MDG endrer kurs – vil ikke peke på Støre i 2025

«MDG går til valg i 2025 uten å peke på verken høyresiden eller venstresiden, og vil forhandle med de partiene som gir størst gjennomslag for solidarisk, grønn politikk.»

Det er vedtaket Miljøpartiet De Grønne gjorde på et sentralstyremøte i ettermiddag.

– Over 30 år med stillstand i norsk miljøpolitikk kan ikke fortsette. Støre-regjeringen har ikke levert og kan ikke ta vår støtte for gitt. De deler ut nye oljelisenser og bygger ned natur i fullt tempo, sier MDG-leder Arild Hermstad til NRK.

Formuleringen fra sentralstyret skal behandles av MDGs landsstyre på et møte i mars.

Pekte på Støre

Foran valget i 2021 sa MDGs daværende partileder Une Bastholm at partiet ønsket et regjeringsskifte etter åtte år med borgerlig styre. Ved en rødgrønn seier ville MDG gi Støre en sjanse til å danne flertall, var budskapet.

– Dette betyr i praksis at vi vil gi Jonas Gahr Støre en sjanse til å stable sammen et flertall som gir Norge en ny kurs for klima, natur og sosial rettferdighet, sa hun til NTB den gang.

Men den rødgrønne valgseieren var så massiv i 2021 at Støre ikke trengte MDGs tre mandater for å få flertall.

– Var det en tabbe å peke på Støre i 2021?

– Situasjonen i 2021 var en helt annen. Og vi mener nok at det var riktig i 2021 i den situasjonen, sier Hermstad.

KLIMAKRISE: Regjeringen Støre har ikke levert på natur og klima, mener MDGs Arild Hermstad (til venstre) Foto: Heiko Junge / NTB

På sidelinjen

MDG-sjefen sier det viktigste for partiet er å sikre at Norge etter 2025 får en regjering som mener alvor med å prioritere klima og natur i all sin politikk.

– Vi vil forhandle med de partiene som gir de største resultatene for solidarisk, grønn politikk, sier han.

l dag er det SV som er regjeringens faste budsjettpartner, og som sikrer Ap/Sp-regjeringen flertall i Stortinget i en rekke saker.

Men etter valget neste høst kan det bli annerledes. NRKs ferske meningsmåling denne uken viser at Høyre, Frp, Venstre og KrF har 85 mandater, altså et knappest mulig flertall.

Sånn sett kan MDG komme på vippen hvis partiet gjør et godt valg. Med andre ord kan Støre bli avhengig av MDG for å få en periode til.

Men MDG fikk 3,3 prosent på NRKs siste måling, noe som ville gitt to representanter på Stortinget.

«Blokkuavhengig»

MDG definerer seg som et blokkuavhengig parti, men har i stor grad samarbeidet med rødgrønne partier i de kommunene og byene partiet har hatt makt. I Oslo styrte MDG sammen med Ap i åtte år, fram til valgnederlaget i fjor høst.

Rett over nyttår møttes Støre og Hermstad for å diskutere politiske saker og valget i 2025, ifølge Aftenposten.

– Du hadde en samtale med Støre rett etter nyttår. Gikk det så galt til at du nå svikter ham?

– Nei, jeg var veldig tydelig allerede da på at vi ønsker å ikke bli tatt for gitt, sier Hermstad, og fortsetter:

– Jeg hadde et godt møte med Støre på nyåret, og jeg vil nå strekke ut hånden til flere partiledere på både høyre- og venstresiden.

Støre har foran tidligere valg sagt nei til å regjere sammen med MDG eller Rødt. Men før jul signaliserte statsministeren og Ap-lederen en mer åpen holdning til samarbeid med de to partiene.

Statsminister Jonas Gahr Støre ønsker ikke å kommentere denne saken overfor NRK i ettermiddag.