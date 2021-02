Hvert år tar mellom 500–600 nordmenn sitt eget liv.

I kampen mot den dødelige statistikken får legemiddelet ketamin stor oppmerskomhet blant forskere og leger verden over.

Også i Norge ser man at interessen for denne typen behandling mot depresjon og selvmordstanker øker – selv om tilbudet fremdeles er svært begrenset.

I fjor høst ble den aller første offentlige ketamin-behandlingen startet opp i Norge. Og nå, etter få måneder, ser de god effekt.

– Vi har hatt oppsiktsvekkende resultat. Vi ser at folk som ikke har trukket på smilebåndet på flere år, faktisk gjør det.

Det sier avdelingssjef Ingmar Clausen ved den psykiatriske akuttposten på Kalnes.

Brukt som bedøvelse og rusmiddel

Ketamin ble først oppdaget på 1950-tallet, og i dag brukes det mest som narkosemiddel og smertelindring. Det er også misbrukt som rusmiddel.

Men i løpet av de siste årene har man sett hvilken effekt det kan ha på mennesker som sliter med psykiske problemer.

Ved DPS-akutt på Kalnes, som er en del av Sykehuset Østfold, har de jobbet for å kunne tilby behandling med ketamin i flere år.

Knappe halvåret etter at tilbudet startet, er pågangen stor.

– Vi er en liten akuttpsykiatrisk post, så verken budsjett eller kapasitet tilsier at vi kan ha for mange pasienter. Men vi får henvendelser fra både inn- og utland, og vi må dessverre avvise mange, sier Ingmar Clausen til NRK.

KETAMIN: Fram til nå har behandling med ketamin i Norge kun blitt gitt ved to private klinikker. Høsten 2020 startet et offentlig tilbud opp ved Sykehuset Østfold. Foto: Teresa Crawford / AP

Trenger mer kunnskap

Selv om flere studier er med på å dokumentere hva ketamin kan gjøre for folk som sliter psykisk, er det likevel en del skepsis blant fagfolk.

En større studie i tidsskriftet The Lancet, har funnet mulige langtidsskader ved bruk av ketamin mot depresjon. Her kommer det fram at man oftere ser både psykiske og nevrologiske bivirkninger etter endt behandling.

Hjerneforsker og professor ved Universitetet i Oslo, Ole Andreassen, mener at det trengs mer dokumentasjon på effekt og bivirkninger for å kunne tilby ketamin-behandling som rutine ved alle sykehus.

– Man bør finne ut mer om hvem denne behandlingen passer, hvor lenge effekten varer og hvilke bivirkninger legemiddelet kan gi på lengre sikt.

Likevel synes han området er interessant.

– Ketamin er et spennende og mulig nytt alternativ som tester ut behandling av flere typer psykiske lidelser. Et viktig konsept er den raske effekten, hvor pasientene merker endringer etter få timer, sier hjerneforskeren til NRK.

– Dette er noe helt nytt

Og den raske effekten ble nylig dokumentert av forskere i Australia. I en åpen studie med 32 deltagere med kroniske selvmordstanker, opplyste mer enn 60 prosent at de fikk færre selvmordstanker etter seks uker med tablett-behandling.

Hos flere så man gode resultater kun etter få timer.

Studien er liten og uten ei kontrollgruppe, men den er med på støtte opp om tidligere, lignende funn, mener Andreassen.

– Den raske effekten ketamin har på pasientene er noe helt nytt innen psykisk helse. Medikamentell behandling, som for eksempel antidepressiver, trenger alt fra et par dager til flere uker før de eventuelt viser effekt, forklarer han.

MANGE SELVMORD: På verdensbasis er det nesten 800.000 personer som tar sitt eget liv hvert eneste år, viser tall fra Verdens helseorganisasjon (WHO). Foto: Rudy and Peter Skitterians / Pixabay

Ikke bekymret

Ingmar Clausen ved Sykehuset Østfold mener det allerede er omfattende dokumentert at ketamin har en god funksjon på folk med selvmordstanker og depresjon.

Han påpeker at denne type behandling er vanlig i land som for eksempel USA.

Siden oktober har de hatt til sammen 15 pasienter i behandling. Ved den psykiatriske akuttposten gis ketaminen intravenøst og prosessen varer i 40 minutter.

Clausen bekrefter at de så langt ikke har hatt pasienter med bivirkninger av behandlingen.

I tillegg forteller han at flere helseforetak tar kontakt fordi de vil vite mer om opplegget.