Byrådskrise i Bergen: I kveld møtes partiene for å vurdere mistillit

Minst fem politiske partier sitter i møter i kveld for å avgjøre skjebnen til det sittende mindretallsbyrådet etter barnevernsskandalen i Bergen kommune.

Det har stormet rundt byrådet i Bergen etter at en syv år gammel gutt ble funnet fastbundet til en seng med store skader i en leilighet i Bergen sentrum i august.

I en rapport fra Statsforvalteren kom det frem at guttens far hadde bedt barnevernet om hjelp én måned tidligere.

Mandag kveld gikk barnevernsdirektøren i kommunen av etter kritikken.

To partier har allerede fremmet hvert sitt mistillitsforslag, i kveld skal Høyre, KrF, Frp, Senterpartiet og Rødt også vurdere saken.

Kan velte byrådet

Etter rapportene har Folkets parti og tre uavhengige, tidligere FNB-medlemmer, fremmet mistillit mot byrådsleder Roger Valhammer (Ap).

– Han har vært ansvarlig for byrådet og det har vært stor utskifting på sosialbyrådsplassen. Så stor utskifting er ikke bra for kontinuiteten i ledelsen av barnevernet, sa gruppeleder for Folkets parti, Cesilie Tveit til, NRK torsdag.

Det synet presenterte også BT på lederplass torsdag: «Kontrollen med barnevernet har vært uforsvarlig. Byens politiske ledelse fortjener ikke lenger folkets tillit».

Mistillit mot sosialbyråden

SV, med sine seks representanter, fremmet på sin side tirsdag et mistillitsforslag mot sosialbyråd Katrine Nødtvedt (MDG).

Gruppeleder Mikkel Grüner har foreløpig ikke svart NRK på om de også vurderer mistillit mot byrådsleder Valhammer.

I en SMS skriver han:

«Vi har sagt hvor vi står. Andre partier får gjøre sin vurdering.»

Det må være flertall i bystyret, altså flere enn 34 stemmer, for at et mistillitsforslag skal bli gjeldende.

Folkets parti er med sine åtte representanter det nest største opposisjonspartiet bak Høyre med 14.

KAN STEMMES UT: Sosialbyråd Katrine Nødtvedt (MDG) har mistet tilliten SV i bystyret i Bergen. Onsdag skal resten av opposisjonen vurdere mistillit. Foto: NRK Hordaland / NRK Hordaland

Har satt krisestab

Sosialbyråd Nødvedt (MDG) har satt ned krisestab og lagt frem en ny tiltakspakke for barnevernet. Blant annet bedre lønn og flere faste stillinger.

Behandlingen av bekymringsmeldinger skal også bli bedre, ifølge byråden.

– Det vi ønsker er at vi får bukt med den høy turnover, vi vet vi har et høyt sykefravær og rekrutteringsutfordringer og det adresserer vi nå med en rekke tiltak.

– Har du vurdert å trekke deg som byråd?

– Så lenge jeg har den rollen jeg har, så har jeg det øverste ansvaret for barnevernet i Bergen. Og mitt fulle fokus i tiden fremover det er på å følge opp de tiltakene som er nødvendig, svarer Nødtvedt.