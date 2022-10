I eit møte i forretningsutvalet i Bergen kommune tysdag sa byrådsleiar Roger Valhammer (Ap) føljande til barn som ikkje hadde vorte følgt opp godt nok av barnevernet i Bergen.

– På vegner av Bergen kommune så vil eg beklaga på det djupaste. De skulle ha vorte sett før, vorte fanga opp tidlegare, og nokon skulle ha hjelpt dykk tidlegare, sa han frå talarstolen.

Han sa også noko til dei tilsette i barnevernet.

– Me veit at de har ein tøff jobb. Me veit at de har ein krevjande jobb. Det er vår jobb og vårt ansvar å gje dykk de rammene de treng for å lukkast, sa han vidare.

Ifølgje Valhammer skal det no komma fleire strakstiltak.

Mellom anna vil dei etablere eit sentralt mottak for bekymringsmeldingar til barnevernet. Tidlegare har bekymringsmeldingar blitt handsama på bydelsnivå.

Samstundes skal bekymringsmeldingar til barnevernet vurderast dagleg, ikkje kvar veke som har vore praksis til no.

Det skal også innførast endringar i rutinar og praksis for undersøkingsarbeidet i barnevernet.

– Dette skal på plass så raskt som mogleg, og seinast 1. november, sa Valhammer.

Det har storma rundt byrådet i Bergen dei siste dagane. Fleire rapportar har slått fast at barnevernet ikkje har fungert. Foto: Jon Bolstad / NRK

Politisk kaos

Det stormar nemleg rundt byrådet i Bergen om dagen. Fleire parti har signalisert at dei vurderer om dei har tillit til det sitjande byrådet.

I ei pressemelding tysdag morgon skriv SV si bystyregruppe i Bergen at dei ikkje lenger har tillit til byråd for barnevern Katrine Nødtvedt (MDG), og at ho bør gå.

Mistilliten mot byråden kjem etter fleire alvorlege rapportar om tilstanden i barnevernet i kommunen. Og som har hatt direkte konsekvensar for mellom anna ein sju år gammal gut.

8. august i år vart han funnen fastbunden i ei seng, med store skadar. I ein nyleg rapport frå Statsforvaltaren i Vestland kom det fram at faren til guten hadde bede barnevernet om hjelp om lag éin månad tidlegare.

Måndag kveld gjekk barnevernsdirektøren i kommunen av etter kritikken.

Statsforvaltaren seier dei har avdekt alvorlege manglar i praksisen til barnevernstenesta, ved at tenesta mellom anna ikkje har gjort fagleg forsvarlege vurderingar av informasjonen i saka. Dei snakka heller aldri med barnet.

SV si bystyregruppe, her ved leiar Mikkel Grüner, har ikkje lenger tillit til byråd Katrine Nødtvedt. Det kom fram i ei pressemelding tysdag morgon. Foto: Jon Bolstad / NRK

Mange har slutta

SV meiner at kommunen har svikta i fleire grove saker om barnemishandling og omsorgssvikt. Og at det politiske ansvaret ligg hos byråden på feltet, som no er Katrine Nødtvedt.

– På grunn av dette har Bergen SV si bystyregruppe ikkje lenger tillit til barnevernsbyråden, og me vil difor fremja eit mistillitsforslag mot byråd Katrine Nødtvedt i førstkommande bystyremøte, seier SV sin gruppeleiar, Mikkel Grüner.