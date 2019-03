Første kvinne i Norge dømt for IS-medvirkning

Dommen er langt lavere enn aktors påstand om fem års fengsel, men kvinnen mener likevel at dommen er streng.

Kvinnen er dømt for både deltagelse i IS og for å ha gitt økonomisk støtte til terrororganisasjonen.

– Hun synes dommen er i overkant streng. Fagdommeren ville ha to år og tre måneder og når hun først skulle dømmes synes hun det hadde vært mer passende, sier kvinnens forsvarer Steingrim Wolland til NRK.

Den 31 år gamle kvinnen har selv benektet straffskyld. Advokat Wolland sier at det ikke er klart om saken blir anket.

Kvinnen må få dommen oversatt før hun kan sette seg inn i den og advokaten må snakke med henne via tolk.

– Jeg vet ikke om saken ankes. Hun må sette seg inn i dommen først, men det er klart at folk gjerne vil komme seg videre i livet sitt, sier Wolland.

– Vi er godt fornøyd med resultatet i dommen. Tingretten har i all hovedsak lagt til grunn samme faktum som påtalemyndigheten, sier aktor Marit Formo til NRK.

Kvinnen har allerede sittet varetektsfengslet i 16 måneder. Hun vil derfor kunne løslates fra fengsel allerede om et halvt år etter å ha sonet to tredeler av straffen.

Vi vil studere tingrettens begrunnelse og vurdere om vi skal anke dommen eller ikke, sier Formo.

Arrestert i Østerrike

Kvinnen, som er bosatt på Vestlandet, ble pågrepet i Østerrike i november 2017. Hun hadde med seg 50.000 kroner og et falskt pass.

Ifølge påtalemyndigheten var hun da på vei til Syria for å møte en fremmedkriger hun skal ha hatt et forhold til.

Selv sa hun at hun var på vei til Somalia for å treffe sønnen som var blitt alvorlig syk.

Kvinnen ble altså dømt for deltagelse i IS selv om hun ikke har vært i IS-kontrollerte områder.

Ifølge dommen skal kvinnen har satt en nederlandsk mann i kontakt med IS i Syria. I fjor ble mannen dømt til åtte års fengsel i Storbritannia for forsøk på å knytte seg til terrorgruppa.

Første rettssak

Kvinnen kom til Norge i 2013 og søkte da asyl i Norge. Hennes fem barn er i Somalia og Etiopia og kvinnen skal ha spart 3000 kroner i måneden for å hente barna til Norge.

Saken er den første mot en norsk kvinne som har reist, eller villet reise, til IS-kontrollerte områder.

Den kan derfor få konsekvenser også for andre kvinner som har reist til Syria eller Irak.

Det er i dag ti norske kvinner har reist til de IS-kontrollerte områdene.