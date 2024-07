Kommende studenter landet over har de siste ukene fått svar på sommerens store spørsmål:

Kommer jeg inn på studiet til høsten?

Torsdag kommer oversikten fra hovedopptaket til Samordna opptak.

For Leah Emilie Bjørvik fra Bømlo ble det jubel. Hun kom nemlig rett inn på medisinstudiet ved Universitetet i Bergen – og det i en alder av 17 år.

– Det var skummelt å logge seg inn for å se om jeg kom inn, og jeg ble først veldig sjokkert da jeg skjønte at jeg hadde klart det. Men det føles helt fantastisk, sier hun.

Fra hun var liten har hun visst at det var lege hun skulle bli.

Derfor hoppet bømlingen over 7. klasse, etter å ha fått innvilget tilrettelagt skolegang av kommunen.

– Mamma sto veldig hardt på at jeg skulle få det, siden jeg kjedet meg sånn på skolen. Jeg følte ikke at jeg ble nok utfordret, forklarer hun.

Men strevet skulle vise seg å bli verdt det. For ved slutten av skolegangen sto hun igjen med en snittkarakter på like over 61 poeng.

Bømlo-nytt skrev om Børvik Emilie først.

Medisinstudiet i Bergen er populært blant søkerne. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Oslo og Bergen er de mest populære studiestedene

Klokken 11 slipper Samordna opptak oversikt over poenggrenser for høyere utdanning i hovedopptaket.

Søkertallene ble offentliggjort i april. De viste at rettsvitenskap på UiO og UiB var de mest populære studiene.

Iføgle tallene har Bergen er blitt mer attraktiv som studieby. Nå er det bare Oslo som er mer populær enn Bergen blant studentene.

Elleve prosent flere søkte seg til Bergen i år, sammenlignet med i fjor. Åtte prosent av alle søkere til høyere utdanning har Universitetet i Bergen (UiB) som sitt førstevalg.

– Det virker som om unge virkelig har fått øynene opp for hva Bergen kan tilby. Byen passer for alle, og alle vil bli tatt godt imot når de kommer til studiestart i august, sier UiB-rektor Margareth Hagen.

Deler studietips

Leah Emilie ser tilbake på særs dedikerte skoleår, med strukturert jobbing og «tønnevis» med lekser hjemmefra.

Medisinstudiet blir regnet som en av landets vanskeligste studier å komme inn på, og man må ha nærmest «plettfri vandel» for å nå opp - og enda litt til.

– Hvilken formel brukte du for å få dette til?

– Det finnes nok ikke noe enkelt svar på det, men jeg satt meg et mål tidlig, og fant en arbeidsmetode som rett og slett funket for meg, sier hun.

MEDISINSTUDENT: I august starter Leah Emilie som medisinstudent. Foto: Privat

Bjørvik mener at balanse i hverdagen er viktig for å lykkes.

– Det er viktig å skille mellom fritid og skole, sånn at ikke skolearbeidet tar over hele livet, sier hun.

Den ambisiøse 17-åringen har feiret studieplassen med en ferietur til Gdansk i Polen, før hun skal sette i gang med forberedelsene til studiestart som er om vel tre uker.

Hun har allerede sikret seg studentbolig i Bergen via Sammen.

– Så alt har virkelig klaffet. Jeg føler meg heldig, sier hun.