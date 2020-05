Diabetes er en av sykdommene som kan gjøre folk mer utsatt for koronaviruset. Men lenge har forskere mistenkt at diabetes type 1 også kan skyldes et virus.

– Vi mener vi har kommet så langt at det eneste som mangler for å klassifisere dette som en virussykdom, er å kunne se effekten av behandling mot viruset, sier professor Knut Dahl-Jørgensen ved Oslo Universitetssykehuset.

Håper å gi til barn

Han og kolleger i Oslo sjekket seks pasienter med nyutviklet diabetes type 1. Hos alle fant de én type virus i de cellene som produserer insulin.

Virusene kalles CVB og er av typen enterovirus. Vanligvis gir virusene bare forkjølelse. Men de kan også forårsake alvorlige sykdommer som betennelse i hjertemuskelen eller hjernehinnen. Nå har finske og svenske forskere lagd en vaksine.

VAKSINE OG VIRUS: Mikroskopbilde av Cosxackievirus B (CVB) som forskerne tror forårsaker diabetes type 1 Foto: Varpu Marjomäki / Universitetet i Jyväskylä

– Vårt håp er at vaksinen vil være effektiv mot CVB og at vi kan gi den til barn, Det hadde vært fantastisk om de tilfellene av type 1 diabetes, som vi mistenker er forårsaket av CVB, kunne unngås, sier Malin Flodström-Tullberg, professor ved Karolinska universitet.

For at en vaksine skal fungere, må den gis til barn før de utvikler sykdommen. Diabetes type 1 rammer rundt 400 nye barn og unge i Norge hvert år. I alt har 28 000 personer sykdommen som kan føre til tidlig død uten god nok oppfølging.

Lidelsen skyldes at bukspyttkjertelen slutter å produsere insulin. Årsaken har vært et stort mysterium. Drikkevann, mat og andre virus har vært foreslått. Gener spiller en viktig rolle, men kan ikke forklare hvorfor antallet syke i Norge er doblet siden 70-tallet.

– Vi mistenker at viruset slår seg ned i de insulinproduserende cellene og lager en lavgradig, langvarig kronisk infeksjon. Immunforsvaret reagerer med å angripe cellene for å ta viruset og da dør cellene, forklarer Knut Dahl-Jørgensen.

Forklarer andre sykdommer?

Også andre forskere i USA og England har publisert funn som langt på vei bekrefter at viruset finnes hos mange som nylig har fått diabetes, slik de norske forskerne fant. Men enn så lenge må virusforklaringen sees på som en teori. Selv håper den norske professoren å bevise teorien med medisin mot viruset.

– Vi gir de to antivirale midler til barn og ungdom med nyutviklet diabetes i et forskningsprosjekt i Norge og Danmark. Ser vi en behandlingseffekt ved at de insulinproduserende cellene fortsetter å lage insulin, har vi bevist at sykdommen er utløst av virus.

ØNSKER BEVIS: Knut Dahl-Jørgensen håper å kunne vise at diabetes type 1 skyldes virus. Foto: Anders Bayer / Oslo Universitetssykehus

De norske forskerne har også funnet CVB-viruset i skjoldbruskkjertelen hos pasienter med stoffskifteproblemer. Også blant andre autoimmune sykdommer, som revmatisme, er virus blant de mistenkte triggerne. For diabetes type 2, den vanligste formen for sukkersyke, er livsstil og gener forklaringen, ikke virus.

Forsøket med de antivirale medisiner mot diabetes startet i Oslo i fjor, og de rekrutterer fortsatt pasienter frem over sommeren. Den finsk-svenske vaksinen er nylig publisert i Science Advances. Vaksinen skal nå testes på en lite gruppe mennesker for å se om den er trygg.