Dette er det andre tilfellet av sykdommen som er funnet på Hardangervidda. Det melder Mattilsynet i en pressemelding torsdag kveld.

Det første tilfellet ble funnet i september i 2020. Nå har det andre tilfellet blitt bekreftet av prøver som er analysert ved Veterinærinstituttet.

– I kveld kjenner vi på en brutal skuffelse og fortvilelse, sier Endre Lægreid som er leder for Villreinnemda på Hardangervidda.

Har allerede halvert bestanden

Jakta var ferdig 30. september. Derfor hadde jegerne et gryende håp, den 5. oktober, om at det ikke ble funnet noen flere tilfeller med skrantesjuke i år.

Etter at en bukk fikk påvist sykdommen for to år siden, har det blitt tatt prøver av alle voksne dyr. Siden den gang er det gjort enorme inngrep i bestanden, forteller Lægreid.

SKUFFET: Endre Lægreid leder Villreinnemda på Hardangervidda. Han er svært skuffet etter å ha fått med seg kveldens triste nyheter fra Mattilsynet. Foto: Arne Sørenes / NRK

– Vi har allerede halvert bestanden for å håndtere skrantesjukeproblematikk. Bukkebestanden er tatt ned fra 28 prosent som den var før skrantesjuka, til 6–7 prosent som den er nå.

Han sier de frykter at funn av sykdommen på flere dyr kan få ytterligere konsekvenser.

– Situasjonen hadde vært langt bedre hvis det ikke var funnet flere tilfeller.

Kan endre anbefalinger

Ifølge avdelingsdirektør, Inge Erlend Næsset, ved regelverk og kontroll i Mattilsynet er det for tidlig å si noe om hvor mange dyr som er smittet totalt.

– Nå skal det gjøres nye beregninger og Mattilsynet avventer disse. Vi vil også ha tett dialog med lokale parter i prosessen videre.

Det nye funnet kan gjøre det aktuelt for Mattilsynet og Miljødirektoratet å endre de anbefalingene de allerede jobber med.

Planen var å gi departementene en anbefaling om veien videre i håndtering av sykdommen 1. november.

Næsset minner om at jegere er en svært sentral del av bekjempelsen

– Det er utrolig viktig at jegere tar prøver for skrantesjuke av dyr de feller under jakt. Vi er imponert og svært takknemlige over den rollen som jegerne spiller i kartleggingen av denne svært alvorlige dyresykdommen.

– Et skudd for baugen

Lægreid i Villreinnemda har vært med i en arbeidsgruppe som skal foreslå tiltak ut fra ulike scenario etter årets jakt.

– Det å finne et ekstra tilfelle trenger ikke nødvendigvis bety de helt store endringene i strategi. Men det er klart at sammenlignet med å ikke finne flere, så er dette et skudd for baugen.

Han legger til at kveldens nyheter er svært triste.

– Det er en gedigen nedtur for alle som er glade i reinsdyr, og spesielt for de som har et ekstra hjerte for vidda.