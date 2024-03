Historisk makttrio skal styre Trondheim

– Dette blir knakanes bra!

Det sier en strålende Kent Ranum, Høyres ordfører i Trondheim.

– Vi får et byråd som består av veldig mye kompetente folk, som brenner for å gjøre Trondheim enda bedre.

Enige etter forhandlinger

Bystyret i Trondheim vedtok i oktober i fjor å innføre parlamentarisme.

I dag styrer de tre partiene byen sammen med Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Pensjonistpartiet.

De har et valgteknisk samarbeid med Fremskrittspartiet.

Seks parti på blågrønn side søkte sammen og inngikk samarbeidsavtale i Trondheimspolitikken etter valget i høst. Bare tre av dem får plass i byrådet. Foto: Trond Odin Myhre Johansen / NRK

– Det har vært forhandlinger oss imellom. Med base i sentrum-høyre plattformen er vi enige om at det er vi tre partiene som danner byrådet, sier Ranum.

Dialogen er god, ifølge Ranum, og den politiske plattformen de ble enige om ligger til grunn.

Line Fjørstad fra Miljøpartiet De Grønne og Venstres Erling Moe er like strålende over å fortelle nyheten.

De er alle tause om hvilke roller de skal ha i det nye byrådet.

– Den tida vi lever i nå krever noe av oss. Den krever politisk lederskap og samarbeid på tvers av sektorer og blokker i politikken.

Det sier Fjørstad, som gleder seg over at MDG blir del av det nye byrådet.

Tause om roller

– Er din drøm å bli miljøbyråd?

– Det vil jeg ikke kommentere nå. Vi snakker godt sammen, så dette skal gå fint. Vi gleder oss til å presentere hele byrådet når den tid kommer.

Hvor mange fagbyråd det nye byrådet skal bestå av ønsker de heller ikke å røpe.

Både i Oslo og Bergen, som har innført byregjeringer, er det syv byråd inkludert byrådslederen.

– Alle våre tre parti har besøkt byrådene i Oslo og Bergen. Vi har gode venner der, som vi har snakket mye med. De har erfaringer vi kan trekke veksler på, sier Erling Moe.

– Er du aktuell som Trondheims nye ordfører?

– Hvilken sammensetning byrådet skal ha kommer vi tilbake til over påske. Så det vil jeg ikke si noe om, sorry!

Han er både stolt og glad over at Venstre blir del av byrådet i Trondheim.

– At Venstre er med og tar ansvaret er helt fantastisk. Det er jeg veldig stolt over, sier Moe.

– Ingen ting er klart før alt er klart

Etter planen skal byråd innføres i Trondheim 13. juni.

Da går de bort fra formannskapsmodellen, og byrådet tar over ledelsen av kommunens administrasjon.

Ordfører Kent Ranum utelukker ikke at folk som ikke har politiske verv i dag, kan havne i byrådet.

– Det viktigste for oss er at vi har en personkabal som behandler den politikken vi har blitt enige om, til det beste for byen.

– Dere er vel enige om hvem som blir byrådsleder?

– Ingen ting er klart før alt er klart, og da kommer vi med resten, smiler Ranum lurt.

Han er svært fornøyd med at de klarte å lande denne avtalen så tett opp til påske.

– Jeg er både stolt, glad og spent. Når jeg ser folkene vi skal gjøre dette sammen med, så blir dette veldig veldig bra for de som bor her, lever her og som ønsker at Trondheim skal bli enda bedre å bo i.

Kent Ranum (H) tok over som ordfører i Trondheim etter valget i høst. Fra juni blir han trolig byens første byrådsleder. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

– Et byråd uten flertall

– Dette er et historiske byråd. Ikke bare er det Trondheims aller første, men det er også en uvanlig sammensetning der MDG skal styre med Høyre og Venstre.

Det sier Linda Bjørgan, politisk kommentator i NRK Trøndelag.

Linda Bjørgan er politisk kommentator i NRK Trøndelag. Foto: Morten Andersen / NRK

Dette byrådet har ikke flertall i Trondheim bystyre, og er helt avhengig av å søke flertall med mange ulike partier fra sak til sak.

– Det blir spennende å se hvor lenge denne byregjeringen er liv laga, og hvor lenge MDG er bekvem med å være på denne siden i Trondheimspolitikken. Det blir også spennende å se hvilke arbeidsvilkår opposisjonen (Ap, SV og Rødt) i Trondheim får når byrådet er et faktum i juni, sier Bjørgan.