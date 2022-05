– Jeg tror de fleste av oss kan se at med de høye oljeprisene vi har nå, har det vært helt unødvendig. Men det visste vi ikke da, sier Solberg til NRK.

Våren for to år siden sendte pandemien oljeprisen ned til 20-tallet.

Da startet en heftig dragkamp i Stortinget.

– Tøff lobbyvirksomhet

Mektige LO, NHO og oljebransjen advarte om tap av titusenvis av arbeidsplasser uten krisetiltak.

Løsningen ble en omstridt oljeskattepakke med store midlertidige skattelettelser (se faktaboks), som også Høyre stemte for.

Hva skjedde med oljeskatten i 2020? Ekspandér faktaboks I juni 2020 ble KrF, Høyre, Venstre, Ap, Frp og Sp enige om å endre oljeskatten. Formålet var å sørge for at oljeselskapene kunne få raskere igjen på skatten for investeringer på norsk sokkel, slik at det ble frigjort mer penger til å sette i gang nye prosjekter. Oljeselskaper betaler selskapsskatt på 22 prosent, akkurat som andre selskaper. Olje- og gass anses som en felles ressurs, og er som regel svært lønnsom å hente opp. Derfor må selskapene i næringen også betale grunnrenteskatt på 56 prosent. Totalt er altså skatten på 78 prosent. Til gjengjeld har oljeselskapene flere muligheter til å få fradrag før grunnrenteskatten beregnes: Fradrag for investeringer: Før kunne oljeselskapene avskrive investeringer over seks år. Endringen i 2020 gjorde at selskapene kunne føre utgiften over to år i 2020 og 2021. Derfor ble skatteregningen mindre på kort sikt.

Før kunne oljeselskapene avskrive investeringer over seks år. Endringen i 2020 gjorde at selskapene kunne føre utgiften over to år i 2020 og 2021. Derfor ble skatteregningen mindre på kort sikt. Friinntekt: Oljeselskapene har et spesielt fradrag på 20 prosent, som ble økt til 24 prosent i 2020. Det ga mer å gå på før skatten slo inn.

Oljeselskapene har et spesielt fradrag på 20 prosent, som ble økt til 24 prosent i 2020. Det ga mer å gå på før skatten slo inn. Negativ terminskatt: Selskapene kunne få utbetalt skatteverdien av forventet underskudd gjennom inntektsåret 2020 og 2021.

Selskapene kunne få utbetalt skatteverdien av forventet underskudd gjennom inntektsåret 2020 og 2021. Hvor lenge gjelder endringene? Ordningen gjaldt i 2020 og 2021, og for alle prosjekter som leverer plan for utbygging og drift (PUD) og plan for anlegg og drift (PAD) senest i løpet av 2022. Alle utgifter i prosjektet som løper de neste årene, omfattes av endringen inntil produksjonen er i gang. I 2020 var partiene uenige om hvordan friinntekten skulle se ut: Frp og Sp ville at friinntekten skulle settes til 20 prosent, men at det ikke bare skulle være et fradrag før beregning av grunnrenteskatten, men også selskapsskatten. Det fikk de ikke gjennomslag for.

I stedet ble kompromisset at friinntekten skulle være 24 prosent, mot at selskapsskatten ble holdt utenfor.

I vår har oljeprisen bikket 120 dollar, og gassprisen har aldri vært høyere.

– Dette må vi ta på kappen for at norsk politikk gjorde en feil, ved at man stimulerte for hardt på de tidspunktet, fordi man var redd for å se et helt annet bilde. Det var mye usikkerhet på den tiden, sier hun.

– Regjeringen la jo fram et mye mer nøkternt forslag, men ble presset til å gi en mer gunstig ordning av Stortinget. Hva tenker du om det?

– Jeg tenker at det var en stor grad av usikkerhet. Det var en tøff lobbyvirksomhet mot alle politikere på Stortinget fra store selskaper i oljebransjen, som i ettertid viste seg at det var feil. Men på det tidspunktet tror jeg hverken oljeselskapene eller leverandørindustrien hadde noen tanker om at vi skulle komme på det nivået vi er nå, sier hun.

Vil likevel ikke endre pakken

– Men den høye oljeprisen har gjort dette enda mer feil enn det så ut?

– Ja, fordi det ville vært veldig lønnsomt med de kalkylene som var. På det tidspunktet tror jeg vi skal skjønne at da var oljeprisen under 30 dollar fatet på noen dager, og det var veldig lav aktivitet. Vi visste ikke hvordan det var. Da kan man gjøre feil, og jeg tror Stortinget gjorde en feil. I og for seg med oss andre også, men det var usikkerhet og vi må skjønne at da var vi opptatt av å beholde arbeidsplasser, sier Solberg.

Opposisjonen i Stortinget jobbet inntil 8. juni 2020 for å komme i havn med krisepakken. Fra venstre: Aps partileder Jonas Gahr Støre, stortingsrepresentant Trond Helleland (H), daværende Frp-leder Siv Jensen og NHO-sjef Ole Erik Almlid NHO Foto: Vidar Ruud / NTB

Pakken var så raus at selv Aker BP-sjefen mente den ble unødvendig dyr. Men Solberg vil ikke endre pakken nå, selv om hun ser den ble altfor raus.

– Vi må ha en forutsigbarhet. De beslutningene vi har fattet, går ut til jul. Den varer jo bare ut 2022. Derfor får vi et nytt system fra 2023, sier hun.

Hun sikter til at Solberg-regjeringen foreslo i høst omfattende endringer i oljeskatten.

Finanskomiteen i Stortinget vil tirsdag levere en innstilling til hvordan skattesystemet for oljenæringen skal bli framover.

Senterpartiet: – En rett pakke å gi

Senterpartiet jobbet i Stortinget for å sikre at oljebransjen fikk en bedre ordning enn Solberg-regjeringen tilbød.

– Vi står for det vi gjorde, og vil følge opp forpliktelsene som vi da ga, sier leder av næringskomiteen, Geir Pollestad, til NRK.

Leder av næringskomiteen i Stortinget, Geir Pollestad (Sp). Foto: Hanne Høyland / NRK

– Men ble pakken for gunstig?

– I ettertid kan man alltid vurdere det, men ut fra den situasjonen som var under forhandlingene, var det en rett pakke å gi. Hvordan utviklingen skulle bli i oljeprisen senere, var det ingen som visste. Vi sto i en alvorlig situasjon for landets økonomi, og da var det rett å handle, og det gjorde vi, sier han.

Vet ikke prisen

I opposisjonen var SV og MDG skrekkslagne da pakken gikk gjennom 8. juni 2020 i Stortinget. De fikk støtte fra miljøvernorganisasjonene.

Også professor emeritus Diderik Lund i samfunnsøkonomi ved UiO var kritisk til at politikerne ikke sto imot oljelobbyen.

– Flere felt vil bli bygget ut når prosjektene er så kraftig subsidiert. Det var meningen med pakken, sier han til NRK.

Professor emeritus Diderik Lund i samfunnsøkonomi ved UiO. Foto: Tobias Prosch Simonsen / NRK

Han minner om at selskapene får glede av skatteendringene for alle prosjekter som blir levert inn med en plan innen nyttår. Endringene gjelder helt til feltene kan produsere olje- eller gass.

Hva pakken har kostet skattebetalerne, vet ikke politikerne før feltene har vært i drift. Lund tror det kan dreie seg om titalls milliarder.

– Effekten er vanskeligere å regne på. Hvor mye det koster samfunnet, avhenger igjen av hvor stort underskudd eller overskudd selskapene går med, sier Lund.