Frp har ikke tillit til Roger Valhammer

Frp har vedtatt at de ikke har tillit til byrådsleder i Bergen Roger Valhammer (Ap) etter barnevernskandalen ble kjent. Det ble ble bestemt under et ekstraordinært møte torsdag kveld, skriver partiet i en e-post til NRK.

– Valhammer har hatt mange år på å ta grep, men har vært passiv i sin tilnærming. Jeg føler meg ikke trygg på at dette byrådet er i stand til å gi sårbare barn i Bergen det vernet de skal ha, skriver gruppeleder i Frp Marte Monstad i en pressemelding.

Frp har kun én stemme i Bergen bystyre.