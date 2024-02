Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Tridentinosaurus antiquus, et fossil oppdaget i de italienske alpene i 1931, er nå avslørt som delvis forfalsket.

Fossilet, som lenge har forvirret forskere, ble opprinnelig tolket som et godt bevart eksempel på bløtvev.

Nye undersøkelser viser at det som ble tolket som hud og bløtvev, faktisk er svart maling.

Fossilet har blitt behandlet med et belegg, noe som tidligere var vanlig praksis for å bevare fossiler.

Nye analyser har også avdekket små beinskjell kalt osteodermer på fossilet, lik skjellene til krokodiller.

Et 280 millioner år gammelt fossil har lenge skapt hodebry blant paleontologer.

Tridentinosaurus antiquus ble oppdaget i de italienske alpene i 1931, og ble sett på som et viktig eksemplar for å forstå utviklingen av reptiler.

Omrisset, som har en mørk farge, ble opprinnelig tolket som godt bevart bløtvev. Dette førte til at reptilet ble klassifisert som medlem av gruppen Protorosauria.

Men nå avslører nye undersøkelser noe ganske annet. For det man trodde var hud og bløtvev, skal nemlig vise seg å være svart maling.

Likevel er det eldgamle reptilet bare delvis falskt.

Fikk svar de ikke ville ha

Den påståtte fossiliserte huden til det eldgamle reptilet i Alpene har fått mye oppmerksomhet. Både i artikler og bøker.

Men den har aldri blitt studert i detalj.

Den noe merkelige bevaringen av fossilet har gjort mange eksperter usikre på hvilken gruppe reptiler dette øglelignende dyret faktisk tilhører.

Dr. Valentina Rossi har ledet det nye arbeidet. Hun er ansatt ved University College Cork i Irland.

– Svaret på alle spørsmålene vi hadde, var rett foran oss. Vi måtte studere dette eksemplaret i detaljer for å avsløre dets hemmeligheter – også de vi ikke ønsket å vite om. Analysen viste at tekstur og sammensetning av materialet ikke stemte overens med et ekte fossilisert bløtvev.

Det sier Dr. Rossi i en pressemelding. De nye resultatene er publisert i tidsskriftet Palaeontology.

Dr. Valentina Rossi holder opp et bilde av det omtalte fossilet. Foto: Zixiao Yang

Kunstig skapt

Fossiler er naturlig begravde rester, avtrykk eller spor etter organismer. Disse er bevart i jord, sand- eller steinlag. De omfatter blant annet skall, knokler, tenner, planterester og avtrykk etter organismenes aktivitet.

Fossile bløtvev er sjeldne og kan avsløre viktig biologisk informasjon. For eksempel om dyrets indre anatomi og fysiologi.

Foreløpige undersøkelser som er gjort ved hjelp av UV-fotografering, viser nå at den aktuelle prøven fra Alpene er behandlet med et slags belegg.

Før i tiden var det ikke uvanlig at fossiler ble behandlet med lakk, forklarer Dr. Rossi.

Forskerne hadde likevel et håp om at man kunne finne det originale bløtvevet under belegget. Men funnene indikerer noe annet:

Kroppskonturen til dette fossilet skal være kunstig skapt – sannsynligvis for å forbedre utseendet, skriver forskerne.

Har vært vanskelig å forklare

Jørn Harald Hurum er professor ved Norsk senter for paleontologi. Han synes saken er litt morsom.

– Det er litt gøy at forskere har blitt lurt så lenge, men det har ikke vært et veldig viktig fossil. Bare merkelig, sier han til NRK.

Hurum forteller at det har vært vanskelig å forklare at denne oppbevaringen skulle finnes i en slik kalkstein, når alle andre fossiler i samme lag har vært uten hud.

– Men hvorfor har det tatt såpass lang tid å finne gode svar?

– Det har ikke vært viktig nok til at noen har brukt tid og analysekostnader på det, svarer professoren.

Han sier det ikke er uvanlig med forfalskede fossiler.

– De er ikke det når de blir funnet, men fossiler som har ligget hundrevis av år i samlinger på museer er noen ganger forfalsket.

Jørn Hurum er en norsk paleontolog som er spesielt kjent fra en rekke utgravinger av fossiler. Foto: Annabel Staff/National Geographic

Fant likheter med krokodiller

Men ikke alt av verdi skal være tapt. For det italienske fossilet er ikke en fullstendig forfalskning.

Beinene på bakbenene, spesielt lårbenene virker ekte, ifølge forskerne. Selv om de er dårlig bevart.

Dessuten har de nye analysene gjort funn av bitte små beinskjell kalt osteodermer. Dette er likt skjellene til krokodiller.

Denne studien er et eksempel på hvordan moderne analytisk paleontologi og vitenskapelige metoder kan løse et nesten hundre år gammelt mysterium, sier Dr. Rossi.