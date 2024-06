- En studie ved McMaster Universitetet i Ontario har funnet at orientering er bra for hjernen, spesielt for hukommelsen.

- Orienteringslegenden Anne Margrethe Hausken Nordberg tror kombinasjonen av problemløsning og fysisk aktivitet er nøkkelen.

- Studien viste at jo raskere man løper, jo bedre er den positive effekten på hukommelsen.

- Benjamin Richard Kanter, forsker ved Kavli-instituttet i Trondheim, påpeker at orientering aktiverer hippocampus, et område i hjernen som er viktig for hukommelse.

- Kanter mener at laktat, eller melkesyre, kan forsterke nevrologiske kontakter og dermed "booste" hukommelsen.

- Studien konkluderer med at det er best å trene kognitive og fysiske ferdigheter samtidig.



Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.