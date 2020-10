Den nylig oppdaga dinosaurarten Oksoko avarsan minner mest om en forvokst, tannløs papegøye.

Med sine to meter og sin fjærkledde drakt, levde den altetende skapningen for omtrent 68 millioner år siden – i slutten av krittiden.

I den aller første studien av denne arten, som ble funnet i Gobiørkenen i Mongolia, har paleontologer oppdaget en helt spesiell detalj.

En detalj som kan føre til økt forståelse av evolusjonshistorien.

TO FINGRE: Utviklinga fra tre til to fingre kan ha hatt en sammenheng med tilpasningen i Gobiørkenen. Ifølge forskerne kan det bety at de var mindre avhengig av å fange byttedyr med hendene. Foto: © Gregory Funston 2020

Annerledes enn slekta

Oksoko er en del av oviraptor-familien. Men «nykommeren» skiller seg ut på en litt spesiell måte. Den har, i motsetning til sine slektninger, kun to fingre.

Oviraptorene er kjent for å ha tre fingre, da hendene og gripeegenskapene har vært et viktig verktøy for å skaffe mat.

– Dette var veldig overraskende, sier Gregory Funston til NRK. Han har forsket på den nye arten de siste seks årene, og var den første som oppdaget at Oksoko manglet en finger.

Den britiske paleontologen tror utviklinga har skjedd som følge av at oviraptorene spredte seg utover jorda. De har klart å tilpasse seg nye steder og nytt klima.

Funston mener gruppas evne til utvikling og tilpasning ga dem en helt spesiell fordel i kampen om overlevelse.

ANATOMIEN: Oksoko avarsan var en tannløs skapning som kunne bli omtrent 2,5 meter lang. Det store, kraftige nebbet sørget for at arten kunne spise det aller meste. Foto: © Gregory Funston 2020

Viktig del av evolusjonen

På tampen av krittiden var flere dinosaurarter i kraftig nedgang, men dette skal ikke ha vært gjeldende for oviraptorene.

Denne dinosaurslekten hadde heller framgang. De var svært tallrike før den kjente Chicxulub-asteroiden traff jorda – asteroiden som er kjent for å ha ført til masseutryddelsen av dinosaurene.

Paleontolog Lene Liebe Delsett mener den nyoppdaga detaljen av Oksoko sier noe om dinosaurenes evolusjon i slutten av krittperioden.

– Dinosaurgruppen som Oksoko tilhører, utviklet seg voldsomt og spredte seg til mange nye steder på denne tiden. Dette kan lære oss om hvordan nye tilpasninger utvikler seg og hvordan økosystemene fungerer.

GODT BEVART: De fire skjelettene av de unge Oksoko-dinosaurene var svært komplette da de ble funnet. Nesten alle knoklene skal ha ligget på riktig sted. Foto: © Gregory Funston 2020

Ulovlige utgravinger

Gobiørkenen i Mongolia, hvor dinosaurskjelettene av Oksoko ble funnet, er kjent for å huse fortidens fossiler. Særlig av dinosaurer og tidlige pattedyr.

I likhet med mange andre steder i verden, er også dette området svært utsatt for ulovlig utgraving. Fossilene blir solgt til private aktører.

Slik startet også historien for Oksoko avarsan. De fire skjelettene, som britiske og mongolske forskere har brukt de siste årene på å studere, ble hentet ut på ulovlig vis.

Men heldigvis ble tyvene stoppet før de dyrebare fossilene nådde landegrensa.

GOBI: Stedet er kjent for både lovlige og ulovlige utgravinger av gamle dinosaurfossiler GOBI: Stedet er kjent for både lovlige og ulovlige utgravinger av gamle dinosaurfossiler Gregory Funston 2020

I dag er paleontolog Gregory Funston svært takknemlig for det.

– Jeg hadde aldri før vært vitne til så helhetlige dinosaurskjelett. De fire individene ble funnet liggende sammen, noe som kan tyde på at disse unge dinosaurene vandret i grupper, sier han.

Lene Liebe Delsett er like begeistret.

– Fossilene av Oksoko avarsan er nydelige, tenk at de er 70 millioner år gamle! De fleste fossiler vi finner av store dyr som dette, er som regel sammenklemt og knust. Her kan man se at dinosaurene døde mens de lå i hvileposisjon. Kanskje lå de og sov?