Høgre har dei siste dagane drive krisehandtering etter at partitoppen i Bergen signaliserte at det under gitte omstende kan bli aktuelt å innleie eit forhold til MDG.

Kjernen i konflikten er følgjande uttale frå byrådsleiarkandidat Christine Meyer (H), som ho gav til Bergens Tidende, og sidan prøvde å trekkje tilbake:

«Skulle det vise seg på valnatta at vi ikkje får noko fleirtal, må vi setje oss ned og finne ut kva vi skal gjere.»

Om uttalen var aldri så forsiktig, har han likevel skapt bølgjer blant partikameratar og hos fast partnar Framstegspartiet, som svarte med å etterlyse ein «Høgre-garanti mot MDG».

Ein garanti dei i sin tur fekk, og som vart gjenteke på Politisk kvarter fredag morgon.

Har byrådsleiarkandidat Christine Meyer (H) stilt døra på gløtt for MDG, eller ikkje? Det er spørsmålet. Foto: NTB

Går tilbake på sitat i avis

– Det kom litt skeivt ut, og derfor kjem vi no med ei avklaring: Det er at det ikkje er aktuelt å gå i byråd med MDG, presiserte Meyer.

– Kvifor sa du noko du ikkje meinte til BT, spurte programleiar Bjørn Myklebust.

– Eg har sagt lenge at MDG står langt frå oss, og at det vil vere svært vanskeleg å samarbeide med dei i byråd. Vi skal ikkje gå i byråd med MDG, gjentok Meyer.

Politisk kvarter - TV Du trenger javascript for å se video.

Om avklaringa er nok til å stille stormen, er likevel ikkje gitt.

«For gift å rekne»

Bakgrunnen er utsegn om at ho «ikkje liker det ordet» (garanti) og gamle utsegner frå 2022. Då sa ho at ho «kan vere open» for å dele på taburettane med MDG under den føresetnaden at dei «endrar ein haug av politikken sin».

Bak bråket ligg to forhold: fallande formkurve på meiningsmålingane og eit «klessetryne» frå MDG.

For å ta det siste først. Det bergenske uttrykket klessetryne viser til ein person som på grunn av sin utsjånad eller veremåte oppmuntrar omgivnadene til å gi han eller henne eit slag i ansiktet.

Det påståtte klessetrynet er i dette tilfellet MDG-toppen Thor Haakon Bakke, som ifølgje BT-kommentator Hans K. Mjelva er «for gift å rekne» i Høgre-krinsar.

Forklaringa er det som blir kategorisert som Bakkes «veldig konfronterande stil».

– Ikkje heilt ulik Lan Marie Berg, sa Mjelva i Politisk kvarter.

MDG-toppen Thor Haakon Bakke seier det er for tidleg på morgonen til å svare på om han er eit «klessetryne» eller ikkje. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

Høgre vaklar på målingar

Den viktigaste grunnen til bråket er likevel at det, som Bergens Tidende skriv, «ikkje lenger finst knirkefrie vegar til fleirtal».

Bakgrunnen er som viser at oppslutninga til Høgre har stupt i løpet av sommarmånadene.

I NRK si måling før sommaren fekk Høgre oppslutnad på 34,1 prosent. I BT sine målingar har oppslutninga gått merkbart ned over sommaren for partiet i Bergen.

Etter at dei snusa på 40-talet i juni (38,7 prosent) sokk oppslutninga til 32 prosent i august. I den aller siste målinga stoppar «taksameteret» på 27,6 prosent.

Med andre ord er «draumekoalisjonen» beståande av Frp, KrF, Venstre og Høgre ikkje lenger nok til å tangere den magiske fleirtalsstreken på 34 bystyremedlemmer.

I den siste målinga stoppar firkløveret på 33.

Høgre 22 bystyremedlemmer

Frp 5 bystyremedlemmer

Venstre 4 bystyremedlemmer

KrF 2 bystyremedlemmer

Foto: Sissel Rikheim / NRK

Perfekt timing for INP?

Byrådsleiarkandidaten til Høgre har vore klar på at verken Bergenslisten eller INP «er aktuelle i byrådet mitt» og at dei to om mogleg står endå lenger frå plattforma deira enn MDG.

Så kven skal hjelpe høgresida «over streken»? Det er spørsmålet. Eller som politisk redaktør i Bergens Tidende, Eirin Eikefjord samanfattar:

– Medan Høgre nådde formtoppen så altfor tidleg, seglar Industri- og næringspartiet (INP) opp med ei tilnærma perfekt timing.