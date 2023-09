Ny måling: Senterpartiet halvert på fire år

For fire år siden sto jubelen i taket på Sps valgvake. Da kunne partiet feire tidenes beste kommunevalg og en oppslutning på 14,4 prosent. Resultatet ble over 130 ordførere landet rundt.

Men på Norstats siste meningsmåling før kommunevalget for NRK og Aftenposten har Sp falt til en oppslutning på 7,1 prosent.

– Vi skal gjøre det bedre i valget. Det er så mange gode kandidater, ordførere og lokale tillitsvalgte som virkelig står på og brenner for sitt lokalmiljø, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til NRK.

Norstat har spurt folk hva de ville stemt hvis det var kommunevalg. Fra forrige måling i august faller Sp med 2,4 prosentpoeng, en tilbakegang som er utenfor feilmarginen i Norstats måling.

VALGKAMP: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum var i dag på besøk hos Løten-ordfører Marte Tønseth. Foto: Frode Meskau / NRK

– Hvorfor tror du Sps oppslutning er halvert siden 2019?

– Valget har ikke vært ennå. Det er en enorm stå-på-vilje lokalt, både for nærskolene, lokale sykehus og de lokale sakene valget handler om. Nå skal valget holdes, så får vi telle stemmene da, sier Vedum.

Senterpartiet har fått det tøft på flere fronter den siste tiden. Partiet sitter i en upopulær regjering, som har måttet håndtere både krig, pandemi, dyr strøm og skyhøy inflasjon.

I tillegg har sommeren vært preget av politiske skandaler, som også har rammet Sp. Vedums nestleder Ola Borten Moe måtte gå av i sommer etter å ha havnet i habilitetstrøbbel på grunn av aksjeinvesteringer.

På toppen av dette kom elektrifiseringen av Melkøya på sensommeren. Saken satte sinnene i kok i lokale Sp-lag, som frykter kraftmangel i nord.

– Hvordan tror du elektrifiseringen av Melkøya har påvirket målingen?

– Dette er et lokalvalg, så det er lokale saker som avgjør.

Nasjonal kommunemåling september Hva vil velgerne stemme i kommunevalget? Sammenlignet med måling 16. august. Parti Oppslutning Endring 28,1% H −1,1 20,3% AP +0,4 9,1% FRP +0,8 7,1% SP −2,4 6,9% SV −2,4 5,6% MDG +1,4 4,9% R +0,9 4,4% V +0,5 3,3% KRF +0,5 2,9% INP −0,4 7,5% Andre +2,0 Klikk på partisirkelen for å se hele partinavnet. Basert på 998 intervjuer gjort i perioden 28.8.23–31.8.23. Feilmarginer fra 1,2–3,4 pp. Kilde: Norstat

SV-stup

Da NRKs Under Arendalsuka publiserte sin augustmåling, kunne SV feire velgerstøtte på hele 9,3 prosent.

Nå får partiet støtte fra 6,9 prosent av velgerne, en tilbakegang på 2,4 prosent. Også den endringen er utenfor feilmarginen og dermed statistisk sikker.

FALLER: SV-leder Kirsti Bergstø. Foto: Tom Balgaard/NRK

– Denne målingen gikk vi ned på, men på snittet av målingene går SV frem, sier SV-leder Kirsti Bergstø til NRK.

– Og vi ser også at det er SVs fremgang som kan sikre rødgrønt flertall veldig mange steder. Det trengs for å sikre både miljø og fordeling ved valget.

Hun trekker fram at det er et jevnt løp i både Oslo, Bergen og Trondheim mellom høyre- og venstresiden.

Senterpartiet mest tilbake - Partibarometer-analyse Poenget med valgkamp må være å holde på de velgerne man har og å overbevise velgere som er i tvil eller har stemt på andre partier.

Senterpartiet lykkes ikke med noen av de tre tingene hvis vi sammenligner mot vår måling for èn måned siden.

Sp har nå 115.000 usikre velgere, mot 73.000 i august.

Sp taper 50.000 velgere til Høyre og 30.000 velgere til Ap.

Sp har aldri tidligere i år hatt så lav oppslutning, så lav andel lojale velgere (34 prosent) og så høy andel velgere på gjerdet som denne målingen.

Sp er nå halvert fra kommunestyrevalget for fire år siden. Regjeringspartiene sliter Arbeiderpartiet har 160.000 velgere på gjerdet, færre enn for èn måned siden. Andelen lojale velgere øker noe.

har 160.000 velgere på gjerdet, færre enn for èn måned siden. Andelen lojale velgere øker noe. Når Ap ikke styrker seg mer, skyldes det at Ap mister 60.000 velgere til Høyre.

Ap har vært største parti ved alle valg siden 1924, men er nå 210.000 velgere bak Høyre. Høyre største parti Høyre gjør sin fjerde måling på rad over 28-prosent. Noe høyere enn gjennomsnittsberegningene.

gjør sin fjerde måling på rad over 28-prosent. Noe høyere enn gjennomsnittsberegningene. Høyre er vektet ned fra råtallene. Lojaliteten er mer fallende enn oppslutningen.

Høyre har i våre tall en økt henting fra hjemmesittergruppen. Hele 147.000 kommer derfra, flere enn fra regjeringspartiene samlet. INP henter fra flere parti Industri- og Næringspartiet går svakt tilbake på denne målingen, men det er interessant å se hvor partiet henter sine velgere fra.

går svakt tilbake på denne målingen, men det er interessant å se hvor partiet henter sine velgere fra. INP får 14.000 velgere fra Høyre, 11.000 fra Frp, 6.000 fra ap og 3.000 fra Sp og 2.000 fra Rødt.

Den største gruppen er likevel 35.000 velgere som oppgir at de ikke stemte ved valget for fire år siden. Hvor mange av dem som faktisk benytter seg av stemmeretten i år, vil bety mye for INPs resultat. Øvrige partier KrF er fortsatt under 4 prosent som ved tidligere Norstat-målinger. Ved Pollofpolls gjennomsnittsberegninger, er KrF over. Det er psykologisk viktig for KrF to år før stortingsvalget.

er fortsatt under 4 prosent som ved tidligere Norstat-målinger. Ved Pollofpolls gjennomsnittsberegninger, er KrF over. Det er psykologisk viktig for KrF to år før stortingsvalget. Ved Pollofpolls to snittberegninger gjør Frp det enda bedre enn ved denne målingen og får tosifret.

det enda bedre enn ved denne målingen og får tosifret. MDG går ned sammenlignet med valgresultatet for fire år siden. Partiet mister velgere til både Rødt, Høyre, Ap og Venstre. Nær hver tredje velger sitter fortsatt på gjerdet.

går ned sammenlignet med valgresultatet for fire år siden. Partiet mister velgere til både Rødt, Høyre, Ap og Venstre. Nær hver tredje velger sitter fortsatt på gjerdet. SV og Rødt har større utskifting av velgere enn tidligere i valgkampen. I denne målingen er det Rødt som tjener mest på dette.

og har større utskifting av velgere enn tidligere i valgkampen. I denne målingen er det Rødt som tjener mest på dette. Færre enn halvparten av Venstre-velgerne fra sist vil nå stemme på Venstre, men partiet henter 10.000 velgere fra Høyre.

For Ap og Høyre er bevegelsene små og innenfor feilmarginen. Arbeiderpartiet vipper over 20-prosentgrensen og måles til 20,3 prosent, mot 19,9 prosent i august.

Det betyr at Høyre fremdeles er landets desidert største parti. Erna Solberg og hennes allierte har støtte fra 28,1 prosent av velgerne i september, mot 29,2 i august.

– Jeg er veldig fornøyd med det. Vi visste at vi ville få en liten dupp fra veldig gode meningsmålinger i juni, fordi andre partier kom til å mobilisere, sier Solberg til NRK.

VALGKAMP: Høyre-leder Erna Solberg besøkte i dag Grønvolds Bil-Demontering i Brumunddal i Innlandet. Foto: Aleksandr Nedbaev / NRK

Høyre-lederen peker på at det er jevnt mellom høyre- og venstresiden i mange storbyer.

– Vi vet at vi må jobbe hardt de neste dagene for å få alle de som sier de skal stemme Høyre, til å gå til valglokalene og stemme.

For de to regjeringspartiene er det to hovedproblemer: De har samlet sett 275 000 velgere sittende på gjerdet. Samtidig lekker de titusener av velgere til Høyre: Sp 50 000, Ap 60 000.

For Ap har sommeren vært preget av trøblete habilitetssaker for både utenriksminister Anniken Huitfeldt, kunnskapsminister Tonje Brenna og kulturminister Anette Trettebergstuen. Sistnevnte måtte forlate sin stilling før sommeren.

Høyre har for sin del måttet tåle sterkt søkelys på at Erna Solbergs ektemann Sindre Finnes kjøpte og solgte aksjer mens Solberg var statsminister.