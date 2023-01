CO₂ i atmosfæren 419 ppm 1,5-gradersmålet +1.02 °C Les mer om klima

– Dette er fullstendig galskap. Regjeringen spytter på FNs klimapanel og sine egne klimaløfter, sier leder i Natur og ungdom, Gina Gylver, til NRK.

Gina Gylver, leder i Natur og ungdom. Foto: Terje Pedersen / NTB

Hun mener dette er et tegn på at politikerne ikke tar klimakrisen på alvor:

– Hvis vi begynner å lete etter og produsere olje i disse områdene vil det være katastrofalt for klimaet, sier Gylver.

Tirsdag la regjeringen ut 92 blokker i nord til det såkalte TFO-området, som dermed inkluderer ytterligere områder i Norskehavet og Barentshavet.

Olje- og energiminister Terje Aasland forsvarer forslaget:

– Vi trenger stadig nye funn for å videreutvikle norsk sokkel. I dag har jeg derfor satt i gang den årlige konsesjonsrunden der vi tilbyr leteområder til oljeselskapene.

Olje- og energiminister Terje Aasland Foto: Javad Parsa / NTB

De fleste nye blokkene ligger i Barentshavet:

– Det å legge til rette for nye funn i nord er viktig både for Europa, landet og landsdelen, sier Aasland.

Forslag til TFO2023 Barentshavet. De rosa blokkene er nye foreslåtte leteområder. Foto: regjeringen.no

Usikker interesse

Analytiker Tore Guldbrandsøy i Rystad Energy sier det med tanke på energikrisen i Eurioa er naturlig at regjeringen ønsker å åpne nye områder.

Han mener likevel det er usikkert hvor attraktive disse områdene er for oljeselskapene.

Analytiker Tore Guldbrandsøy i Rystad Energy. Foto: FOTO: KRISTOFFER APALL / NRK

– Det er spennende å se. Det har vært en trend at det har vært mindre og mindre interesse, men det kan være noe med den energikrisen som er kombinert med at selskapene har tjent mye penger. Så kan det være de kan få noe økt interesse igjen.

Samtidig legger han til at inntjeningen ligger langt fram:

– Hvis man skal lete etter noe her, så tar det gjerne 10–15 år før det kan settes i produksjon. Hva vil etterspørselen være på det tidspunktet? Her vet vi at selskapene ser ulikt på dette.

SV lover kamp

– Regjeringen spiller hasard med sårbare naturverdier, sier SVs Lars Haltbrekken. Han lover kamp mot regjeringens utvidelse av arealer for oljeleting.

Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant SV Foto: Terje Pedersen / NTB

– Dette er forsøk på en sniktildeling av arealer i umodne områder, sier Haltbrekken til NTB.

I budsjettforhandlingene med regjeringen fikk SV gjennomslag for å utsette 26. konsesjonsrunde, som gjelder nettopp såkalt umodne områder der det ikke pågår oljeleting fra før, fram til 2025.

De såkalte TFO-rundene, tildeling i forhåndsdefinerte områder, fortsetter imidlertid som før.

– Vi kommer til å slåss mot denne tildelingen, lover Haltbrekken.