Bjørnar Moxnes tatt for tyveri på Gardermoen

Fredag har Rødt-lederen mottatt og betalt boten.

– Jeg har nå vedtatt forelegget på 3 000 kroner som jeg mottok kl. 15.06. På Gardermoen fredag for to uker siden fikk jeg inntrykk av at det var snakk om et forenklet forelegg, men det har jeg antakelig misforstått, sier Bjørnar Moxnes til NRK, og legger til:

– Mitt ønske har vært å gjøre opp for meg. Jeg har jo gått ut av en butikk med briller uten å betale, så selv om det ikke var med vilje er det ryddigst sånn.

I forelegget som NRK har fått en kopi av står det følgende:

«Politimesteren i Øst sikter med dette Bjørnar Moxnes ... for å ha brutt Straffeloven § 323 første ledd, jf. § 321 for å ha tatt en gjenstand som tilhørte en annen, med forsett om å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning ...»

Det vil si at politiet mener han tok brillene med vilje.

Forelegget Moxnes mottok fredag ettermiddag.

Politiet: Moxnes stjal Hugo Boss-solbriller

– Vi kan bekrefte at den aktuelle personen ble ilagt et forelegg på 3000 kroner for mindre tyveri etter straffelovens paragraf 323, sier politiadvokat Ole-Martin Gurandsrud til NRK.

Gurandsrud sier grunnlaget for forelegget er at han fredag 16. juni kl. 17.36 på butikken Travel Retail Norway på Gardermoen tok et par solbriller av merket Hugo Boss.

Solbrillene er verdt 1199 kr. Så gikk han ut av butikken uten å gjøre opp for seg.

– Politiet har vurdert at de subjektive og objektive vilkårene for straff er oppfylt i dette tilfellet.

– Hva betyr det?

– Politiet har vurdert bevisene i saken som innebærer overvåkningsbilder og forklaringer fra fornærmede og siktede i saken. Ut ifra bevisene i saken er politiet er overbevist om at siktede har forholdt seg om beskrevet i det faktiske grunnlaget og at dette en overtredelse av straffeloven § 323.

– I tillegg mener politiet at han har handlet forsettlig, det vil si at han har handlet med den nødvendige grad av viten.

– Altså at man vet man har brutt loven?

– Ja, at man har skjønt eller vært klar over hva man har gjort.

– Flaut

Det var Romerikes Blad som først omtalte saken.

– Det er helt riktig at jeg tok med meg et par solbriller ut av en butikk på Gardermoen uten å ha betalt. Det var ikke hensikten, og er jo veldig flaut, sier Moxnes til Romerikes Blad.

Han sier videre at han glemte at han hadde solbrillene da han skulle gå ut av butikken.

– Senere kom en vakt bort og spurte etter brillene. Da ble jeg utrolig flau. Framfor noen bortforklaringer var det bare å ta konsekvensene, sier Moxnes.

Pleier ikke anmelde forglemmelser

Kommunikasjonssjef Håkon Dagestad i Duty Free Norge ønsker av personvernshensyn ikke å kommentere hendelsesforløpet.

– Vi anmelder alt vi opplever som tyveri, og så er det politiets oppgave å ta det derfra, sier Dagestad til NRK.

– Har dere mange tyverier hos dere?

– Vi er nok en av de virksomhetene som anmelder flest tyverier i året.

– Er det mange forglemmelser?

– Det er en del forglemmelser. De pleier å komme tilbake til butikk og da løser det seg på den måten. Det er først når vi opplever noe som tyveri at vi går til anmeldelse.

– Hva opplever dere som tyveri da?

– At man tar et produkt og går.

Dagestad sier videre at de ikke pleier å anmelde forglemmelser når personer kommer tilbake til butikken med varen de har glemt å betale for.

– Kan det forekomme at dere oppdager forglemmelsen først?

– Det vet jeg ikke. Har vi anmeldt for tyveri så er det fordi vi mener det er et tyveri. Så er det opp til politiet å vurdere bevismateriale.

Ingen hard kritikk fra andre stortingsrepresentanter

Moxnes’ kolleger på Stortinget er forsiktige i sine kommentarer til saken.

– Rent generelt er jeg opptatt av at alle, også politikere, betaler for seg når man plukker opp en vare i en butikk. Det bør selvsagt også gjelde Rødt-politikere, sier Frps stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad i en SMS til NRK.



– Dette er leit for ham, men det skyldes nok at han er distré, ja. Tror ikke han har gjort dette bevisst, sier Frps Helge André Njåstad.



Høyres Peter Frølich, som er leder av kontrollkomiteen på Stortinget, ønsker ikke å kommentere saken. Det gjør heller ikke justiskomiteens leder Per-Willy Amundsen (Frp).

Saken er først og fremst pinlig, mener Sps Ivar Prestbakmo, som sitter i justiskomiteen på Stortinget.

– Jeg legger til grunn at vurderingen om å ilegge ham et forelegg på 3000 kroner gjenspeiler politiets vanlige vurdering i slike saker, og at han dermed har fått sin straff, sier han.