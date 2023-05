Kina skaper press på meir gruvedrift i Noreg

Lars H. Gulbrandsen, forskingsleiar ved FNI

– Ein raskare konsesjonsprosess er ikkje nødvendig ein betre prosess, og ein betre prosess er ikkje nødvendigvis ein raskare prosess. Ei erfaring frå kraft- og nettutbygginga er at rask utbyggingstakt kan slå tilbake som ein bumerang på dei som ivrar for hurtig utbygging. Lokal motstand og motstand frå miljøorganisasjonar kan forventast å oppstå dersom utbyggjarar og politikarar pressar gjennom raske prosessar og utbyggingar. Er det noko erfaringane med vindkraftutbygging har lært oss, så må det vere at ein svært hurtig utbyggingstakt som ikkje er forankra lokal, kan medføre store protestar.

Bengt Rune Strifeldt, Frp

– Fleire og fleire får auga opp for kor viktig det er at vi ikkje gjer oss totalt avhengig av ikkje-demokratiske land for tilgang til nødvendige ressursar slik som mineral. Det er nemleg slik at diktaturet Kina dominerer både utvinninga og vidareforedling av desse minerala per dags dato. Dette er problematisk. Derfor er det veldig gledeleg å sjå at Høgre no tek denne utfordringa på alvor. Det ser ut som om forslaga deira i stor grad er identiske med dei som Frp fremja i fjor vår. Vi håpar at dei også vil sjå nærare på dei gode forslaga dei den gong stemde mot, slik som eit finansieringsfond for mineralutvinning.

Rasmus Hansson, MDG

– Vi vil ikkje setje norsk gruvedrift på speed. Vi treng ny mineralutvinning i Noreg, og det finst spennande moglegheiter. Men vi skal ha edru planlegging basert på kva vi vil bruke mineral og energi til. Føresetnaden er ein natur- og miljøvennleg gruvenæring. Høgres har fått mineral- og energipanikk av det grøne skiftet. No vil dei ha hasteløysingar for alt. Det betyr endå meir av miljø- og ressursproblema som Høres politikk til har skapt til no. Høgres kraftige ressursbehov er heilt urealistisk, og kjem av at dei vil lage eit såkalla grønt skifte samtidig som dei held fram oljeøkonomien.

Ola Elvestuen, Venstre

– Høgre har rett i at vi treng meir kontroll på verdikjedene og raskare saksbehandling, men vi kan ikkje ha dette jaet til alt-haldninga. Det vi treng er oppdaterte og strengare miljøkrav, der raskare behandling ikkje nødvendigvis betyr eit ja. Vidare må vi utvikle samarbeidet med Europa for kritiske mineral. Gruvedrifta i Engebø er sånn sett døme på korleis det ikkje skal gjerast. Rutil er ikkje eit kritisk mineral og sjødeponi må aldri godtakast.

Sofie Marhaug, Raudt

– Éin ting har Høgre rett i: Både Engebøfjellet og Førdefjorden er nydeleg. Sånn sett forstår eg godt at Høgre vil bruke plassen i propagandaen sin. Men det er berre endå eit argument mot dei miljøfiendtlege planane om å rasere området.

Marius Dalin, MDG

– Engebøprosjektet med fjorddeponi hadde ikkje vorte noko av om prosessane hadde vore gode og samkøyrde. Prosessane må ta tilstrekkeleg tid og ikkje minst må det vere uavhengige utgreiingar. Slik det er i dag er det bukken som passar havresekken. Høgre har openbert minnesvikt. Dei gløymer at Vi står midt oppe i ei naturkrise. Då er det ikkje berre å valse over naturen med bulldosar i hurtigtogsfart. Vi må tvert imot bli mykje betre til å ta vare på naturen vår.

Sigrid Margrethe Hoddevik Losnegård, Natur og Ungdom

– Vi veit at behovet for mineral vil bli stort, og no er rette tid for å omstille norsk gruvedrift. Fokuset på sirkulærøkonomi i strategien er særleg viktig, og dette er eit av punkta som kan hindre regjeringa i å opne unaudsynte gruver som ikkje vil hjelpe oss å gjennomføre det grøne skiftet. Skal vi bli eit utslippsfritt samfunn, må vi prioritere kva mineral som er viktige og ha strenge miljøkrav til dei gruvene som opnast.

Truls Gulowsen, Naturvernforbundet

– Vi er mange som forstår behovet for raskare avklaring av potensielle gruveprosjekt, og at eit tydelegare regelverk er nødvendig. Dagens gruvereglar er håplaust svake og uføreseielege. Ein god ny mineralstrategi kan sikre betre og raskare prosessar som sørgjer for at berre dei aller beste og mest nødvendige gruvene får grønt lys.

Høgre har denne stortingsperioden brukt mykje tid på å fremje tiltak for sirkulær økonomi. Dette fokuset manglar totalt i mineralstrategien deira, som verkar meir fokusert på auke gruvedrift som mål i seg sjølv, enn å sikre mineralforsyning. Det er heilt nødvendig at ein mineralstrategi også ser på korleis ein betre kan utnytte eksisterande mineral. Vi har ikkje sjans til å ha nok mineral til det grøne skiftet viss alt skal komme frå ny gruvedrift.

Eit godt planlagt gruveprosjekt i 2023 bør ha ein driftsmodell som reduserer mengda overskotsmassar, tilbakefylle massar i gruvegangar, og utnytte resterande massar som ressurs. Gruver utan avfall må vere målet viss Høgre meiner alvor med overgangen til ein sirkulær økonomi, i tillegg til omfattande resirkulering av alle mineral.