Om verden føles som et utrygt sted å være akkurat nå, skal du vite at det antageligvis var enda verre før i tida.

Nå har forskere kommet med nye funn fra det de mener er det største rovdyrparadiset noensinne på jorda. Forskerne publiserte nylig en stor studie av fossile virveldyr fra fjellagene Kem Kem i Marokko.

Området i Afrika er kjent for å huse mengder av dinosaurfossiler.

Her hadde ikke mennesker klart å holde ut spesielt lenge. Historisk sett er dette uten tvil det farligste stedet på vår planet.

Det forklarer Dr. Nizar Ibrahim, som er hovedforfatter av studien og ansatt ved universitetet i Detroit.

Carcharodontosaurus, ferskvannshai og Spinosaurus

Han får støtte av paleontolog Hans Arne Nakrem ved Naturhistorisk museum i Oslo. Han har selv vært i Kem Kem.

– Ja, dette var et område som huset usedvanlig mange rovdinosaurer.

På land levde blant andre Carcharodontosaurusen, en stor rovdinosaur med sagtakkete tenner og et kraftig bitt. I tillegg hadde man Spinosaurusen med det krokodillelignende hodet. Og i elvesystemene svømte det enorme fisker som ferskvannshai og rokker.

– Det var utrygt både til lands og til vanns, forteller Nakrem.

Studien av fossile virveldyr, som først ble publisert i tidsskriftet ZooKeys, beskrives som den største og viktigste fra området på nærmere 100 år.

KROKODILLELIGNENDE: Spinosaurus aegyptiacus er den største kjøttetende dinosaurarten som noen gang har levd på Jorda. Foto: Davide Bonadonna / Reuters

Uvanlig økosystem

I dag er Sahara i Afrika kjent for å være jordas største ørken. Men for 100 millioner år siden var situasjonen noe annerledes. Den gang var Kem Kem-området preget av et enormt elvesystem, noe som førte til et heller usedvanlig økosystem.

Ifølge paleontolog Nizar Ibrahim var området et mystisk sted sett med økologiske øyne.

Typiske økosystemer har et større antall plantespisende dyr enn rovdyr, og som oftest vil et større rovdyr være det dominerende i systemet, forklarer han til CNN.

Men dette var ikke tilfellet i Marokko, ifølge de fossile funnene.

Her levde det flere rovdyr enn plantespisere. I tillegg levde de store rovdyrene side om side. Dette var uvanlig selv i dinosaurverden.

– Fossilene som er funnet, har en overvekt av rovformer. Det er biologisk sett svært uvanlig at predatorer dominerer. Forklaringa til Nizar Ibrahim er at det var usedvanlig mye god mat i elvesystemene, forklarer Nakrem.

SPINOSAURUS: Tanna er funnet i Kem Kem-lagene i sørøstlige Marokko. Foto: Hans Arne Nakrem

Viktig dokumentasjon

Fjellagene i Kem Kem-området viser at de store elvene til slutt ble oversvømt, noe som gjorde området til et varmt og grunt hav. Spoler man fram til i dag, er det samme området den største varme ørkenen vi har på jorda.

Ved hjelp av paleontologi kan vi bedre forstå konsekvensene av tap av biologisk mangfold over tid, slik som denne studien viser oss, sier Ibrahim.

Hans Arne Nakrem mener arbeidet er viktig av flere grunner.

– Først og fremst dokumenterer forskerne en merkelig næringskjede. I tillegg har de selv deltatt i utgravingene - det betyr at resultatene er til å stole på. Man har tidligere slitt med kommersiell utgraving fra Kem Kem, noe som har ført til at viktig informasjon har gått tapt.