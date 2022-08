– I dag er det litt mer enn en ny byråd som presenteres, sa Valhammer, og ønsket det nye byrådet velkommen inn i Bergen Rådhus.

Valhammer har i tillegg til å presentere et nytt byråd, valgt å gjøre flere mindre endringer på ansvarsområdet til de ulike byrådsavdelingene.

– Retningen er den samme, men jeg gjør grep i dag knyttet til sammensetning, som jeg tror gjør oss enda bedre rigget, sier Valhammer.

BYRÅDSLEDER: Roger Valhammer (Ap) presenterte torsdag det nye byrådet i Bergen.

Venstre får to byråder

Venstre får en ekstra byråd med Ingrid Nergaard Fjeldstad som blir byråd for byutvikling i Bergen. Tidligere har Bergen hatt en egen byråd for både klima, miljø og byutvikling.

– Dette er noe jeg og Venstre har ønsket oss lenge. Byutvikling er kjempeviktig for Venstre og for Bergen, og å få lov til å være med å styre her, setter vi stor pris på, sier Fjeldstad, som tidligere har vært forhandlingsleder for Venstre.

Den nye byråden Ingrid Nergaard Fjeldstad kommer fra en stilling som jurist. En av sakene hun vil få på sitt bord er strandsonesakene, som var blant årsakene til at KrF gikk ut av byråd.

– Strandsonesakene er vanskelige dilemma, og dette vil jeg sette meg inn i før jeg skal uttale meg, sier hun til NRK.

ÉN NY I BYRÅDET: Venstres Ingrid Nergaard Fjeldstad (til høyre) blir ny byutviklingsbyråd i Bergen. Foto: Leif Rune Løland / NRK

– Ikke aktuelt med firepartibyråd

MDG inviterte SV inn, men det ønsket ikke byrådsleder Valhammer. I stedet styrket han altså Venstre.

– Når et parti går ut, er det naturlig at de tre igjen skal se hva det skal bety for oss, og finne ut av det. I denne perioden synes jeg det ikke er aktuelt å ha et nytt firepartibyråd i mindretall, sier Valhammer.

Byrådsleder legger til at det er noe han og Venstre har ønsket seg lenge.

Det nye byrådet i Bergen består nå av:

Byråd for helse og omsorg: Ruth Grung (Ap)

Byråd for klima, miljø og samferdsel: Thor Haakon Bakke (MDG)

Byråd for finans, næring og eierskap: Per-Arne Hvidsten Larsen (V)

Byråd for kultur, sosial og inkludering: Katrine Nødtvedt (MDG)

Byråd for byutvikling: Ingrid Nergaard Fjeldstad (V)

Byråd for barnehage, skole og idrett: Linn Katrin Pilskog (Ap)

MISTER OG FÅR MAKT: Thor Haakon Bakke (MDG) mister ansvaret for byutvikling men får ansvar for samferdsel. Med det blir han byråd for klima, miljø og samferdsel. Foto: Christine Fagerbakke / NRK

Også Miljøpartiet de grønne får mer ansvar i Bergen.

– Miljøpartiet vil for første gang få ansvar for veldig store og viktige felt. Helt sentrale tilbud og tjenester til befolkningen. Fra tjenester knyttet til rus, helsestasjoner og skolehelsetjenesten, sa klimabyråd Thor Haakon Bakke (MDG).

Bakke har nå byttet ut byutviklingsansvaret med ansvar for samferdsel i Bergen kommune.

KrF-exit

Mandag gikk KrF ut av byrådet i Bergen. Under en pressekonferanse sa partiet at de mener skattebetalerne sine penger prioriteres feil.

I tillegg har byrådet ofte måttet samarbeide med Rødt og SV for å få flertall i bystyret.

KrF sin uttreden gjorde det allerede skjøre mindretallsbyrådet, enda skjørere.

Nå består byrådet i Bergen av Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Venstre.

– Vi snakket allerede i 2019 om vi skulle gjøre endringer, men på grunn av pandemien ble det ikke gjort. Her var det en mulighet å gjøre disse endringene, sa byrådsleder Roger Valhammer da han presenterte det nye byrådet.

Dårlig oppslutning

KrF sliter på landsbasis, og Bergen har frem til denne uken vært den eneste storbyen hvor partiet har hatt makt.

Etter KrF-exiten, sendte byrådsleder Roger Valhammer ut en egen pressemelding. Der skrev han at han siden februar har vært kjent med at KrF har hatt interne diskusjoner om hvordan de skal klare å løfte sin egen oppslutning.

Dårlige meningsmålinger var også blant grunnene til at partiet valgte å trekke seg. Dette uttrykte Valhammer forståelse for.

TIDLIGERE HELSEBYRÅD: Beate Husa (KrF) ble et kjent ansikt gjennom pandemien. Foto: Valentina Baisotti / NRK

Tidligere helsebyråd Beate Husa har vært KrF sin eneste byråd. For mange ble hun et kjent ansikt gjennom pandemien.

Etter at hun trakk seg på mandag, fikk sosialbyråd Ruth Grung (Ap) midlertidig ansvar for byrådsavdelingen.

Nå er Grung ny byråd for helse og omsorg.