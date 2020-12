Unike bilder antyder at folk levde sammen med utdødde megapattedyr

Mennesker fra fortiden har en egen evne til å begeistre oss. Hvem var disse folkene som levde for mange tusen år siden?

Slike spørsmål kan være vanskelig å besvare, men en sjelden gang dukker muligheten for et glimt inn i historien vår opp.

Som nå.

Dypt inne i regnskogen Amazonas har nemlig arkeologer gjort et helt spesielt funn. Et funn som avslører unike detaljer om stedets aller første innbyggere.

Studien er publisert i tidsskriftet Quaternary International.

Fem kilometer med kunst

Det var i forbindelse med en undersøkelse av Guaviare-regionen i Colombia at en gruppe forskere oppdaget en enorm bergvegg med kunst.

De eldgamle maleriene i Sør-Amerika viser blant annet geometriske mønstre, håndavtrykk, mennesker og dyr. Og kunstverket er nærmere fem kilometer langt.

– Å være på dette stedet satte virkelig følelsene i sving. Vi snakker om titusener av bilder. Det kommer til å ta flere tiår å få registrert dem, sier arkeolog José Iriarte til The Guardian.

Ifølge undersøkelser kan bergkunsten være nærmere 12.500 år gammel, og bildene avslører noe helt spesielt.

REGNSKOGEN: I dag finnes det mellom 400 og 500 ulike urfolk i Amazonas, fordelt på alle de ni landene som regnskogen strekker seg over. Til sammen dreier det seg om en befolkning på mellom 500.000 og 1 million mennesker. Foto: ANTONIO SCORZA / AFP

Mammuter og gigantiske dovendyr

Blant dyrene som er avbildet, finner man flere forhistoriske og utdødde megapattedyr.

Skildringene viser mastodonter, som er bedre kjent som mammuter. Man finner en utdødd slektning i kamelfamilien som ligner en stor lama. Hester som tilhørte istiden, samt det forskerne mener er gigantiske dovendyr.

Ifølge José Iriarte må dette bety at menneskene som levde på denne tiden faktisk observerte disse dyrene med egne øyne.

– Vi visste at megafauna levde i regionen for omtrent 10.000 år siden, men dette må også bety at det levde folk her på denne tiden, sier han til avisen.

UTDØDD: De siste mastodontene døde ut for omtrent 10.000 år siden. Ut fra bergkunsten i Amazonas kan det tenkes at regnskogens første innbyggere levde side om side med de gigantiske pattedyrene. Foto: Kurzon

Rester av bein og oker

Ved hjelp av karbondatering har forskerne klart å finne ut at det faktisk levde folk i denne delen av Amazonas for 12.500 år siden.

Funn av bearbeidede beinrester ved foten av fjellet er bevis på menneskelig aktivitet. De gamle jordlagene inneholder også fragmenter av oker, som ligner det som ble brukt til å tegne bergkunsten.

Beinrestene ved stedet gir også et innblikk i hva befolkningen spiste for så mange år siden. Og skal vi tro forskerne, var kostholdet variert.

Det sixtinske kapell

Det er ikke tegn til at innbyggerne verken jaktet eller spiste de største pattedyrene. Men beinrestene viser at de blant annet koste seg med både slanger, fisk, gnagere og frukt.

Kostholdet viser evnen de hadde til å tilpasse seg området på en effektiv måte, forklarer hovedforsker på prosjektet, Francisco Javier Aceituno.

Den enorme bergkunsten ble oppdaget i fjor, men ikke gjort offentlig før november i år. Nå prøver de å finne et egnet navn til stedet.

I mellomtiden omtales funnet som det forhistoriske sixtinske kapell.