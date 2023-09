Fredag stengte stemmelokalene over hele landet for forhåndsstemming. Nesten 1, 3 millioner har forhåndsstemt ved årets kommune- og fylkestingsvalg.

Valgdirektoratet har tall tilbake til 1995, og har aldri hatt høyere forhåndsstemmetall ved et kommunestyre- og fylkestingsvalg i denne perioden, ifølge NTB.

Mandag er siste sjanse til å avgi stemme. En av dem som har ventet med å stemme til selve valgdagen, er partileder i Høyre, Erna Solberg.

I kjent bergensvær, kom hun sammen med sin mann til Skjold skole i Bergen like før klokken 10.30.

– Det er viktig for meg å stemme i Bergen på valgdagen. Det er en høytidsstund, sier Solberg etter å ha puttet stemmesedlene i valgurnen.

Statsministeren har avgitt stemme

Valglokalene i hele landet åpnet klokken 09.00 mandag. En knapp halvtime senere tok statsminister og partileder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, turen til valgurnene på Uranienborg skole i Oslo.

– Jeg synes valgkampen har vært god fordi jeg synes den har handlet om lokale saker. Jeg har besøkt fra nord til sør, og øst til vest og det er slik det skal være i et kommunevalg. Jeg opplever at det er de sakene som er viktig i kommunen som har vært de viktigste, sier statsministeren.

Jonas Gahr Støre avgir sin stemme ved årets kommune- og fylkestingsvalg. Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Jeg håper på så godt resultat som mulig. Også er det ikke de nasjonale tallene som er det aller viktigste i dag. Det er tallene i hver enkelt kommune som vi skal følge med på.

– Utrolig lett å finne parti

Rødt-leder Marie Sneve Martinussen, som opprinnelig er fra Sør-Varanger, avga stemmen sin på Hoppern Idrettshall i Moss i morgentimene.

– Jeg valgte å flytte til Moss fordi jeg savnet familien i nord, og benyttet anledningen til å komme nærmere storebror som bor her, sier Martinussen.

Partileder i Rødt, Marie Sneve Martinussen. Foto: Stein Ove Korneliussen / NRK

Rødt er i vinden og i NRK sin siste måling i september fikk partiet en oppslutning på 4,9 prosent. Det er en økning på 0.9 prosentpoeng fra august.

– Det var utrolig lett å finne parti inne i båsen, smiler Rødt-lederen.

Martinussen tok i sommer over som leder etter Bjørnar Moxnes. Han gikk av etter brilletyveri-saken.

– Viktig at vi bruker stemmeretten

Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) var i Berskaughallen i hjembyen Drammen for å stemme mandag formiddag.

Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) venter også til valgdagen med å stemme. Foto: Anders Haualand / NRK

– Jeg tror folk vet hva jeg stemte på, smiler Gharahkhani etter å ha lagt stemmen i valgurnen, og kommer med en oppfordring:

– Det jeg har lyst til å si i dag er takk til alle de som har stått på for demokratiet vårt og til alle de som er med på å organisere valg. Nå er det viktig at vi bruker stemmeretten alle sammen, sier Gharahkhani.

Jevnt i Bergen

I Bergen har meningsmålingene vist at det er svært jevnt, og derfor er det helt åpent hvem som blir den neste byrådslederen.

Nåværende byrådsleder Rune Bakervik (Ap) hadde med seg familien til Nordnes skole mandag morgen for å stemme.

Nåværende byrådsleder i Bergen, Rune Bakervik (Ap), ga sin stemme på Nordnes skole i Bergen. Foto: Hannah Bøthun / NRK

– Jeg er litt «old school» på det. Jeg synes det er veldig høytidelig å stemme på valgdagen. Da har jeg som tradisjon at jeg stemmer sammen med familien min, og pynter meg litt ekstra. Jeg synes det er veldig stas å stemme på selve valgdagen, sier Bakervik.

Det så lenge ut til å gå mot et maktskifte i Norges nest største by. Men den siste og nyeste NRK-målingen viste at Høyre har mistet mye av forspranget.

Byrådslederkandidat for Bergen Høyre, Christine Meyer, skal stemme klokken 12.00.