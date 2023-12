Den kan kanskje minne litt om en krokodille. Men til sammenligning var kjeven til dette uhyret dobbelt så kraftig. Den spiste fiskeøgler og hadde 130 lange og sylskarpe tenner.

Hodeskallen som nylig ble funnet, tilhørte en Pliosaurus. Denne slekten var på mange måter like skummel og fryktinngytende som Tyrannosaurus Rex var på land. Og av enkelte eksperter blir den kalt den ultimate drapsmaskinen.

Den kunne drepe et bytte ved kun ett enkelt bitt.

– Jeg tror den kunne ha drept nesten hva som helst, sier Dr. Andre Rowe fra Bristol University til BBC News.

Fossilet skal være et av de mest komplette eksemplarene av sin type som noen gang er oppdaget, skriver nettstedet videre.

Og skallen er lengre enn en normal høy person.

I ekstase

Det var fossilentusiasten Phil Jacobs som så snuten til dyret stikke opp fra sanden på en strand i Dorset, sør i England.

Dette stedet er kjent for sine forhistoriske fossiler.

Jacobs kontaktet raskt sin gode venn og paleontolog Steve Etches.

Og sammen med flere har Etches jobbet iherdig for å få fossilet i sikkerhet. For det var kun snuten som lå på stranden – resten av fossilet befant seg i en svær klippevegg like ved.

De brukte omtrent tre uker på å meisle skallen ut av berget.

– Det er et mirakel at vi fikk det ut, sier Etches.

Her ser man skallen til den nyoppdagede pliosaurusen. Forskerne mener eksemplaret er et av de mest bevarte man noen gang har funnet. Foto: BBC Studios

Den lokale paleontologen mener det ikke finnes et lignende eksemplar noen andre steder i verden, og sier det er noe av det villeste han har vært med på.

– Dette er et av de beste fossilene jeg noen gang har jobbet med. Det som gjør den unik er at den er komplett, sier Etches til BBC News.

Han får støtte av norsk paleontolog.

Ikke en dinosaur

Det nye funnet er fra juratiden. Og selv om navnet kanskje indikerer at dette var en dinosaur, så stemmer ikke det.

– Pliosaurene tilhører dyregruppen som vi ofte kaller svaneøgler på norsk. De var en egen, stor gruppe med reptiler som levde i havet i tiden da dinosaurene hersket på landjorda.

Det sier paleontolog ved Naturhistorisk museum i Oslo, Lene Liebe Delsett.

Det nye funnet kan være en helt ny slekt innen arten, mener eksperter. Foto: BBC Studios

– Svaneøglene, og blant dem pliosaurene, hadde forfedre på land, men levde hele sitt liv i havet. De pustet med lunger, var jevnvarme og fødte levende unger under vann.

Delsett er enig i at det spesielle med dette funnet er hvor utrolig komplett skallen er, og hvor godt knoklene er bevart.

Lene Liebe Delsett sier det nyoppdagede fossilet er fantastisk fint. Foto: Martin Ødegaard

Vil finne kroppen

Etter at skallen var tatt hånd om, begynte ekspertene å lure på hvor resten av kroppen til den digre reptilen kunne befinne seg.

Og ved hjelp av en drone, kan de ha funnet svaret.

For det er ganske sannsynlig at også kroppen befinner seg inne i klippene på stranden.

Men for å kunne grave den ut, må man rappellere ned fra toppen. Det vil si at det intrikate arbeidet mer eller mindre må skje fra lufta, omtrent 15 meter over stranda.

– I så fall blir dette funnet bare enda mer spektakulært. Men hvor mye mer som finnes vet man aldri før man faktisk graver og sjekker, sier Lene Liebe Delsett.

Videre forteller den norske paleontologen at det også er funnet fossiler av to pliosaurer på Svalbard.

– De er enorme, men ikke på langt nær så flott bevart som denne. Til sammen gir de mer kunnskap om livet i havet i juraperioden.

Første nyttårsdag vil en dokumentar om det nye funnet, med selveste David Attenborough i spissen, sendes på BBC.