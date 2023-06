Skyhøge gassprisar gav rekordår for norsk eksport

Tore Myhre, Nasjonalt eksportråd

– Dei høge eksporttala for 2022 kjem med ein bismak då dei i hovudsak stammar frå høgare prisar som følgje av krigen i Ukraina. Det er altså prisane som har gått opp, ikkje det at vi produserer meir, uttaler Tore Myhre, dagleg leiar for sekretariatet til Nasjonalt eksportråd. Tala viser vidare at vi er avhengige av nokre få store sektorar. Derfor er det viktig å halde arbeidet fram med å styrkje eksporten frå fleire bransjar. Nasjonalt eksportråd foreslo nyleg design- og ferdigvareindustrien, helseteknologi og reiseliv som dei neste eksportsatsingane.

Tone Lunde Bakke, administrerande direktør i Eksfin

– Det er positivt å sjå at det grøne skiftet i industrien skyt fart, men vi må ta innover oss at olje og gass framleis utgjer to tredelar av norsk eksport. Framover vil Noreg bli meir avhengig av andre eksportnæringar – det krev store investeringar som må finansierast i samarbeid mellom offentleg og privat kapital.