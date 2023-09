Sør-Noreg: Ifølge statsmeteorolog Dina Stabell blir det ein svært våt og grå dag. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel for styrtregn som gjeld frå klokka 05.00 og fram til 13.00. Varselet gjeld for store delar av Vestlandet sør for Stad og delar av Agder.

I tillegg er det sendt ut farevarsel om mykje lyn i perioden 07.00- 14.00. Det gjeld for delar av Hordaland, Rogaland, Agder og Telemark. Utover ettermiddagen vil det roe seg med både regn og lyn.

Midt-Noreg: Også her blir det ein grå og våt dag, men det er venta mindre regn her enn i sør. Møre og Romsdal kan få litt tore i indre strøk. Utover ettermiddag vil vêret roe seg.

Nord-Noreg: Grått og vått også her, men her vil nedbøren først kome sør i landsdelen før den spreier seg nordover til Finnmark utover ettermiddagen.

Svalbard: Her blir det overskya, og det kan kome sludd eller snøbyer.