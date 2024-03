Kan bli veien til makt – eller en klamp om foten

Mye er mot normalt i Norges tredje største by. Etter 20 år med Ap-styre klarte Høyres Kent Ranum å vinne makta. Få levnet ham store sjanser i det rødgrønne kjerneområdet.

Plass i historiebøkene

Ikke bare ordføreren er ny. Det vil gå inn i de lokale historiebøkene at byen nå skal innføre parlamentarisme som styreform.

Men at det første byrådet vil bestå av partiene Høyre, Venstre og Miljøpartiet De Grønne, vil vekke oppsikt langt utenfor Trondheims grenser.

Les også Historisk makttrio skal styre Trondheim

For første gang vil en ny, blågrønn allianse bli testet ut i en storby. Følgene kan bli store:

MDG kan reelt sett bli et blokkuavhengig parti.

Klimasaken kan bli mer fargeblind, i den forstand at rød og blå side er like gode/dårlige sett med klimabriller.

Høyre kan få en ny vei til makt.

Ap kan miste et trofast støtteparti på venstresida.

Men både Ap og Høyre frykter at MDG-samarbeid også kan skremme vekk velgere.

Fra melon til avokado?

Du skal ikke skru klokka mye tilbake før dette var en nesten utenkelig allianse. MDG ble omtalt som en melon; Grønn utenpå, men rød inni.

De hevdet å være blokkuavhengig, men omtrent alt de gjorde og sa bekreftet at de var et parti på venstresiden.

I Trondheim skiftet MDG side etter å ha samarbeidet tett med Ap og SV i 20 år. Det banet vei for at Høyre vant makta.

Begrunnelsen deres var todelt: De fikk mer klimapolitikk igjen ved å samarbeide med Høyre. Og de var lei av å bli tatt for gitt av Ap.

Også i nabokommunen Malvik og i Trøndelag fylke har det grønne partiet valgt høyresiden.

Det kunne virke som høyreflørten var ønsket fra partiet sentralt.

For dette skjer ikke i et vakuum. MDG har gradvis markert seg som mer blokkuavhengig.

Mens partiet gikk til valg på en rødgrønn regjering sist, vil de ikke lenger peke på Støre. Vi er mer åpne for et samarbeid til høyresiden, uttalte partileder Arild Hermstad.

Les også MDG endrer kurs – vil ikke peke på Støre i 2025

Det eneste partiet de utelukker samarbeid med, er Frp.

Utspill fra MDGs nestleder om å vrake formuesskatten, har fått høyrefolk til å se på partiet med nye, blidere øyne.

Samtidig oppleves dagens Høyre med profiler som Nikolai Astrup og Tina Bru vel så grønt og klimaopptatt som et Arbeiderparti som er bastet og bundet til Sp i regjering.

Aps syndebukk

Dette skjer samtidig som Ap har prøvd å distansere seg fra sine grønne venner. Etter å ha samarbeidet tett i mange år, ble MDG gjort til en slags syndebukk for partiets dårlige valg i Oslo.

Deler av MDG består av «mange moralister med veldig lange fingre som kan stikke folk i øynene», uttalte Aps byrådsleder Raymond Johansen

Han la ikke skjul på at samarbeidet i byråd både har vært veien til makt, men også veien til å miste en del velgere.

Les også Dårlig guttastemning

Flere i partiet mener MDG er en klamp om foten. Ikke minst i ei tid hvor klimaengasjementet ser ut til å være i en bølgedal.

Den samme bekymringen deles nok av mange i Høyre. De ser på MDG-samarbeid som en gjøkunge.

Det var krefter i Oslo som ønsket en blågrønn allianse med Høyre, Venstre og MDG etter valget, men Høyre ville ikke åpne den døra.

I Bergen fikk byrådsleder Christine Meyer (H) på pukkelen av sine egne etter å ha gitt en åpning for MDG. Hun måtte rykke ut med en garanti mot MDG-samarbeid.

Det grønne partiet får rett og slett mange blå velgere til å se rødt. Derfor bør Trondheims ordfører Kent Ranum (H) ha en god plan i baklomma for hvordan han skal sikre støtte og bygge allianser fra MDG til Frp.

Risikoen er stor, men Høyre kan også ha lagt gullegget. Det kan gi Høyre flere veier til makt. Og er det noe som vil prege norsk politikk framover så er det evnen til å bygge brede samarbeid.

Kent Ranum er Høyres ferske ordfører i Trondheim. Han trenger en god plan for å forene borgerlig side fra MDG til Frp. Foto: Linda Bjørgan / NRK

Look to Trondheim

Trondheim er ikke en tilfeldig by for politiske laboratorium.

Trondheim ble historisk i 2003 da Ap, SV og Sp for første gang innledet et storbysamarbeid.

Les også Ingen rød løper tilbake

De var lenge kjent som «det rødgrønne fyrtårnet» som inspirerte Jens Stoltenberg, Åslaug Haga og Kristin Halvorsen til å danne den rødgrønne regjeringa i 2005.

At Ap for første gang delte regjeringsmakt, at SV for første gang gikk inn i regjering og ikke minst at Sp byttet side til den politiske venstresida, har preget norsk politikk i 20 år.

Hva slags parti MDG skal være, kan prege de neste 20.

Grunnlaget kan legges nettopp i Trondheim. Et blågrønt fyrtårn vil åpenbart lyse sterkere enn et blågrønt havari.