Alle har vi vel hatt ei natt med dårlig søvn. Dagen etter kjenner man seg trøtt, slapp og kan fort bli en smule irritert. Lang tid uten søvn er enda verre. Det kan føre til både paranoia og hallusinasjoner.

Forskning har også vist at det er sammenheng mellom mangel på søvn og alvorlige sykdommer.

Det skal mye til før et menneske dør som følge av dette. Men ulike studier på dyr har bevist at total søvnmangel fører til død. Det forskerne ikke vet, er hvorfor dette skjer.

Men nå kan forskere ved universitetet Harvard i USA ha funnet svaret.

Testet fruktfluer

For å undersøke fenomenet brukte forskerne fruktfluer. Fluene brukes ofte i medisinske studier, da genene ligner våre. Inkludert de genene som regulerer søvn.

Fruktfluene ble plassert i rør. De ble manipulert til å produsere et protein som undertrykker søvn i høy temperatur. Etter ti dager begynte fluene å dø. Rundt dag 20 var alle fruktfluene døde.

Forskerne hadde også en kontrollgruppe av fluer som sov normalt. Disse insektene levde til sammenligning i 40 dager inne i rørene.

Deretter lette de systematisk gjennom kroppen til fruktfluene for å finne årsaken. Overraskelsen var stor da de skjønte at tarmen spilte en nøkkelrolle, forteller Dragana Rogulja, som er en av forskerne på prosjektet.

– Dette er overraskende funn. Det er viktig å avdekke hvorfor søvn er så viktig, og denne studien bidrar til ny kunnskap. Det sier lege og søvnforsker Bjørn Bjorvatn til NRK.

Han får støtte av Morten Engstrøm, som er forsker ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap på NTNU.

– Det er absolutt spennende forskning. Her kan man ha avdekket en brikke i en dødelig kjede, som i dag i hvert fall synes viktig hos fruktfluer, sier han.

FRUKTFLUE: Det finnes omtrent 3000 ulike arter av fruktfluer i verden. Bananflua er nok den mest kjente, og er ofte brukt i genetiske studier. Foto: Fredrik von Erichsen / Ap

Håper å finne nye behandlingsmetoder

I tarmen på de døde fluene fant ekspertene en opphopning av det som kalles oksygenradikaler. Dette er atomer og molekyler som kan forårsake celledød ved å for eksempel skade DNA-et.

Etter rundt ti dager, da fluene begynte å dø, var opphopninga av disse molekylene på topp. Forskerne så det samme mønsteret i alle forsøkene de gjennomførte. Ytterligere eksperiment på mus ga samme resultat.

Men selve funnet i tarmen var ikke det som overrasket forskerne mest.

De kunne nemlig forhindre at fruktfluene døde ved å gi dem antioksidanter. Antioksidanter er med på å nøytralisere oksygenradikalene og dermed levde fluene, som var frarøvet søvn, i beste velgående.

Forskergruppa reagerte med vantro da man oppdaget dette, forklarer Dragana Rogulja. Hun mener funnet antyder at dyr faktisk kan overleve uten søvn i visse sammenhenger.

Nå håper de oppdagelsen, som er publisert i tidsskriftet Cell, kan føre til nye behandlinger også for folk.

Slik sover du godt Ekspandér faktaboks Råd for å ta vare på oppbygget søvnbehov Regelmessig mosjon, men avslutt minst tre timer før sengetid

Unngå å sove på dagtid (eventuelt tillate en middagslur på under 20 minutter)

Ikke opphold deg i sengen lenger enn forventet sovetid Råd for å bevare god døgnrytme Stå opp til omtrent samme tid hver dag, også i helger Få minst 30 minutter med dagslys daglig, helst tidlig om morgenen (innen to timer etter at du har stått opp)

Unngå å bli eksponert for sterkt lys dersom du må opp om natten

Råd for å redusere aktivering om kvelden og natten Unngå kaffe, te og cola (koffeinholdige drikker) etter klokken 17. Røyk forstyrrer også søvnen

Unngå kraftig mosjon siste timer før sengetid

Unngå å være sulten eller å innta tungt måltid ved sengetid

Bruk soverommet til å sove i, ikke til å arbeide

Lag deg et sengetidsrituale

Sørg for mørke, ro og moderat temperatur på soverommet.

Bruk eventuelt maske og ørepropper

Ikke se på klokka hvis du våkner om natten

Lær deg en avspenningsteknikk, bruk den ved oppvåkninger

Sett av en «problemtime» om ettermiddagen/tidlig kveld hvor du tenker gjennom dine bekymringer og problemer. Unngå å ta med deg bekymringer/problemer til sengs. Kilde: Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno)

– Synd at noen nedprioriterer søvn

Søvnforsker og lege Bjørn Bjorvatn synes funnene er spennende, men han mener man må forske mer før dette kan overføres til mennesker.

– Det er et stykke fra fruktfluer til mennesker, og jeg er litt skeptisk til om slik forskning har som målsetting å finne en kur for søvnmangel. Her kan det virke som forskerne tenker at vi skal behandle dem som ikke sover nok med antioksidanter.

Bjorvatn sier det beste rådet for mangel på søvn er å legge seg tidligere.

– Det er et helt gratis råd. Søvn er veldig viktig for både psykisk og fysisk helse. Det er synd at mange nedprioriterer å sove nok, ved å legge seg sent og kompensere med masse koffein neste dag, sier han.

Forskerne ved Harvard vet fremdeles ikke hva som forårsaker opphopninga av oksygenmolekylene i tarmen. Nå ønsker de å finne ut mer om det mystiske fenomenet søvn.