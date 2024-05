Statssekretær Astrid Bergmål i Energidepartementet sine skriftlege kommentarar til utsegner frå generalsekretær Anne Larigauderie i naturpanelet til FN:

FN-toppen meiner gruvedrift på havbotnen er veldig skadeleg for biomangfaldet og bør unngås. Og fleire kritikarar meiner Noregs politikk for denne næringa ikkje er «føre var».

Statssekretæren sitt svar til NRK:

«Noreg har ein lang og stolt tradisjon for forsvarleg og kunnskapsbasert ressursforvaltning. Denne tilnærminga vil me leggja til grunn også for å forvalta havbotnmineral. Med Stortingets vedtak legg me til rette for ein skrittvis og kunnskapsbasert utvikling av havbotnmineral, basert på ein føre-var-tilnærming. Omsynet til miljø og forsvarlegheit vil bli vareteke i alle fasane av verksemda. I første omgang skal me henta inn meir kunnskap og undersøkja om det er mogleg å gå vidare med ei utvinning på ein forsvarleg og berekraftig måte. Me treng meir kunnskap før ei eventuell utvinning kan tillatast. Det vil berre bli gitt godkjenning til utvinning, dersom utvinningsplanen viser at det kan skje på ein berekraftig og forsvarleg måte. Dei første planane om utvinning skal godkjennast av både Energidepartementet og Stortinget.»

Som argument mot gruvedrift på havbotnen understrekar FN-toppen at rike land må redusera forbruket sitt.

Svar frå statssekretæren:

«Energiomstillinga verda skal gjennom kjem til å krevje store mengder mineral frå sikre kjelder i fleire tiår framover. Auka gjenvinningsgrad av metall som allereie er i omløp vil vere viktig for å bidra til å dekkje etterspurnaden, men vil ikkje åleine vere nok for å dekkje den auka etterspurnaden etter mineral og metall dersom vi skal nå måla i Parisavtalen. Havbotnmineral kan bli ei slik kjelde, føresett at utvinning kan skje på ein lønnsam og berekraftig måte.»

FN-toppen knytter behovet for havbotnmineraler til det grøne skiftet saman med rike land sitt overforbruk.

Statssekretæren sitt svar:

«Verda treng mineral i overgangen til lågutsleppssamfunnet. I dag er utvinning av mineral i stor grad konsentrert i eit fåtal land eller selskap. Dette bidreg derfor til ein sårbar forsyningssituasjon. Bortfallet av russisk gass våren 2022 er også eit døme på konsekvensen av ein sårbar forsyningssituasjon. Dette handlar derfor ikkje berre om utvinning av mineral, men også kvar minerala blir produsert og prosessert. Den geopolitiske utviklinga understrekar viktigheita av å sikre forsyninga av viktige mineral og metall frå fleire kjelder, og at dei kjem frå land med stabile og demokratiske styresett – med gode rettar og tryggleik for arbeidarane. Eg meiner derfor Noreg har eit ansvar for å undersøkje moglegheitene for å hente ut mineral frå våre område dersom det kan gjerast på ein berekraftig og forsvarleg måte».

FN-toppen meiner Norge har ei viktig internasjonal rolle som inspirator, og at vern av norsk natur derfor har viktig symbolsk effekt internasjonalt.

Svar frå statssekretæren:

«Noreg har ei god forvaltning av verneområde, og vi har verna mykje natur. Vi har og ei veldig god lovgiving generelt. Vi har naturmangfaldslova som gjeld alle sektorar, og mellom anna fastset prinsipp for berekraftig bruk av natur. Vi har ein god plan- og bygningslov som gir styresmaktene tilgang til å styre arealutviklinga, og vi har eit godt sektorlovverk.»