler og intervju renskrevet fra opptak, er en tekst som underveis ikke trenger å ta stilling til rett, galt og det imellom.

Denne boka moraliserer eller preker ikke, og det er fint.

En følelse av fiksjon

Like fullt kommer jeg tilbake til Åsne Seierstads ståsted som forteller, det vil si forfatterens fravær i teksten.

Fortellerstemmen er allvitende, den trer ikke fram. Dette er rimeligvis et gyldig og mye benyttet grep, mest i skjønnlitteratur.

Det er nettopp den forstyrrende lesefølelsen jeg lenge satt igjen med: at jeg leste en fiksjonstekst, eller en mer eller mindre skjønnlitterær bearbeidelse av det dokumentariske materialet.

Nå er det slik i dag at grensene mellom skjønn- og sakprosa er flytende. Det er helt ok, men uklarhet er problematisk.

Savner et jeg

Premisset for hva jeg leste forble uklart, riktignok mindre etter å ha lest avslutningsteksten. Jeg savner kanskje Seierstads tilstedeværelse i den fortellende teksten, men også de fortellende personenes jeg.

Talibanerens jeg når han forteller om et vellykket angrep eller forhørene i fengselet. I stedet forblir Bashir en han, med den avstand som følger med. Jamilas jeg under forsøkene på fredssamtaler i Qatar, 2009:

Den første kvelden ble Jamila sittende i sengen på rommet sitt uten å klare å reise seg. [...] Hun orket ikke å gå ned. Hun orket ikke å møte dem. En indre kamp pågikk der på den myke hotellsengen. Hun sa til seg selv: Du er plukket ut for å målbære afghanske kvinners stemme, og snakke for dem som har lidd og mistet. Du må tørre å møte din nemesis.

Det siste er for øvrig blant bokas mest interessante og velskrevne partier, sammen med beskrivelsene av kollapsen ved amerikanerne og Natos utmarsj og Talibans maktovertakelse. Det er dramaturgisk spennende fortalt.

Kritikerens bananskall

Jeg står muligens i fare for å gjøre kritikerens generaltabbe når jeg lanserer disse innvendingene: å ønske seg en annen tekst enn den som foreligger mellom disse permene.

Derfor er det nødvendig å presisere det jeg allerede har sagt; «Afghanerne» er interessant og spennende lesning som åpner for innsyn i dypt menneskelige sider ved det konfliktridde landet og menneskenes liv der.

Når premissene for fortellingen først er akseptert, kommer Jamila, Bashir og Ariana tettere på leseren.

Hendelsene mot slutten av boka, i den unge Arianas og talibaneren Bashirs liv, illustrerer sterkt og smertelig klart de svære avstandene i forventning og tenkning som ligger bak denne fortellingen.

Hvem som tapte drømmene sine i Afghanistan, og hvem som vant dem.

NRK anmelder Foto: Kagge Ekspandér faktaboks Tittel : «Afghanerne»

: «Afghanerne» Forfatter : Åsne Seierstad

: Åsne Seierstad Sjanger : Sakprosa

: Sakprosa Forlag : J.M. Stenersens Forlag

: J.M. Stenersens Forlag Dato: 20. oktober 2022

