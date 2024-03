Dårlig guttastemning

Det er noe hjelpeløst over hvordan partiene på venstresida møter gutteproblemet sitt.

Noen ville kanskje sagt at de ikke vet opp ned på en penis, men slik språkbruk har vi lært at ikke passer seg. Selv ikke på høyresida.

Nylig ble det klart at 57 prosent av alle gutter under 25 år stemte Høyre eller Frp ved lokalvalget. En samlet venstreside ble avspist med 22 prosent, og kun 7 prosent av unge gutter stemte på Ap.

Uten at det ser ut til å ha skaket opp partiet nevneverdig.

Høyresidens brakseier under skolevalget i høst ble forklart med at Høyre og Frp var bedre på Tiktok.

Sløyd eller sex

AUF-leder Astrid Hoem er riktignok dypt bekymret, men hennes svar er «enda mer sosialdemokratisk politikk».

Når gutteproblemer møtes med tiltak som gratis SFO og mer sløyd på skolen, skjønner selv halvgamle kjerringer at det ikke akkurat treffer tidsånden.

Det samme kan man ikke holde mot lederne i Unge Høyre og Fremskrittspartiets ungdom, Ola Svenneby og Simen Velle.

Sistnevnte er blitt en slags ung, norsk utgave av Jordan Peterson når han snakker om problemene guttene møter kombinert med pekefingre om å ta ansvar for eget liv, stå opp om morran, re opp senga si osv.

Slikt var aldri særlig populært når mødrene våre sa det, men i dagens ungdomsgenerasjon møter det åpenbart gehør. Særlig blant gutta.

Den siste uka har han fått både kjeft og ros for sitt utspill om tinderiseringen av datingmarkedet.

Mens noen kjønnsforskere vil si at han slår inn åpne dører om de strukturelle skjevhetene innenfor sex og samliv, mener andre at han sprer skremmende holdninger.

Les også Forsker i datingdebatt: – Enklere for kvinner enn menn å få seksuell kontakt

Mange har kritisert ham for å spissformulere uten å komme med løsninger.

Man kan like det eller ikke like det: Å lykkes med å vinne valg handler ofte vel så mye som å treffe med problembeskrivelsen som de konkrete løsningene.

Det fikk Høyre virkelig erfare i regjering da Sp-leder Trygve S. Vedum traff tidsånden med distriktsopprør. Alle konkrete forslag og beskyldninger om enkle løsninger prellet av Vedum. Han eide definisjonsmakta.

Les også Incels kan ikke styre politikken

Ut av offerrollen

Men trenden går langt utenfor landets grenser, og kan neppe tilskrives sosiale medier eller spissformulerte ungdomspolitikere alene.

Ved sist valg flokket de unge seg rundt høyresidepartiene i Sverige. Kontroversielle Sverigedemokraterna hadde aller størst framgang blant de unge.

Les også Den nye kranglesaken

I Danmark er debatten vel så opphetet som her hjemme etter at partiet Liberal Alliance ble den store vinneren av skolevalget. De ble nylig dobbelt så store som sosialdemokratene.

Skattekutt, frihet og ansvar for eget liv har vært hovedsaker for det liberalistiske partiet som fikk 36 prosent av stemmene til unge menn ved folketingsvalget.

Partileder Alex Vanopslagh har markert seg med en lignende oppskrift som Simen Velle (og Jordan Peterson): Han snakker om ansvar for eget liv og å ikke innta offerrollen. Han blir gjerne omtalt som en storebror og veiviser for de unge.

Gubber for likestilling

Det som virkelig har satt fyr på debatten, er at hver femte danske mann mellom 18 og 34 mener likestillingen har gått for langt. Tilsvarende tall for jevnaldrende kvinner er to prosent.

Det føyer seg inn i en annen internasjonal trend. I mange land ser man en påfallende økt politisk polarisering mellom kjønnene. Unge kvinner går til venstre, mens unge menn blir mer høyrevridde.

Det har lenge vært slik at norske kvinner stemmer mer rødt enn menn, men kjønnsgapet er kraftig forsterket blant de unge.

Les også Stygge riper i lakken, gjenreising av tillit eller bare et skuldertrekk?

Flere undersøkelser viser at unge kvinner og menn er mer uenige om kjønn og likestilling enn besteforeldrene deres er. Det er det nok ikke mange som så komme. For det har jo liksom vært «gubbene» som har vært reaksjonære. Eller?

Danske tilstander i Arbeiderpartiet

Ikke ulikt her hjemme går den danske debatten langs to akser:

Den unge høyrebølgen blir i noen grad forstått som en motreaksjon til blant annet metoo og identitetspolitikk.

Og den ses i sammenheng med at dagens unge menn kjenner seg fremmedgjort i likestillingskampen, og at menns problemer i liten grad er anerkjent.

Det mangler ikke stemmer som retter fingeren mot venstresiden.

Vi har ikke sett på menn som et kjønn, sier lederen av Forum for menns helse til Danmarks Radio.

Venstresiden kaster unge menn i armene til Andrew Tate og Donald Trump, hevder en dansk forfatter og journalist i avisa Politiken.

Men også blant partiene på venstresiden erkjennes dette i noen grad.

Venstresiden har snakket alt for negativt om menn, uttalte lederen av AUFs søsterparti i Danmark. Maskulinitet er blitt noe negativt på venstresiden, og vi har talt om det feminine som noe positivt, hevder den unge sosialdemokraten.

Ifølge politisk kommentator i Berlingske Tidende foregår det en et stille oppgjør i sosialdemokratiet, hvor man overveier om man er i synk med velgerne sine.

Spørsmålet er om dette vil smitte over i den norske debatten.

For partier som lenge har kjempet for likestilling og feminisme, er det nok vanskelig å se at flere ting kan være sant samtidig.

Dessuten ligger det nok mer i ryggmargen til norske politikere å ville løse ungdommens problemer enn å fortelle dem at de må ta mer ansvar sjøl.

Spor av dette er likevel å finne hos kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) som profilerer en ny og tydeligere linje om disiplin i skolen, læreren som sjefen i klasserommet og oppgjør med mobiltelefoner og russefeiring.

Gutteproblemet vil neppe vil overskygge andre problemer når Trøndelag Ap har årsmøte til helga, men det er faktisk fremmet et forslag om «et sosialdemokrati for gutta».

Selv om det presiseres at sosialdemokratiets svar ikke kan være den samme som høyresidens, skriver de at «vi gjør unge gutter en stor urett om vi ikke anerkjenner det de forteller oss».

Det er gjerne en god start.

Selv om det sikkert kan være mer fristende å vente på en ny tidsånd.