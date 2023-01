«Helge Ingstad»-rettssaken: Avtroppende vaktsjef hadde lytteplikt, men hørte ikke tankskipet

33-åringen som er tiltalt etter «Helge Ingstad»-ulykken hadde hatt kommandoen på krigsskipet i åtte minutter før sammenstøtet.

Før det var det en nå 34 år gammel mann som var vaktsjef.

Onsdag ga han sin forklaring i retten.

I retten kom det fram nye opplysninger om dialogen mellom de to.

Klokka 03.45. Tankskipet «Sola TS» la frå kai på Stureterminalen. Lenger nord i Hjeltefjorden kom KNM «Helge Ingstad». Samtidig var vaktskiftet og overleveringen på KNM «Helge Ingstad» i gang. Den avtroppende og den påtroppende vaktsjefen diskuterte hva et opplyst objekt ved Stureterminalen kunne være. De konkluderte med at objektet lå i ro ved kai, fortalte den avtroppende vaktsjefen i retten. Den avtroppende vaktsjefen fortalte at han så på skjermen at dette var «Sola TS». Men de sjekket ikke hva «Sola TS» var. Grafikk: Havarikommisjonen

– Forferdelig å høre på lydloggen

Klokken 03.53 loggførte den avtroppende vaktsjefen at overleveringen var ferdig. Deretter gikk han ned i messen for å spise.

Lydlogger viser at «Sola TS» spør om det er «Helge Ingstad» som kommer mot dem klokken 03.59.55.

Lydopptaket ble på ny tema i retten. 34-åringen var tydelig preget og måtte ta lange pauser da han ble spurt om lydopptaket.

– Jeg har opplevd det som helt forferdelig å høre på. Jeg hører hvor forvirret han er. Han er liksom ikke med. Det høres ikke ut som han jeg kjenner, sa han i retten.

– Hva tenker du på med forvirret, spurte aktor.

– På situasjonsforståelsen. Jeg ser bare for meg at han får dette oppkallet, og det høres ut som han ikke forstår hvem som kaller han opp. Nå har det gått lang tid siden jeg sist jeg hørte opptakene. Jeg har styrt unna de for egen skyld, for det gjør veldig inntrykk, svarte han.

VITNEBOKSEN: Den avtroppende vaktsjefen hadde en krevende dag i vitneboksen. Han sluttet i Sjøforsvaret i 2021. I dag jobber han som styrmann i et sivilt rederi. Foto: Jon Bolstad / NRK

Så «Sola TS» på kartet

Da fregatten seilte sørover i Hjeltefjorden, seilte fregatten forbi et skip som de hadde på sin babord side.

Imot kom tre andre skip på babord side. Forut til styrbord lå Stureterminalen, og et lysende objekt som vaktsjefen mener fremstod lå til kai.

På radaren var det ingen indikasjoner på at skipet beveget seg.

På en annen skjerm kunne han se to AIS-markører (automatisk identifiseringssystem) ved Stureterminalen. Et av dem viste «Sola TS».

Hva for et fartøy dette var, ble derimot ikke undersøkt.

Den avtroppende vaktsjefen oppfattet også at hans påtroppende kollega fikk dette med seg.

– Vi kikket på det samme.

– Du oppfattet det som om tiltalte fikk med seg at skipet het «Sola TS»?

– Ja, jeg vil jo si det. Det var en del av overleveringen som vi holdt på med.

Underveis i overleveringen, klokken 03.51.11, skiftet AIS-markøren fra å vise at skipet var fortøyd, til at det var underveis med motorkraft.

Hørte ikke «Sola TS» sine radiomeldinger

I dette sjøområdet er alle båter pliktig å høre på radiokanal 80 på VHF-radioen. Der kommuniserer sjøtrafikksentralen på Fedje med alle fartøyene i området.

Klokken 03.13 meldte «Sola TS» over radioen at de begynte å gjøre skipet klart for avgang. Klokken 03.45 meldte tankskipet at de hadde avgang fra Stureterminalen.

Begge ganger ble dette kvittert fra Fedje, men på «Helge Ingstad» fikk ikke vaktsjefene dette med seg.

Forsvarerne til den tiltalte mannen spurte den avtroppende vaktsjefen om hvem som hadde ansvaret for å holde lytteplikten.

– Det er min vakt helt til han tar den, svarte 34-åringen.

– Frem til 03.53 er det du som har lytteplikten?

– Ja.

– Hadde du fått med deg disse beskjedene, hvordan tror du det hadde påvirket situasjonsbeskrivelsen du senere ga til tiltalte?

– Den hadde jo blitt helt annerledes. Da hadde jo det ikke vært noen tvil om at den båten gikk.

TO AIS-MERKER: Den avtroppende vaktsjefen så at det lå to AIS-markører ved Stureterminalen. Dette var «Sola TS» og en taubåt. Foto: Lasse Wallace / NRK

Utfordrende opplæring

Ulykkesnatten var en amerikansk offiser vaktsjef under opplæring, både under den avtroppende og påtroppende vaktsjefen.

Hun hadde begrenset erfaring fra fregatt, og den avtroppende vaktsjefen opplevde at hun trengte en del oppfølging på broen.

– Det stjeler kapasitet, sa han.

– Å ha opplæringsansvar for en på hennes ferdighetsnivå kontra det å seile selv, hva tenker du om det, spurte forsvarerne til den tiltalte vaktsjefen.

– Dersom jeg hadde seilt selv, så hadde jeg hatt større kapasitet til å bygge et bedre situasjonsbilde, sa vitnet.