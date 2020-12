Ny dinosaurart forbløffer med sitt unike utseende

For omtrent 110 millioner år siden levde en underlig, liten skapning langs kysten av Brasil.

Den tobeinte kylling-lignende dinosauren jaktet trolig på insekter og små virveldyr under krittperioden.

Men det er først og fremst utseende til den lille krabaten som forbløffer oppdagerne. Den ligner nemlig ingen annen art funnet tidligere.

– Den har fått ganske mye oppmerksomhet på sosiale medier de siste dagene, sier paleontolog Lene Liebe Delsett til NRK.

Studien er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Cretaceous Research.

«Spydets herre»

Fossilet av dinosauren, som har fått navnet Ubirajara jubatus, ble oppdaget av tyske og britiske forskere da de undersøkte Crato-formasjonen i Brasil.

Dette er et sted kjent for sine velbevarte hemmeligheter fra fjern fortid.

Og navnet Ubirajara jubatus er inspirert av Tupi-folket som hører til i det søramerikanske landet. På norsk betyr det «Spydets herre», et passende navn skal vi tro forskerne.

For på skuldrene til det rundt 50 centimeter lange dyret stikker nemlig flere, tynne spydlignende strukturer ut. Disse skal bestå av keratin, et protein man finner i hår og negler. Forskerne tror det kan ha vært snakk om lange fjær.

– Det finnes mange merkelige dinosaurer, men denne er ulik dem alle, sier David Martill til The Guardian. Han ledet studien og er ansatt ved universitetet i Portsmouth i England.

Spesielt funn

I tillegg til disse «fjærspydene», hadde også den lille dinosauren en unik manke av fjær nedover ryggen.

– Dette er den aller første fjærkledde dinosauren man har funnet i denne delen av verden. Funn av slike er først og fremst gjort i Tyskland og Kina, sier Lene Liebe Delsett.

Fossilet er veldig godt bevart, og man kan se både skjelettet, deler av tarmen og andre organer. Dette er med på å gi ekspertene en pekepinn på hvordan den nyoppdaga dinosauren levde.

Og ifølge forskerne skal den ha vært litt av en sjarmør, som visste å benytte seg av sitt unike utseende.

Ekstravagante trekk

Dette er jo svært ekstravagante trekk for et så lite dyr. Hvorfor peke seg ut på en måte som gjør deg mer åpenbar for både bytte og potensielle rovdyr, undrer forsker Robert Smyth.

Han konkluderer med at evolusjonær suksess for mange dyr ikke nødvendigvis handler kun om overlevelse. Man må også se bra ut for å kunne videreføre genene til neste generasjon, forklarer han.

Og disse unike fjærstrukturene fra Ubirajara jubatus sine skuldre kan ha hatt en slik funksjon. Både til å lokke til seg maker – og for å skremme vekk konkurranse.

PALEONTOLOG: Line Liebe Delsett mener funnet av den nye arten kan skille seg ut som et høydepunkt i 2020. Foto: Karsten Sund / Universitetet i Oslo

Kan ha ført arven videre

Mange moderne fugler er i dag kjent for sine forseggjorte fjærdrakter, som blant andre påfuglen. Kanskje kan dette være en slags arv fra den lille brasilianske skapningen.

Ubirajara viser at det å vise seg frem, ikke nødvendigvis er unikt for fugler, men noe fugler har arvet fra forfedrene, sier Smyth.

Paleontolog Lene Liebe Delsett tror funnet i Brasil kan være et høydepunkt i år.

– Det tusenvis av dinosaurer og utdødde dyr igjen å oppdage, men dette er nok kanskje en av dem som vil huskes fra 2020 på grunn av fjærdrakten.

Funnet skaper konflikt

KONFLIKT: Flere har engasjert seg på sosiale medier etter at den unike dinosauren ble oppdaget. Nå har forfatterne bak artikkelen trukket den tilbake i påvente av en juridisk avklaring. Foto: Skjermdump / Twitter

På grunn av en pågående konflikt har tidsskriftet som den vitenskapelige artikkelen er skrevet i, valgt å trekke den tilbake. Dette gjør de i påvente av en juridisk avklaring.

Dette handler om at fossilet, som ble funnet i Brasil, ble tatt med ut av landet uten at brasilianske forskere ble involvert.

Nå befinner levningene seg i Tyskland.

Ifølge Delsett har konflikten vært en debatt i sosiale medier den siste tiden. Mange er opptatt av at fossilet skal bli fraktet tilbake til hjemlandet, siden det er en del av Brasil sin naturhistorie.