Det var i 8. august at politiet etter ei uromelding rykka ut til ein leilegheit i Bergen sentrum. Der inne fann dei ein sju år gamal gut med store skadar, fastbunden til ei seng.

Faren i 30-åra vart pågripen, varetektsfengsla og sikta for grov mishandling. Til no har han nekta å forklare seg til politiet.

Mannen er under rettspsykiatrisk vurdering av sakkunnige medan han sit i varetekt.

Saka er no i ferd med å skape politisk krise i Bergen.

Tar sjølvkritikk

Sosialbyråd Katrine Nødtveit (MDG) orienterte opposisjonen om saka fredag ettermiddag.

Ho seier at Byrådet vil omorganisere barnevernet, men at dei allereie har sett i gang strakstiltak.

Roten i problemet er at det i dag manglar eit fellesmottak for bekymringsmeldingar til barnevernet, meiner ho.

– Byrådet må ta sjølvkritikk på barnevernet har mange avvik og mange lovbrot, seier Nødtveit.

Foto: Oddgeir Øystese / NRK

– Tynn tråd

Gruppeleiar Hilde Onarheim (H) i Bergen bystyre seier at ho ikkje vart trygga på at bystyret tar sakene seriøst etter møtet.

– Tilliten henger i ein tynn tråd, seier ho.

– Har du fått høgare eller lågare tillit til byrådet etter orienteringa?

– Den er vel litt lågare enn det eg hadde tenkt, seier ho.

Ho er kritisk til tiltaka som byrådet legg fram. Og meiner ikkje dei held for å hindre tilsvarande, nye saker i barnevernet.

Foto: Oddgeir Øystese / NRK

Må legge vekk taktikk

Heller ikkje SV var nøgd etter møtet.

– Møtet var ikkje tillitvekkande, og ikkje noko nytt, seier SVs gruppeleiar Mikkel Grüner.

Han kallar sakene som har kommen fram, for grufulle.

– Er dykk klare for å kaste Bergen ut i et politisk kaos?

– Når vi kjem opp i denne typen saker, så må vi legge frå oss det som er taktisk og høveleg og enklast for oss som parti. Vi må sjå prinsipielt på det, seier han.

Grüner seier at byrådet har hatt alle reiskap for å rydde opp i barnevernet tidlegare.

Foto: Oddgeir Øystese / NRK

Far bad sjølv om hjelp

Fleire parti vurderer mistillit mot byrådet etter at Statsforvaltaren i Vestland torsdag la fram tilsynsrapporten mot barnevernet i saka:

Der kjem det fram at faren sjølv bad barnevernet om hjelp i saka, om lag ein månad før guten vart funnen skadd.

Statsforvaltaren seier dei har avdekt alvorlege manglar i praksisen til barnevernstenesta, der dei ikkje har gjort fagleg forsvarlege vurderingar av informasjonen i saka og dei snakka heller aldri med barnet.

Same feila gong på gong

Både SV og Folkets parti (FNB) og Frp varsla i BT og BA at dei vurderer mistillit mot byrådet i saka.

Det må vere fleirtal i bystyret for mistillit om byrådet skal gå av.

Til NRK seier Høgre at dei vil vente på meir informasjon i saka, men at dei følger saka tett.

Årsaka til den sterke reaksjonen blant opposisjonspolitikarane i Bergen, er at dette er andre gong på under ei veke at Statsforvaltaren gir krass kritikk mot kommunen sine barneverns- og helsetenester.

– Gjer sterkt inntrykk

I januar i år vart ein tenåringsgut innlagt med alvorleg underernæring på Haukeland universitetssjukehus.

I tilsynsrapporten konkluderer fylkeslegen med at kommunen har svikta både guten og søskenet hans, fordi dei ikkje fekk oppfølginga dei har krav på før situasjonen vart akutt.

– Det er djupt skakande å lese desse to rapportane og dei gjer sterkt inntrykk på meg, skriv byrådsleiar Roger Valhammer (Ap) i ein SMS til NRK.

På bakgrunn av desse rapportane har byrådet denne veka jobba med å skunde på forslag til Bergen sitt nye barnevern, som dei hadde planlagt å legge fram for bystyret i november.

Valhammer er for tida på reise i Japan, men kjem til Bergen att førstkomande måndag. På spørsmål om kva han syns om at fleire parti vurderer mistillit, svarar han:

– Det viktigaste for meg som byrådsleiar er å kome til kjernen av problemet. Vi må gjenreisa tilliten til barnevernet vårt. Eg meiner Bergens nye barnevern og den reforma legg grunnlaget for eit nytt barnevern som vil kunne gjera akkurat det.

Foto: Marit Hommedal / NTB

Fann ikkje ringeklokka og drog heim

Statsforvaltaren har avslørt at den mishandlingssikta faren sjølv oppsøkte barnevernet for å få hjelp, litt over ein månad før sonen vart funnen.

Barnevernet kalla så mannen inn til oppfølgingssamtale, før dei i slutten av juli reiste på besøk.

Før besøket hadde saka fått middels alvorsgrad av barnevernet, som «betyr at barnet har behov for hjelp, men at dette ikkje er akutt».

Under besøket fann ikkje dei tilsette frå barnevernet leilegheita hans.

Det mangla namn på ringeklokkene, dei forsøkte å ringe faren som ikkje svara og dei venta utanfor huset i om lag 30 minutt før dei gjekk igjen.

Tolv dagar seinare vart barnevernet varsla om at guten var fastbunden til ei seng og dei varsla politiet som rykka ut.

NRK veit at mannen kom til Noreg frå utlandet for nokre år sidan. Sonen kom til Bergen først i sommar.