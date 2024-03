Ingen rød løper tilbake

Aldri still til valg dersom du ikke vet om dine egne vil ha deg. Da risikerer du å gå på et nederlag.

Dette jungelordet for politikere som ble hvisket i krokene på Arbeiderpartiets årsmøte i Trøndelag, ser ut til å ligge til grunn for både Hadia Tajik og Trond Giskes siste krumspring.

Trond Giske holder døra åpen for et comeback på Stortinget fra Sør-Trøndelag, men har på ingen måte konkludert.

Hadia Tajik sier nei til Rogaland, men holder definitivt døra på gløtt for Oslo.

Begge deler er smart dersom man vil holde seg varm, men samtidig ikke gi seg selv for stor fallhøyde. Vinner man ikke fram, kan man ta regien selv istedenfor å gå på et nederlag.

Men i politikken holder det ikke å bare være smart. Man må ha støtte også.

Stemmer teller, men venner er heller ikke så verst

Det finnes knapt et menneske med partibok i Trøndelag Ap som ikke tror at Trond Giskes store plan er å komme tilbake på Stortinget.

Hovedpersonen selv sier at han ikke har bestemt seg.

Og «bestemme seg» kommer Giske neppe til å gjøre før han vet om han har et flertall i ryggen. Man kan si mye om den rutinerte trønderen (det meste er vel allerede sagt), men han er neppe så dum at han vil gå på et nytt nederlag. Han har allerede noen i beltet de siste årene.

Noe så knusktørt som vedtekter var det det var mest spenning rundt på årsmøtet i Trøndelag. I takt med at Giske har lyktes som medlemssanker og bygd opp lokallaget Nidaros, har mye i partiet handlet om å redusere hans innflytelse.

Vedtektene er blitt endret for at Giskes lokallag ikke skal ha «monstermakt» utover Trondheims grenser.

På nominasjonsmøtet som skal bestemme hvordan stortingslista skal se ut, har Trondheim mistet noen stemmer. Men ikke flere enn at de fleste vil si at det var rett og rimelig.

Trondheim mangler nå om lag ti stemmer på å ha rent flertall til å bestemme hvem som skal representere det gamle fylket.

Kodespråk og kritikk i krokene

Men det er ikke bare manglende stemmer som kan sette en stopper for Giskes comeback. Selv om dette på ingen måte kom til åpent uttrykk på helgas årsmøte, har han mange sterke kritikere i eget hjemfylke. Karakteristikker som «Norges Trump» satt løst i krokene på årsmøtehotellet på Hell.

De vil lete med lys og lykte etter kandidater som kan utmanøvrere Giske. Den jobben trenger ikke å bli spesielt vanskelig. Allerede pekes det på Karianne Tung og Per Olav Skurdal Hopsø.

Selv om ingen av dem har rukket opp hånda, er de nå «på prøve» i Oslo som statsråd og statssekretær i regjeringa. De vil begge passe godt inn i Støres ønske om å fornye og forynge Ap.

Per Olav Skurdal Hopsø blir av flere regnet som en aktuell utfordrer til Giske. Her i samtale i kulissene med fylkesleder Ingvild Kjerkol. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Om årsmøtet i Trøndelag framsto som et teselskap med tørre serinakaker som eneste servering, vil fotarbeidet som må gjøres de neste månedene bli alt annet enn kjedelig og harmonisk.

På årsmøtet ble dette pakket inn i kodespråk om grasrotkontakt, bosted i fylket og tre perioders-frist på Stortinget. Mange leser dette som ja eller nei til «han Trond».

Det er slett ikke rullet ut noen rød løper for Trond Giskes vei til Stortinget, men også kritikerne hans vil møte betydelig motstand. Og en betydelig motstander.

Hans måte å engasjere og snakke om en politikk i en tid der Ap har stagnert på et historisk lavmål, må heller ikke undervurderes.

Man kan si mye om Trond Giske. Men han er en av få som evner å begeistre nye medlemmer i Arbeiderpartiet om dagen. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Oslo-flørt eller siste dans?

Som et evig hakk i plata ble det de tidligere nestlederne Hadia Tajik og Trond Giske som overskygget Aps store årsmøtehelg.

Få timer før Rogaland Ap skulle samles, meldte Tajik at hun ikke ville stille til valg som stortingsrepresentant fra hjemfylket.

Nyheten ble ved første øyekast tolket som et farvel til politikken, men ligner mer på et blunk til Oslo. For det tok ikke mange sekundene før det dukket opp rene invitter til en prominent plass på både stortingslista og i byrådet.

Selv om Tajik både regnes som en av partiets dyktigste og kanskje er enda mer blant sine egne i Oslo, er heller ikke dette noen rød løper som rulles ut.

Det er allerede svært trangt på lista i Oslo. Trangere kan det bli dersom Ap ligger an til å gjøre et så dårlig valg som målingene antyder.

De svake målingene er et bakteppe før nominasjonene starter for alvor. Kampen om stortingsplassene kan hardne til i mange fylker, og flere profiler kan leve svært utrygt.

Sannsynligvis ville Tajik uansett slitt med å bli renominert fra sitt hjemfylke Rogaland. Der kan konkurransen bli sterk fra nye stjerner som kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.

Dårlige målinger for Arbeiderpartiet kan gjøre det trangt om plassen for mange av Aps profiler. Det gjelder ikke minst Hadia Tajik. Foto: Øystein Otterdal / Øystein Otterdal; NRK

Nå tok hun regien selv og har i det minste slengt ut et snøre. Så spørs det om hun får snøret i bånn.

Eller om hun blir den politikeren som alle forventet skulle ha et comeback og en lysende framtid, men hvor tiden likevel løper fra deg.