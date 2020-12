Vil selge kull-rettigheter på statens grunn til Russland og Kina

– Vi opplever stor interesse for rettighetene. Vi har samtaler med selskaper som hører hjemme i Kina og Russland.

Det sier den pensjonerte advokaten Erling Lyngtveit. Han representerer selskapet som eier rettighetene til å utvinne mineraler og bergarter i Austre Adventfjord på Svalbard.

– Det er den eneste av disse type rettigheter i arktiske strøk i hele verden som er til salgs, sier han.

Sist han var involvert i Austre Adventfjord var han ikke pensjonert.

Da bladde staten opp 300 millioner kroner for å kjøpe eiendommen ved Austre Adventfjord fra familien Horn som Lyngtveit representerte.

Han forteller at staten først ble interessert i å kjøpe eiendommen fra Horn-familien på Svalbard etter at russiske og kinesiske selskaper viste interesse.

– Familien hadde tidligere prøvd å selge eiendommen til staten for et langt lavere beløp. Det var bare snakk om en håndfull millioner, men da var de ikke interessert, sier Lyngtveit.

Austre Adventfjord ligger i nærheten av Longyearbyen, og er et populært turområde.

Til salgs igjen

På Svalbard kan du få egne rettigheter for å utvinne mineraler, uavhengig av hvem som eier eiendommen. Det kalles i dag utvinningsrett, men het tidligere utmål.

Når staten kjøpte eiendommen Austre Adventfjord, kjøpte de ikke rettighetene til å utvinne mineraler i området. Nå er det til salgs, fra selskapet som heter Austre Adventfjord AS.

Og igjen har staten takket nei, men russiske og kinesiske aktører er interessert.

Vil historien gjenta seg?

Hva er utmål? Ekspandér faktaboks I den nye mineralloven av 2009 er utmål erstattet av utvinningsrett Ved tildeling av utmål får ein rett til å utvinne mineral og bergartar som finst innanfor grensene av utmålet. Krav om utmål må ein sende til Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard seinast fem år etter at funnpunktet er merkt i terrenget – elles mistar ein retten til funnet. Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard har då to år på seg til å vurdere søknaden, synfare funnpunktet og kontrollere ressursen. Eit utmål kan ha eit maksimumsareal på 10 km². Eit krav om utmål skal innehalde referanse til funnpunktet ein krev utmål på kart med forslag til utmålsgrense kvittering for betalt behandlingsgebyr Når ein sender inn krav om utmål, skal ein betale eit behandlingsgebyr på kr 6000 per utmål og kr 2500 for kvart utmål i tillegg når utmåla ligg i same trakt og krava blir sende på same tid, jf. bergverksordninga § 11.3. Utmålsforretning Tildeling av utmål skjer ved utmålsforretning. Under utmålsforretninga avgjer Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard om søkjaren har rett til å få utmål, og utmålet blir nærare definert. Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard fører protokollar frå utmålsforretninga og skriv ut utmålsbrev. Resultatet av utmålsforretninga blir offentleg kunngjort. Utmål blir i utgangspunktet endelege seks månader etter kunngjeringa, med mindre det er reist søksmål i løpet av denne seksmånadersperioden. Søkjaren har då fått eineretten til å utvinne mineral og bergartar som finst innanfor grensene av utmålet, så sant han overheld forpliktingane om drifts- og arbeidsplikt i bergverksordninga § 15. Arbeidsplikt Utmålshavaren pliktar å setje i gang bergverksarbeid/-drift innanfor utmålet seinast 4–5 år etter at utmålet blei endeleg. Bergverksordninga § 15 skildrar dette nærare. Oppfølging av arbeidsplikt i utmål blir rapportert årleg til Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard. Kilde: Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

– Realt å gi tilbud

Den pensjonerte advokaten sier at de har hatt et møte med en representant fra næringsdepartementet for et par uker siden. Der informerte de om at de skulle selge, om at de hadde flere interessenter, og tilbød staten å kjøpe.

– Er dette et forsøk på å overbevise staten om å kjøpe sånn som sist?

– Vi synes det er mest realt å gi et tilbud til staten for å høre om de er interessert. Hvis de ikke er det må vi legge til grunn at de synes det er greit at disse rettighetene selges til utenlandske interesser, sier Lyngtveit.

– Vi ønsker ikke å ha på oss at vi har unnlatt å tilby disse rettighetene til staten, sier han.

Stormaktsspill

Arild Moe er professor ved Fridtjof Nansens Institutt, og har forsket på Svalbard i flere tiår.

Han forteller at Norge er opptatt av å markere at Svalbard er norsk, og ikke internasjonalt, som mange rundt i verden tror.

– Når det kommer til andre stater på Svalbard er det mest snakk om å handle føre-var. Hvis det er flere stater som gjennom sine firma får fast tilhold på Svalbard vil det kunne utfordre den norske utøvelsen av suverenitet, sier han.

Det at Svalbard er norsk blir ikke utfordret, men gjennomføringen av norske lover og regler på øygruppa kan bli det, sier forskeren.

– I nyere tid så har spesielt naturvernlovgiving blitt utfordret av Russland. De mener reglene legger begrensninger på deres mulighet til å drive med næring. Begrensninger på helikopterbruk er også et problem for Russland, sier han.

Vil ikke lønne seg

Store Norske har drevet gruvevirksomhet på Svalbard i over 100 år. Det statseide selskapet driver den siste norskeide gruva på Svalbard. Direktør i Store Norske, Jan Morten Ertsaas takket pent nei til å kjøpe rettighetene.

– Vi har egne ressurser i samme område som vi vurderer som bedre, skriver han i en tekstmelding til NRK.

I tillegg har de ikke tro på lønnsomhet i et slikt prosjekt.

– Vi er bevisst på at det er svært vanskelig å få lønnsomhet i kulldrift basert på dagens priser og rammebetingelser, skriver direktøren.

Heller ikke Svalbardforskeren ser for seg at det kan være lønnsomt å drive med gruvevirksomhet i Austre Adventfjord.

– Man kan jo spørre om noen av politiske årsaker vil ønske å ha en slik virksomhet selv om det ikke blir lønnsomt, men det er ren spekulasjon, sier han.

Han mener at land som vil markere seg på Svalbard har andre, og billigere metoder.

– Å drive en forskningsstasjon som også har legitime hensikter er en veldig mye billigere løsning, sier han.

Forsker Arild Moe sier ingen vil starte ei ny kullgruve på Svalbard i dag kun for å vise fram flagget sitt. Foto: Privat

Representanten for selskapet vil ikke si noe mer om statusen til forhandlingene om rettighetene.

– Hvor langt vi er kommer i forhandlinger, det er forretningshemmeligheter. Vi er ikke så naive at vi legger alle kortene åpent opp for alle forhandlingspartnere, sier han.

Pressevakt i nærings- og fiskeridepartementet, Erika A Vartdal, skriver i en e-post til NRK at det er krevende å se for seg at staten skal drive utmål på Svalbard selv.

– Staten kjøpte grunnen på Austre Adventfjord i 2017 blant annet på grunn av eiendommens nærhet til Longyearbyen, skriver hun i en e-post til NRK.

– Vi vurderer alle henvendelser seriøst. På nåværende tidspunkt har vi ikke mer å tilføye i saken, skriver hun.